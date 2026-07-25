Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)
Abduqodir Husanovning «Manchester Siti»dagi qisqa vaqt ichida bosib o‘tgan yo‘li klub rahbariyatini katta qaror qabul qilishga undadi. Angliya grandi o‘zbekistonlik himoyachi bilan shartnomani 2031 yil yozigacha uzaytirdi — ammo bu bitim ortida shunchaki yaxshi o‘yinlardan ko‘ra kattaroq ma’no bor.
22 yoshli futbolchi endi «shaharliklar»ning kelajak rejasida muhim o‘rin egallaydi. Yangi kelishuv Husanovga bo‘lgan ishonchni ko‘rsatish bilan birga, uning klubdagi mavqei keskin oshganini ham tasdiqlaydi.
«Siti» rasmiy qarorini e’lon qildi
«Manchester Siti» matbuot xizmati Abduqodir Husanov bilan yangi besh yillik shartnoma imzolanganini ma’lum qildi. Kelishuvga ko‘ra, O‘zbekiston terma jamoasi himoyachisi 2031 yil yoziga qadar Manchester klubida qoladi.
Husanovning avvalgi shartnomasi 2029 yilgacha amal qilishi kerak edi. Demak, klub uning kelishuvini muddatidan ancha oldin yangilab, futbolchini yana ikki yilga uzoqroq saqlab qoldi.
Asosiy ma’lumot
Yangi holat
Futbolchi
Abduqodir Husanov
Yoshi
22 yosh
Pozitsiyasi
Markaziy himoyachi
Yangi shartnoma
2031 yil yozigacha
Avvalgi kelishuv
2029 yil yozigacha
«Siti»ga kelgan vaqti
2025 yil yanvar
Maosh miqdori oshirilishi haqida xabarlar mavjud, biroq klubning rasmiy bayonotida yangi kelishuvning moliyaviy shartlari ochiqlanmagan.
18 oyda klub ishonchini qanday qozondi?
Husanov 2025 yil yanvarda Fransiyaning «Lans» klubidan «Manchester Siti»ga o‘tgan edi. U o‘sha paytda Premer-ligada to‘p suradigan birinchi o‘zbekistonlik futbolchiga aylandi.
Dastlab moslashish uchun vaqt talab qilingan bo‘lsa-da, o‘zbekistonlik himoyachi tezligi, yakkakurashlardagi qat’iyati va to‘pni olib qo‘yish mahorati bilan murabbiylar shtabi ishonchini qozondi.
Klub ma’lumotiga ko‘ra, Husanov:
«Manchester Siti» safida 47 ta uchrashuv o‘tkazdi;
mavsum oxiridagi 19 ta Premer-liga bahsining 16 tasida maydonga tushdi;
Mark Gei bilan mustahkam himoya juftligini shakllantirdi;
Angliya kubogi va Liga kubogi finallarida muhim rol o‘ynadi;
klubning mavsumdagi eng yaxshi futbolchisi uchun yakuniy uchlikka kirdi.
Bu ko‘rsatkichlar yangi shartnoma tasodifiy yoki faqat istiqbol uchun berilmaganini ko‘rsatadi. Husanov allaqachon asosiy tarkib uchun kurasha oladigan futbolchiga aylandi.
Husanovning o‘zi qanday munosabat bildirdi?
O‘zbekistonlik himoyachi yangi shartnomani o‘zi va oilasi uchun muhim voqea deb atadi. U Manchesterda o‘tkazgan har bir daqiqasidan mamnun ekanini va futbolchi sifatida o‘sishda davom etayotganini ta’kidladi.
«Bu men va oilam uchun ajoyib kun. “Siti”da qolishimni uzaytirganimdan juda xursandman».
Husanov, shuningdek, muxlislarning qo‘llab-quvvatlashi Angliya va Premer-ligaga moslashishida katta yordam berganini qayd etdi. Endi uning asosiy maqsadi muntazam o‘ynash va klubga yangi sovrinlarni qo‘lga kiritishda yordam berishdan iborat.
Yangi bitimning eng muhim ma’nosi
2031 yilgacha tuzilgan shartnoma «Manchester Siti» Husanovni shunchaki zaxira himoyachisi emas, balki jamoaning uzoq muddatli loyihasi ishtirokchisi sifatida ko‘rayotganini anglatadi.
Futbolchi hali 22 yoshda. Markaziy himoyachilar ko‘pincha tajriba orttirgan sari yuqori darajaga chiqishini hisobga olsak, uning eng kuchli yillari hali oldinda bo‘lishi mumkin.
Yangi kelishuv Husanov oldiga ham katta vazifalar qo‘yadi:
asosiy tarkibdagi o‘rnini mustahkamlash;
Premer-liga sur’atida barqaror o‘ynash;
Yevropa musobaqalarida tajriba to‘plash;
O‘zbekiston milliy jamoasida yetakchilardan biriga aylanish.
Oddiy shartnoma emas — tarixiy qadam
Abduqodir Husanov 2025 yilda Premer-ligadagi birinchi o‘zbekistonlik futbolchiga aylangan edi. Endi u dunyoning eng kuchli klublaridan biri bilan 2031 yilgacha mo‘ljallangan shartnoma imzolab, o‘zbek futboli uchun yana bir muhim natijani qayd etdi.
Bu qaror «Manchester Siti»ning unga ishonayotganini ko‘rsatadi. Biroq asosiy sinov endi boshlanadi: Husanov yangi mavsumlarda ushbu ishonchni muntazam va yuqori saviyadagi o‘yinlar bilan oqlashi kerak.
Sizningcha, Abduqodir Husanov yaqin mavsumda «Manchester Siti»ning asosiy himoyachisiga aylana oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va bu tarixiy xabarni Telegram'da do‘stlaringiz bilan ulashing.
…