Kafedagi kutilmagan mehmon: 900 kilolik buqa (video)
Ispaniyada kafelardan birida kutilmagan va noodatiy hodisa yuz berdi. Podasidan ajralib qolgan, vazni qariyb 900 kilogramm bo‘lgan buqa to‘satdan kafega bostirib kirib, tashrif buyuruvchilarni hayratda qoldirdi.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda ulkan buqaning stol va stullar orasida xotirjam harakatlanayotgani aks etgan. Vaziyat xavfli tus olishi mumkin bo‘lsa-da, kafe xodimlari sarosimaga tushmagan. Xususan, ofitsiant sovuqqonlik bilan buqaga yaqinlashib, uni ehtiyotkorlik bilan tashqariga olib chiqishga muvaffaq bo‘lgan.
Ma’lum qilinishicha, hodisa davomida hech kim tan jarohati olmagan va kafega ham jiddiy zarar yetmagan. Mazkur voqea qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘lib, ko‘plab foydalanuvchilar ofitsiantning vazminligi va jasoratiga yuqori baho bermoqda.
…