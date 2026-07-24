Starlink va Luiziana: Optik tolali internet yetib bormagan hududlar sunʼiy yoʻldoshga oʻtadi

·39·Texno
Starlink va Luiziana: Optik tolali internet yetib bormagan hududlar sunʼiy yoʻldoshga oʻtadi

Ilon Mask boshqaruvidagi SpaceX kompaniyasi hamda AQSHning Luiziana shtati maʼmurlari oʻrtasida muhim kelishuv imzolandi. Federal Broadband Equity, Access and Deployment (BEAD) dasturi doirasida amalga oshirilayotgan ushbu loyiha chekka hududlarda raqamli tengsizlikni bartaraf etishga qaratilgan. Endilikda optik tolali aloqa liniyalarini tortish iqtisodiy va texnik jihatdan imkonsiz boʻlgan manzillar Starlink sunʼiy yoʻldosh tizimi orqali yuqori tezlikdagi internet bilan taʼminlanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, SpaceX 2026-yil yozining oxiriga qadar shtatning 50 dan ortiq okrugidagi 10 635 ta obʼyektni tarmoqqa ulash majburiyatini olgan. Bu loyiha Luiziana shtatining keng polosali internet qamrovini kengaytirish strategiyasining ajralmas qismiga aylandi. Hukumat hududning 98–99 foizini anʼanaviy optik tolali aloqa bilan qamrab olishni rejalashtirgan boʻlsa-da, qolgan qismlar murakkab relyef va yuqori xarajatlar tufayli muammoli boʻlib qolayotgan edi.

Anʼanaviy texnologiyalardan samaraliroq yechim

Luiziana gubernatori Jeff Lendri Starlink texnologiyasining ishonchliligiga yuqori baho berdi. Uning taʼkidlashicha, ushbu tizim tabiiy ofatlar oqibatlarini bartaraf etish jarayonida oʻzining samaradorligini amalda isbotlagan. Aloqa infratuzilmasi ishdan chiqqan vaziyatlarda sunʼiy yoʻldosh interneti qutqaruvchilar va aholi uchun yagona aloqa vositasi boʻlib xizmat qilgan, bu esa rasmiylarni SpaceX bilan hamkorlik qilishga undagan asosiy omillardan biridir.

SpaceX vakillarining bildirishicha, Starlink xizmati foydalanuvchilarga past kechikish davri (latency) va shtat talablaridan yuqori boʻlgan tezlikni kafolatlaydi. Xususan, maʼlumotlarni yuklab olish tezligi soniyasiga kamida 100 Megabitni, uzatish tezligi esa 20 Megabitni tashkil etadi. Bu koʻrsatkichlar masofaviy taʼlim, telemeditsina va zamonaviy raqamli xizmatlardan toʻliq foydalanish uchun yetarli hisoblanadi.

Ushbu loyiha AQSH federal hukumatining chekka hududlarni internetlashtirish boʻyicha olib borayotgan keng koʻlamli islohotlarining bir qismidir. Avvallari faqat kabel orqali ulanishga tayanilgan boʻlsa, endilikda sunʼiy yoʻldosh texnologiyalari ham davlat tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan rasmiy yechimlar qatoriga kiritilmoqda. Bu esa SpaceX kabi xususiy kompaniyalar uchun yangi bozorlarni ochib beradi.

Oʻzbekiston sharoitida ham ushbu tajriba katta ahamiyatga ega boʻlishi mumkin. Mamlakatimizning togʻli va aholi zichligi past boʻlgan hududlarida optik tolali aloqa oʻtkazish katta mablagʻ talab qiladi. Luiziana misolida koʻrinib turibdiki, davlat va xususiy sunʼiy yoʻldosh operatorlari hamkorligi raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda eng maqbul yoʻl boʻlib xizmat qilishi mumkin.

SpaceXStarlinkInternetTexnologiyaLuiziana
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonOppo K15 sotuvga chiqdi: 8000 mAch akkumulyator va faol sovutish tizimiga ega smartfonBugun, 01:22Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiSamsung Galaxy Z Fold 8 Ultra avtonomlik boʻyicha raqiblariga imkoniyatni boy berdiBugun, 00:57Volkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiVolkswagen muhandislari Rivian bilan hamkorlik ortidan noqonuniy daromad koʻrishda ayblandiBugun, 00:55Oʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiOʻrta Osiyo osmonida yangi davr: Ostonada ilk bor uchuvchisiz aerotaksi sinovdan oʻtkazildiBugun, 00:21Rossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiRossiyaning yangilangan Yak-130M oʻquv-jangovar samolyotlari 2028-yildan yetkazib beriladiKecha, 23:52Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaSamsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqdaKecha, 23:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob