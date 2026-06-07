Angliyada ota va qiz tibbiyot oliygohini birga tamomladi

·87·Dunyo
Angliyada ota va qiz tibbiyot oliygohini birga tamomladi

Angliyaning Taunton shahrida yashovchi Saymon Reynolds va uning qizi Emili Franklin tibbiyot sohasidagi oliy ta’limni bir vaqtning o‘zida muvaffaqiyatli yakunladi. Ular Somerset ko‘p tarmoqli universitet markazini birgalikda bitirib, bu bilan ko‘pchilikning e’tiborini tortdi. Bu haqda “Lifehacker” nashri xabar berdi.

Hozirda Saymon Reynolds va Emili Franklin Somerset NHS Foundation Trust jamg‘armasida tibbiy xizmatning turli yo‘nalishlarida mehnat qilmoqda.

31 yoshli Emili Franklinning aytishicha, otasi bilan birga tahsil olish u uchun unutilmas va noyob tajriba bo‘lgan. Uning ta’kidlashicha, birgalikda o‘qish darslar, ish faoliyati va shaxsiy hayot o‘rtasidagi muvozanatni saqlashda bir-birlarini yaxshiroq anglash imkonini bergan.

“Otam bilan munosabatlarimiz har doim yaxshi bo‘lgan. Lekin o‘qish jarayonida ish, oila va ta’limni bir vaqtda olib borish qanchalik qiyinligini tushunadigan insonning yoningizda bo‘lishi insonga alohida kuch bag‘ishlar ekan”, deydi Emili Franklin.

Saymon Reynolds esa uzoq yillik tanaffusdan keyin talabalik hayotiga qaytish oson bo‘lmaganini tan oldi. U qariyb 20 yildan buyon sog‘liqni saqlash tizimida faoliyat yuritib kelayotgan bo‘lsa-da, dastlab talabalikni boshlashdan xavotirlanganini aytdi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, bir necha marta o‘qishni tashlab ketish haqida o‘ylagan. Biroq qizi va kursdoshlarining qo‘llab-quvvatlashi tufayli tahsilni davom ettirishga qaror qilgan.

“Bir necha marta o‘qishni tashlash haqida o‘yladim. Ammo Emili va guruhdoshlarim meni ruhlantirib turdi. Qizimning yonimda bo‘lishi men uchun katta yordam bo‘ldi. Ikki nafar farzandni tarbiya qilish bilan birga Emilining erishgan natijalari haqiqatan ham tahsinga loyiq”, dedi Saymon Reynolds.

Emili Franklin esa otasining barcha qiyinchilik va xavotirlarni yengib o‘tganidan mamnun ekanini bildirib, bu voqea inson uchun yangi bilim va ko‘nikmalarni o‘zlashtirishni boshlashga hech qachon kech emasligini ko‘rsatishini ta’kidladi.

Psixiatrik yordam bo‘limi rahbari Jez Iglning fikricha, ota va qizning ta’lim jarayonida bir-birini qo‘llab-quvvatlashi butun jamoa uchun ilhomlantiruvchi va ijobiy namuna bo‘lgan.

Saymon ReynoldsEmily FranklinTauntonSomerset ko'p tarmoqli universitetLifehacker
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyodagi eng chuqur basseyn: suv ostida butun bir shahar yashiringanDunyodagi eng chuqur basseyn: suv ostida butun bir shahar yashiringanBugun, 12:52Xitoyda robot bolakayni tepib yubordiXitoyda robot bolakayni tepib yubordiBugun, 12:36“Suvaraklar partiyasi” namoyishi ortidan olti kishi hibsga olindi“Suvaraklar partiyasi” namoyishi ortidan olti kishi hibsga olindiBugun, 12:09Hijobsiz yurgan ayollar qamoqqa olinishi mumkin — “Tolibon”Hijobsiz yurgan ayollar qamoqqa olinishi mumkin — “Tolibon”Bugun, 11:40Hindistondagi mehmonxona yong‘inida o‘zbekistonlik halok bo‘ldiHindistondagi mehmonxona yong‘inida o‘zbekistonlik halok bo‘ldiBugun, 08:28Ebola bilan kasallanish holatlari 488 taga ko‘paydiEbola bilan kasallanish holatlari 488 taga ko‘paydiBugun, 08:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi