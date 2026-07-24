BMW M3 modeli elektrlashmoqda: Yangi avlod oʻzining eng ashaddiy raqibiga aylanadi
Germaniyaning mashhur BMW konserni oʻzining afsonaviy M3 modelini butunlay yangi bosqichga olib chiqmoqda. Kompaniyaning M boʻlinmasi rahbari Frank van Meelning soʻzlariga koʻra, kelajakda sotuvga chiqadigan elektr quvvatli M3 modeli brendning anʼanaviy benzinli avtomobillari uchun "tabiiy dushman"ga aylanadi. Bu qadam brend tarixidagi eng muhim burilish nuqtalaridan biri boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Yangi elektr krossover va sedanlar oilasining asosi boʻlgan Neue Klasse platformasi doirasida ishlab chiqilayotgan M3 EV prototipi oʻtgan oyda keng jamoatchilikka namoyish etilgan edi. Ushbu model brendning sport merosini oʻzida mujassam etgan baquvvat dizayni va i3 elektr sedanining tubdan oʻzgargan qiyofasi bilan ajralib turadi. Muhimi shundaki, BMW ichki yonuv dvigatelli modellardan voz kechmaydi va benzinli M3 ning yangi avlodi elektr versiya bilan bir vaqtda sotuvga chiqariladi.
Ichki raqobat va texnik imkoniyatlarAutocar nashriga bergan intervyusida Frank van Meel kompaniya hozirda oʻz-oʻzi bilan kurashayotganini taʼkidladi. "Biz oʻzimizning eng koʻp sotiladigan va segmentda yetakchi boʻlgan mahsulotimizga hujum qilyapmiz. Ikki xil quvvat agregati oʻrtasidagi bu ichki kurash bizni yanada yaxshiroq texnologiyalar yaratishga undamoqda", — deydi M boʻlinmasi rahbari. Bu raqobat isteʼmolchilarga tanlov imkoniyatini berishi bilan birga, BMW muhandislari uchun katta sinovdir.
Yangi avlod benzinli M3 modeli 3.0 litrli, olti silindrli turbo dvigatel bilan jihozlanadi. Ushbu dvigatel Euro 7 ekologik standartlariga moslashtirilgan boʻlsa-da, uning quvvati hozirgi 503 ot kuchidan kam boʻlmasligi kafolatlangan. Shu bilan birga, elektr versiya oʻzining dinamik koʻrsatkichlari bilan anʼanaviy modellardan oʻzib ketishi kutilmoqda.
Toʻrtta motor va yangi boshqaruv falsafasiElektr M3 ning asosiy oʻziga xosligi uning toʻrtta mustaqil elektr motor bilan jihozlanishidir. Biroq, kompaniya rahbariyati faqatgina ot kuchi ortidan quvmaslikka qaror qilgan. Van Meelning tushuntirishicha, haydovchiga yoʻlda 1000 ot kuchi kerak emas. Asosiy eʼtibor quvvatni har bir gʻildirakka aqlli taqsimlash va avtomobilning manyovrchanligini oshirishga qaratiladi.
- Toʻrtta mustaqil motor orqali har bir gʻildirakni alohida nazorat qilish;
- "Heart of Joy" deb nomlangan markaziy kompyuter tizimi orqali dinamikani boshqarish;
- Yuqori tezlanish bilan birga haydovchiga maksimal zavq beruvchi boshqaruv tizimi;
- Ekologik toza quvvat va sportcha tajriba uygʻunligi.
…