SpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdi

·35·Texno
SpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng baland Mechazilla minorasini qurib bitkazdi

Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi koinotni zabt etish yoʻlida yana bir muhim qadamni tashladi. Florida shtatidagi Kanaveral burnida joylashgan LC-37A maydonchasida insoniyat tarixidagi eng yirik Starship raketasi uchun moʻljallangan ulkan start minorasi — Mechazilla qurilishining asosiy bosqichi yakunlandi. Ushbu inshoot nafaqat oʻlchami, balki raketalarni havoda tutib olish texnologiyasi bilan ham koinot sanoatida inqilob yasashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, quruvchilar konstruksiyaning toʻqqizinchi va oxirgi modulini muvaffaqiyatli oʻrnatishgan. Shu bilan minoraning vertikal yigʻish ishlari oʻz yakuniga yetdi. Ushbu jarayonni tasvirga olgan Julia Bergeron minoraning loyihaviy balandligiga yetganini tasdiqladi. Endilikda ushbu metall konstruksiya koinot markazining eng koʻzga koʻringan obʼyektlaridan biriga aylandi.

Dunyoning eng qudratli krani yordamida bunyod etilgan inshoot

Mechazilla minorasini qurish uchun oddiy texnikalar yetarli boʻlmadi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu loyihada Germaniyada ishlab chiqarilgan va dunyodagi eng kuchli hisoblangan Liebherr LR 13000 gusenitsali krani qoʻllanilgan. Mazkur texnika 3000 tonnagacha boʻlgan yukni koʻtarish quvvatiga ega boʻlib, minoraning ogʻir modullarini aniqlik bilan joylashtirish imkonini berdi.

Qurilish ishlari juda qisqa muddatlarda va yuqori surʼatlarda olib borildi. Minoraning asosiy qismlari yigʻib boʻlingan boʻlsa-da, SpaceX oldida hali murakkab texnik vazifalar turibdi. Endi mutaxassislar minoraga maxsus mexanik "qoʻllar" (chopsticks) va raketaga xizmat koʻrsatish tizimlarini oʻrnatishlari lozim. Bu uskunalar Starship tizimini uchirish va qayta qoʻndirish jarayonida hal qiluvchi rol oʻynaydi.

Starship tizimining kelajagi va yangi sinovlar

Ilon Maskning taʼkidlashicha, SpaceX navbatdagi parvoz vaqtida Starship tizimining yuqori pogʻonasi — Shipʼni aynan mana shu Mechazilla minorasidagi mexanik tutqichlar yordamida havoning oʻzida tutib olishga harakat qiladi. Bu usul raketalarni qayta ishlatish samaradorligini keskin oshiradi va parvozlar orasidagi vaqtni qisqartiradi.

Starship loyihasining muvaffaqiyati nafaqat SpaceX, balki butun dunyo koinot tadqiqotlari uchun muhimdir. Chunki ushbu raketa kelajakda Oyni oʻzlashtirish va Marsga insonlarni yetkazish uchun asosiy transport vositasi boʻlishi rejalashtirilgan. Minoraning qurib bitkazilishi Kanaveral burnidagi 37A majmuasini toʻliq quvvat bilan ishga tushirishga yaqinlashtirmoqda.

Hozirda SpaceX oʻzining 13-sinov parvozi natijalarini tahlil qilmoqda va yangi minora imkoniyatlarini amalda sinab koʻrishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun ham ushbu yangiliklar qiziqarli, sababi Starlink va Starship kabi loyihalar global internet va koinot logistikasini butunlay oʻzgartirib yuborish salohiyatiga ega.

SpaceXStarshipMechazillaIlon MaskKoinot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqdaAQSHda aeroportga ehtiyoj sezmaydigan innovatsion samolyotlar zavodi qurilmoqdaBugun, 12:25Honor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlariHonor dunyodagi ilk «smartfon-robot»ni taqdim etadi: Yangi qurilmaning imkoniyatlariBugun, 11:58Hindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilishHindiston poytaxtida tarixiy internet-blokirovkasi: Siyosiy inqiroz va raqamli uzilishBugun, 11:22Elon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadiElon Musk Marsni insoniyatni sunʼiy intellekt va pandemiyalardan qutqaruvchi qalqon deb atadiBugun, 09:50OpenAI 20 milliard dollarlik yirik loyihani eʻlon qildi: Camellia loyihasi tafsilotlariOpenAI 20 milliard dollarlik yirik loyihani eʻlon qildi: Camellia loyihasi tafsilotlariBugun, 06:51Sunʼiy intellekt poygasi qurbonlari: Monday.com va boshqa texnogigantlar ommaviy qisqartirishlarni boshladiSunʼiy intellekt poygasi qurbonlari: Monday.com va boshqa texnogigantlar ommaviy qisqartirishlarni boshladiBugun, 06:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob