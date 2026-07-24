Nikoh uzugi sabab ayol barmog‘ini yo‘qotishiga sal qoldi
Moskva shahridagi Yeramishansev nomidagi klinik shifoxonaning Qo‘l mikroxirurgiyasi markazi shifokorlari nikoh uzugi sabab og‘ir jarohat olgan ayolning barmog‘ini saqlab qolishga muvaffaq bo‘lishdi. Bu haqda poytaxt Sog‘liqni saqlash departamenti matbuot xizmati ma’lum qildi.
Ma’lum bo‘lishicha, ayol dachasida ish olib borayotgan vaqtda nikoh uzugi devorning chiqib turgan qismiga ilinib qolgan. Qo‘lini keskin tortib olmoqchi bo‘lganida, uzuk barmoqqa qattiq bosim o‘tkazib, natijada nomsiz barmog‘i deyarli butunlay uzilib ketgan.
Mikroxirurg Aleksandr Suxininning ta’kidlashicha, bunday og‘ir jarohatlarda qon aylanishini imkon qadar tezroq tiklash hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shifokorlar murakkab jarrohlik amaliyoti davomida suyaklar, paylar, asablar, qon tomirlari va yumshoq to‘qimalarni muvaffaqiyatli tiklashga erishgan.
Ayni paytda ayol barmoq faoliyatini to‘liq tiklash maqsadida reabilitatsiya kursini o‘tamoqda.
Qo‘l mikroxirurgiyasi markazi rahbari Georgiy Nazaryan esa bunday hodisalarning oldini olish uchun bog‘-tomorqa yoki qurilish kabi jarohat xavfi yuqori bo‘lgan ishlar paytida uzuk va boshqa taqinchoqlarni yechib qo‘yishni tavsiya qildi. Uning so‘zlariga ko‘ra, bunday vaziyatlarda uzuk barmoqdan chiqib ketmaydi, aksincha yumshoq to‘qimalarni tortib, juda og‘ir jarohatlarga sabab bo‘lishi mumkin.
…