«Aviatsiyada inqilob»: 9000 metr balandlikda ilk gibrid samolyot sinovdan o‘tdi

·65·Texno
«Aviatsiyada inqilob»: 9000 metr balandlikda ilk gibrid samolyot sinovdan o‘tdi

Dunyo tijoriy aviatsiyasida misli ko‘rilmagan tarixiy voqea yuz berdi: GE Aerospace kompaniyasi NASA, Boeing va BETA Technologies bilan hamkorlikda ilk bor gibrid-elektr kuch qurilmali samolyotni yo‘lovchi laynerlari uchish balandligida muvaffaqiyatli sinab ko‘rdi. Atlantika okeanini kesib o‘tgan ushbu avialayner nafaqat havoda 2 soatdan ortiq bexato ishladi, balki parvoz vaqtida o‘z akkumulatorini qayta zaryadlash imkoniyatini ham namoyish etdi.

Zamin.uz aviatsiya sohasidagi bu inqilobiy parvoz va kelajak samolyotlarining yangi imkoniyatlari tafsilotini taqdim etadi.

Ikki xil dvigatel bir tizimda: Sinov qanday o‘tdi?

Buyuk Britaniyadagi mashhur Farnborough aviasaloni arafasida o‘tkazilgan bu sinov uchun maxsus o‘zgartirilgan Saab 340B turbovintli samolyotidan foydalanildi. Sinov vaqtida layner 9,1 kilometr (9000 metr)dan ortiq balandlikka — aynan odatiy yo‘lovchi samolyotlarining kreyserlik parvoz hududiga ko‘tarildi.

Muhandislar ta’kidlashicha:

To‘liq elektrda ishlovchi kichik samolyotlardan farqli o‘laroq, bu gibrid qurilma an’anaviy gaz turbinasi hamda yuqori kuchlanishli elektr dvigatelini birlashtiradi. Tizim parvozning turli bosqichlarida yuklamani ikki manba o‘rtasida avtomatik taqsimlab, yoqilg‘i sarfini keskin kamaytiradi.

Odatiy samolyot va gibrid layner: Asosiy farqlar

Ko‘rsatkich va omillar

An’anaviy yo‘lovchi samolyoti

GE Aerospace gibrid samolyoti

Energiya manbai

Faqat aviatsiya yoqilg‘isi (kerosin)

Kerosin + Megavatt toifasidagi elektr tizimi

Zaryadlash imkoniyati

Mavjud emas

Parvoz paytining o‘zida batareyani qayta zaryadlaydi

Ekologik va iqtisodiy samara

Yoqilg‘i sarfi va chiqindi yuqori

Yoqilg‘i tejaladi, atmosferaga chiqindi kamayadi

Parvoz balandligi

9 000 – 11 000 metr

9 100 metr (ilk bor muvaffaqiyatli sinaldi)

Atlantika okeani ustidagi transatlantik parvoz

AQSHdagi dastlabki sinovlardan so‘ng, ushbu tajriba samolyoti Atlantika okeani orqali Buyuk Britaniyagacha bo‘lgan masofani gibrid rejimda uchib o‘tdi. Parvoz vaqtida BAE Systems kompaniyasi tomonidan yetkazib berilgan akkumulatorlar va Boeing‘ga qarashli Aurora Flight Sciences ishlab chiqqan maxsus motogondola tizimi mukammal natija ko‘rsatdi.

  • Elektr dvigatelining ikki tomonlama vazifasi: U nafaqat havo vintini aylantirib samolyotni oldinga surdi, balki parvoz jarayonida generator vazifasini bajarib, akkumulatorlarni quvvatlantirdi.

  • Sovitish tizimi: Yuqori quvvatli elektr jihozlari va invertorlar uchun maxsus issiqlik almashtirgichlar o‘rnatilib, haddan tashqari qizib ketishning oldi olindi.

Kelajakda arzon va chiqindisiz parvozlar davri boshlanadimi?

Mutaxassislarning fikricha, ushbu sinov yaqin yillarda yo‘lovchi tashish aviatsiyasini to‘liq qayta ko‘rib chiqishga va chiptalar narxini aynan yoqilg‘i tejamkorligi evaziga arzonlashtirishga xizmat qiladi.

Ushbu texnologik inqilob va aviatsiya yangiligi haqida do‘stlaringiz va yaqinlaringizga ham yetkazing! Maqolani darhol Telegram-chatingizga yuboring.

Sizningcha, yaqin 10 yil ichida gibrid va elektr samolyotlar odatiy laynerlarni to‘liq o‘rnini egallay oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring!

GE AerospaceNASABoeingBETA TechnologiesSaab
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonOppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonBugun, 01:22Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob