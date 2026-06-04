Ilon Mask dunyodagi ilk trillioner bo‘lishi mumkin

·362·Dunyo
Ilon Mask dunyodagi ilk trillioner bo‘lishi mumkin
Audio versiyasi

Ilon Maskga tegishli SpaceX kompaniyasi aksiyalari ommaviy savdoga chiqarish arafasida 1,75 trillion dollar deb baholandi. Agar aksiyalar shu narxda sotilsa, Mask dunyodagi birinchi trillionerga aylanishi mumkin. Bu haqda kompaniya AQSH Qimmatli qog‘ozlar va birjalar komissiyasiga (SEC) taqdim etgan hujjatlarda ma’lum qilindi.

Qayd etilishicha, SpaceX aksiyalarining boshlang‘ich bahosi 135 dollar etib belgilangan. Shu narxda sotilsa, kompaniyaning umumiy qiymati 1,75 trillion dollarga yetishi mumkin, bu esa avvalgi 1,25 trillion dollarlik baholashdan yuqori.

Ma’lumotga ko‘ra, SpaceX'ning IPO jarayoni 12 iyun kuni Nasdaq birjasida boshlanishi kutilmoqda. Kompaniya 75 milliard dollar jalb qilishni rejalashtirgan bo‘lib, bu AQSH tarixidagi eng yirik IPOlardan biri bo‘lishi mumkin.

Mutaxassislar bunday aksiya narxining oldindan e’lon qilinishi kam uchraydigan holat ekanini aytadi. Agar 135 dollar yoki undan yuqori narx tasdiqlansa, SpaceX dunyodagi eng qimmat kompaniyalar qatoriga kirishi mumkin.

Shu holatda kompaniya aksiyalarining katta qismiga egalik qiluvchi Ilon Maskning boyligi ham keskin oshib, nazariy jihatdan uni dunyodagi birinchi trillionerga aylantirishi mumkin.

Biroq tahlilchilar bunday natija kafolatlanmaganini ta’kidlamoqda. SpaceX hozir 18,6 milliard dollar daromad olgan bo‘lsa-da, 4,9 milliard dollar zarar bilan yilni yakunlagan. 2026 yil birinchi choragida ham zarar 4,3 milliard dollar bo‘lgan.

Hozirda SpaceX aktivlari 102 milliard dollar, qarzi esa 60,5 milliard dollar deb baholanmoqda. Shu bilan birga kompaniya kosmik loyihalardan tashqari sun’iy intellekt, internet sun’iy yo‘ldoshlari va data-markazlar sohasiga ham katta sarmoya kiritmoqda.

Elon MuskSpaceXAQSHSECNasdaq
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH davlat kotibining Ukraina haqidagi bayonotiga Lavrovning munosabatiKecha, 18:07Everestda 6 kun ovqatsiz va kislorodsiz qolgan erkak tirik topildiKecha, 17:51Yenakiyevo yaqinida yo‘lovchi avtobusiga dron orqali hujum uyushtirildiKecha, 16:215300 yillik mumiyada xavfli mikroorganizmlar aniqlandiKecha, 14:12Kutilmagan voqea: ayol mashinasi bilan metro relsiga tushib qoldiKecha, 13:42Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdiKecha, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev Xitoydagi fojia munosabati bilan hamdardlik bildirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
12 yillik intizorlikdan so‘ng ayol besh egizakni dunyoga keltirdi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi