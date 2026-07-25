Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)

·48·Sport
Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)

Abduqodir Husanovning «Manchester Siti»dagi qisqa vaqt ichida bosib o‘tgan yo‘li klub rahbariyatini katta qaror qabul qilishga undadi. Angliya grandi o‘zbekistonlik himoyachi bilan shartnomani 2031 yil yozigacha uzaytirdi — ammo bu bitim ortida shunchaki yaxshi o‘yinlardan ko‘ra kattaroq ma’no bor.

22 yoshli futbolchi endi «shaharliklar»ning kelajak rejasida muhim o‘rin egallaydi. Yangi kelishuv Husanovga bo‘lgan ishonchni ko‘rsatish bilan birga, uning klubdagi mavqei keskin oshganini ham tasdiqlaydi.

«Siti» rasmiy qarorini e’lon qildi

«Manchester Siti» matbuot xizmati Abduqodir Husanov bilan yangi besh yillik shartnoma imzolanganini ma’lum qildi. Kelishuvga ko‘ra, O‘zbekiston terma jamoasi himoyachisi 2031 yil yoziga qadar Manchester klubida qoladi.

Husanovning avvalgi shartnomasi 2029 yilgacha amal qilishi kerak edi. Demak, klub uning kelishuvini muddatidan ancha oldin yangilab, futbolchini yana ikki yilga uzoqroq saqlab qoldi.

Asosiy ma’lumot

Yangi holat

Futbolchi

Abduqodir Husanov

Yoshi

22 yosh

Pozitsiyasi

Markaziy himoyachi

Yangi shartnoma

2031 yil yozigacha

Avvalgi kelishuv

2029 yil yozigacha

«Siti»ga kelgan vaqti

2025 yil yanvar

Maosh miqdori oshirilishi haqida xabarlar mavjud, biroq klubning rasmiy bayonotida yangi kelishuvning moliyaviy shartlari ochiqlanmagan.

Husanov uchun katta ishonch: «Siti» uni 2031 yilgacha saqlab qoldi (video)

18 oyda klub ishonchini qanday qozondi?

Husanov 2025 yil yanvarda Fransiyaning «Lans» klubidan «Manchester Siti»ga o‘tgan edi. U o‘sha paytda Premer-ligada to‘p suradigan birinchi o‘zbekistonlik futbolchiga aylandi.

Dastlab moslashish uchun vaqt talab qilingan bo‘lsa-da, o‘zbekistonlik himoyachi tezligi, yakkakurashlardagi qat’iyati va to‘pni olib qo‘yish mahorati bilan murabbiylar shtabi ishonchini qozondi.

Klub ma’lumotiga ko‘ra, Husanov:

  • «Manchester Siti» safida 47 ta uchrashuv o‘tkazdi;

  • mavsum oxiridagi 19 ta Premer-liga bahsining 16 tasida maydonga tushdi;

  • Mark Gei bilan mustahkam himoya juftligini shakllantirdi;

  • Angliya kubogi va Liga kubogi finallarida muhim rol o‘ynadi;

  • klubning mavsumdagi eng yaxshi futbolchisi uchun yakuniy uchlikka kirdi.

Bu ko‘rsatkichlar yangi shartnoma tasodifiy yoki faqat istiqbol uchun berilmaganini ko‘rsatadi. Husanov allaqachon asosiy tarkib uchun kurasha oladigan futbolchiga aylandi.

Husanovning o‘zi qanday munosabat bildirdi?

O‘zbekistonlik himoyachi yangi shartnomani o‘zi va oilasi uchun muhim voqea deb atadi. U Manchesterda o‘tkazgan har bir daqiqasidan mamnun ekanini va futbolchi sifatida o‘sishda davom etayotganini ta’kidladi.

«Bu men va oilam uchun ajoyib kun. “Siti”da qolishimni uzaytirganimdan juda xursandman».

Husanov, shuningdek, muxlislarning qo‘llab-quvvatlashi Angliya va Premer-ligaga moslashishida katta yordam berganini qayd etdi. Endi uning asosiy maqsadi muntazam o‘ynash va klubga yangi sovrinlarni qo‘lga kiritishda yordam berishdan iborat.

Yangi bitimning eng muhim ma’nosi

2031 yilgacha tuzilgan shartnoma «Manchester Siti» Husanovni shunchaki zaxira himoyachisi emas, balki jamoaning uzoq muddatli loyihasi ishtirokchisi sifatida ko‘rayotganini anglatadi.

Futbolchi hali 22 yoshda. Markaziy himoyachilar ko‘pincha tajriba orttirgan sari yuqori darajaga chiqishini hisobga olsak, uning eng kuchli yillari hali oldinda bo‘lishi mumkin.

Yangi kelishuv Husanov oldiga ham katta vazifalar qo‘yadi:

  • asosiy tarkibdagi o‘rnini mustahkamlash;

  • Premer-liga sur’atida barqaror o‘ynash;

  • Yevropa musobaqalarida tajriba to‘plash;

  • O‘zbekiston milliy jamoasida yetakchilardan biriga aylanish.

Oddiy shartnoma emas — tarixiy qadam

Abduqodir Husanov 2025 yilda Premer-ligadagi birinchi o‘zbekistonlik futbolchiga aylangan edi. Endi u dunyoning eng kuchli klublaridan biri bilan 2031 yilgacha mo‘ljallangan shartnoma imzolab, o‘zbek futboli uchun yana bir muhim natijani qayd etdi.

Bu qaror «Manchester Siti»ning unga ishonayotganini ko‘rsatadi. Biroq asosiy sinov endi boshlanadi: Husanov yangi mavsumlarda ushbu ishonchni muntazam va yuqori saviyadagi o‘yinlar bilan oqlashi kerak.

Sizningcha, Abduqodir Husanov yaqin mavsumda «Manchester Siti»ning asosiy himoyachisiga aylana oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring va bu tarixiy xabarni Telegram'da do‘stlaringiz bilan ulashing.

Abduqodir HusanovManchester CityO'zbekistonLens
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)«Manchester Siti» Abduqodir Husanov bo‘yicha katta rejasini ochdi (video)Bugun, 21:00Barselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBarselona klubi Spotify Camp Nou stadionidagi baxtsiz hodisa yuzasidan bayonot berdiBugun, 20:57Real Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiReal Madrid Rodri transferiga yaqinlashmoqda va Yan Diomande uchun kurashga qoʻshildiBugun, 20:54Rodri uchun kurash: PSJ Manchester Siti yulduzini Real Madrid qoʻlidan tortib olmoqchiRodri uchun kurash: PSJ Manchester Siti yulduzini Real Madrid qoʻlidan tortib olmoqchiBugun, 20:18Arsenal Vinicius Junior transferi uchun kurashga qoʻshildi: Madridda shartnoma mojarosiArsenal Vinicius Junior transferi uchun kurashga qoʻshildi: Madridda shartnoma mojarosiBugun, 20:12Barselona Frenkie de Jong qaroridan xavotirda: Klub Ansu Fati ssenariysidan qoʻrqmoqdaBarselona Frenkie de Jong qaroridan xavotirda: Klub Ansu Fati ssenariysidan qoʻrqmoqdaBugun, 19:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi