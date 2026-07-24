BMW M3 modeli elektrlashmoqda: Yangi avlod oʻzining eng ashaddiy raqibiga aylanadi

·35·Avto
BMW M3 modeli elektrlashmoqda: Yangi avlod oʻzining eng ashaddiy raqibiga aylanadi

Germaniyaning mashhur BMW konserni oʻzining afsonaviy M3 modelini butunlay yangi bosqichga olib chiqmoqda. Kompaniyaning M boʻlinmasi rahbari Frank van Meelning soʻzlariga koʻra, kelajakda sotuvga chiqadigan elektr quvvatli M3 modeli brendning anʼanaviy benzinli avtomobillari uchun "tabiiy dushman"ga aylanadi. Bu qadam brend tarixidagi eng muhim burilish nuqtalaridan biri boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Yangi elektr krossover va sedanlar oilasining asosi boʻlgan Neue Klasse platformasi doirasida ishlab chiqilayotgan M3 EV prototipi oʻtgan oyda keng jamoatchilikka namoyish etilgan edi. Ushbu model brendning sport merosini oʻzida mujassam etgan baquvvat dizayni va i3 elektr sedanining tubdan oʻzgargan qiyofasi bilan ajralib turadi. Muhimi shundaki, BMW ichki yonuv dvigatelli modellardan voz kechmaydi va benzinli M3 ning yangi avlodi elektr versiya bilan bir vaqtda sotuvga chiqariladi.

Ichki raqobat va texnik imkoniyatlar

Autocar nashriga bergan intervyusida Frank van Meel kompaniya hozirda oʻz-oʻzi bilan kurashayotganini taʼkidladi. "Biz oʻzimizning eng koʻp sotiladigan va segmentda yetakchi boʻlgan mahsulotimizga hujum qilyapmiz. Ikki xil quvvat agregati oʻrtasidagi bu ichki kurash bizni yanada yaxshiroq texnologiyalar yaratishga undamoqda", — deydi M boʻlinmasi rahbari. Bu raqobat isteʼmolchilarga tanlov imkoniyatini berishi bilan birga, BMW muhandislari uchun katta sinovdir.

Yangi avlod benzinli M3 modeli 3.0 litrli, olti silindrli turbo dvigatel bilan jihozlanadi. Ushbu dvigatel Euro 7 ekologik standartlariga moslashtirilgan boʻlsa-da, uning quvvati hozirgi 503 ot kuchidan kam boʻlmasligi kafolatlangan. Shu bilan birga, elektr versiya oʻzining dinamik koʻrsatkichlari bilan anʼanaviy modellardan oʻzib ketishi kutilmoqda.

Toʻrtta motor va yangi boshqaruv falsafasi

Elektr M3 ning asosiy oʻziga xosligi uning toʻrtta mustaqil elektr motor bilan jihozlanishidir. Biroq, kompaniya rahbariyati faqatgina ot kuchi ortidan quvmaslikka qaror qilgan. Van Meelning tushuntirishicha, haydovchiga yoʻlda 1000 ot kuchi kerak emas. Asosiy eʼtibor quvvatni har bir gʻildirakka aqlli taqsimlash va avtomobilning manyovrchanligini oshirishga qaratiladi.

  • Toʻrtta mustaqil motor orqali har bir gʻildirakni alohida nazorat qilish;
  • "Heart of Joy" deb nomlangan markaziy kompyuter tizimi orqali dinamikani boshqarish;
  • Yuqori tezlanish bilan birga haydovchiga maksimal zavq beruvchi boshqaruv tizimi;
  • Ekologik toza quvvat va sportcha tajriba uygʻunligi.
BMW mutaxassislari ushbu tizimni kikbokschi harakatiga qiyoslashmoqda: sportchi hech qachon ikki oyogʻi bilan bir vaqtda zarba bermaydi, balki vaziyatga qarab qoʻl va oyoqlarini navbat bilan ishlatadi. Toʻrtta motor ham xuddi shunday — ular har doim ham toʻliq quvvat bilan ishlamaydi, balki yoʻl holatiga qarab eng maqbul tortish kuchini taʼminlaydi. Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham BMW brendining elektr modellari, xususan i7 va iX krossoverlari ommalashib borayotganini hisobga olsak, yangi M3 EV kelajakda mahalliy premium segmentda ham oʻz oʻrniga ega boʻlishi shubhasiz.

BMWM3ElektromobilNeue KlasseAvto
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtomobil sanoatining unutilgan va gʻalati aksessuarlari: Tarixga nazarAvtomobil sanoatining unutilgan va gʻalati aksessuarlari: Tarixga nazarBugun, 01:23Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 01:21Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:59Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:50Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:26Avtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarAvtomobil sanoati tarixidagi eng gʻalati va unutilgan aksessuarlarBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan