Sevgining g‘alati namoyishi: Hindistondagi juftlikning o‘zini ko‘mayotgani aks etgan video bahs uyg‘otmoqda
Ijtimoiy tarmoqlarda Hindistonda tasvirga olingani aytilayotgan noodatiy video keng tarqalib, foydalanuvchilarni hayratda qoldirdi. Kadrlarda bir juftlik bir-birini mahkam quchoqlab, qo‘llarini ushlagan holda yerga tushayotgani ko‘rinadi. Vaziyat tashqaridan qaraganda, ular go‘yoki tiriklayin ko‘milayotgandek taassurot uyg‘otadi.
Ayrim internet foydalanuvchilari bu harakatni juftlikning bir-biriga bo‘lgan sadoqati va sevgisini ifodalovchi ramziy marosim sifatida talqin qilmoqda. Boshqalar esa videoning asl mazmuni noma’lum ekanini ta’kidlab, shoshilinch xulosa chiqarmaslikka chaqirdi.
Hozircha hodisaning qayerda va qanday sharoitda yuz bergani rasman tasdiqlanmagan. Shu sababli videodagi holatni aniq fakt sifatida emas, balki kadrlarda shunday ko‘rinayotgan voqea sifatida baholash lozim.
…