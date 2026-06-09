Yashash darajasi eng yuqori davlatlar ma’lum bo‘ldi

·0·Dunyo
Yashash darajasi eng yuqori davlatlar ma’lum bo‘ldi

HelloSafe tashkiloti 2026 yil uchun Farovonlik indeksini e’lon qildi. Reyting Xalqaro valyuta jamg‘armasi, Jahon banki, BMT Taraqqiyot dasturi (UNDP) va OECD ma’lumotlari asosida shakllantirilgan bo‘lib, unda iqtisodiy ko‘rsatkichlar bilan bir qatorda aholi turmush darajasiga ta’sir qiluvchi muhim omillar ham hisobga olingan.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, Norvegiya ilk bor dunyoning eng farovon mamlakati deb topildi. Irlandiya va Luksemburg esa keyingi o‘rinlarni egalladi. Mutaxassislar bu natijani mazkur davlatlardagi kuchli ijtimoiy himoya tizimi va yuqori hayot sifati bilan izohlamoqda.

Qizig‘i, dunyodagi eng yirik iqtisodiyotlardan biri bo‘lgan AQSH reytingda atigi 17-o‘rinni qayd etdi. Bunga daromadlar tengsizligi va nisbiy qashshoqlik darajasining yuqoriligi asosiy sabab sifatida ko‘rsatilgan.

Yevropada Norvegiya, Irlandiya va Luksemburg yetakchilik qilgan bo‘lsa, Afrika qit’asida Seyshel orollari, Mavrikiy va Jazoir birinchi uchlikdan joy oldi.

Lotin Amerikasida Urugvay eng farovon davlat sifatida e’tirof etildi. U Chili va Panamani ortda qoldirdi. Osiyoda esa Singapur birinchi, Qatar ikkinchi o‘rinni egalladi.

Tahlilchilar fikricha, farovonlik faqat iqtisodiy o‘sish bilan emas, balki daromadlarning adolatli taqsimlanishi, ijtimoiy himoya, ta’lim va inson taraqqiyoti darajasi bilan ham bevosita bog‘liq.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Tolibon” smartfonlarga qarshi: ayrim hududlarda qat’iy taqiq joriy etildi“Tolibon” smartfonlarga qarshi: ayrim hududlarda qat’iy taqiq joriy etildiBugun, 08:20Berlinda Ebola yuqtirgan amerikalik shifokor davolandiBerlinda Ebola yuqtirgan amerikalik shifokor davolandiBugun, 08:03300 dan ortiq muhojir o‘g‘irlab ketildi300 dan ortiq muhojir o‘g‘irlab ketildiBugun, 07:50AQSHning Apache vertolyoti Hormuz yaqinida halokatga uchradiAQSHning Apache vertolyoti Hormuz yaqinida halokatga uchradiBugun, 07:45Eron va Isroil o‘rtasida raketa hujumlari avj oldiEron va Isroil o‘rtasida raketa hujumlari avj oldiBugun, 06:49O‘zbekiston terma jamoasi kutilmagan xavfsizlik tekshiruvidan o‘tkazildiO‘zbekiston terma jamoasi kutilmagan xavfsizlik tekshiruvidan o‘tkazildiBugun, 05:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi