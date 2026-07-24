Qozog‘iston poytaxtida ilk bor uchar taksi sinovdan o‘tkazildi

·92·Dunyo
Qozog‘iston poytaxtida ilk bor uchar taksi sinovdan o‘tkazildi

Qozog‘iston poytaxti Ostonada kelajak transporti sifatida baholanayotgan uchar taksi ilk bor ommaga namoyish etildi. 24 iyul kuni o‘tkazilgan sinov parvozi mamlakatda shahar havo transportini rivojlantirish yo‘lidagi muhim qadam sifatida e’tirof etildi. Bu haqda Kazinform agentligi xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, namoyish parvozi «Kelajak o‘yinlari» dasturi doirasida «Qazanat» ippodromi hududida tashkil etilgan. Sinovda vertikal uchish va qo‘nish imkoniyatiga ega bo‘lgan AutoFlight Prosperity elektr havo kemasidan foydalanildi.

Zamonaviy aerotaksi bir nafar pilot va besh nafar yo‘lovchini tashish imkoniyatiga ega. U soatiga 200 kilometrgacha tezlikda harakatlana oladi hamda bir marta quvvatlanish bilan 200 kilometrgacha masofani bosib o‘tadi.

Loyihani Qozog‘istonning Alatau Advance Air Group (AAAG) kompaniyasi Xitoyning AutoFlight kompaniyasi bilan hamkorlikda amalga oshirmoqda.

AAAG boshqaruv raisi Sergey Xegayning ta’kidlashicha, bir necha yil avval shahar havo harakatchanligi kelajak texnologiyasi sifatida qaralgan bo‘lsa, bugun u amalda sinovdan o‘tkazilmoqda.

Uning so‘zlariga ko‘ra, loyihani amalga oshirish uchun xalqaro tajribani o‘rganish, zarur infratuzilmani barpo etish va namoyish parvozlarini tashkil qilish kabi muhim bosqichlar bosib o‘tilgan.

Mutaxassisning qayd etishicha, shahar havo transportini ommalashtirish uchun raqamli boshqaruv tizimlari, havo harakatini muvofiqlashtirish, maxsus vertiportlar, huquqiy baza hamda malakali mutaxassislarni tayyorlash talab etiladi.

Shuningdek, bu yo‘nalish havo taksilariga xizmat ko‘rsatish, ularni yig‘ish, ehtiyot qismlar ishlab chiqarish, dasturiy ta’minot yaratish hamda muhandis, pilot va operatorlar uchun yangi ish o‘rinlarini shakllantirishi ta’kidlandi.

Sergey Xegayning fikricha, ushbu tashabbusning asosiy maqsadi kelajak avlod uchun yangi yuqori texnologiyali industriyani barpo etishdir.

Uning so‘zlariga ko‘ra, yaqin kelajakda havo taksilari bugungi avtomobillar kabi oddiy transport vositasiga aylanishi, Qozog‘istonda esa yangi texnologik kompaniyalar, muhandislik maktablari va zamonaviy kasblar rivojlanishi mumkin.

Qozog'istonAstanaAutoFlightSergey HegayKazinform
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Drapatiyning bayonoti janjalga sabab bo‘ldi: Moskva qanday javob qaytardi?Drapatiyning bayonoti janjalga sabab bo‘ldi: Moskva qanday javob qaytardi?Bugun, 00:32Autizmli o‘g‘li maydonda tanishi uchun Mark Kukurelya sochini hech qachon kesmaydiAutizmli o‘g‘li maydonda tanishi uchun Mark Kukurelya sochini hech qachon kesmaydiBugun, 00:14Anjelina Jolining yana bir qizi Bred Pitt familiyasidan voz kechmoqchiAnjelina Jolining yana bir qizi Bred Pitt familiyasidan voz kechmoqchiKecha, 22:43Divan ichiga yashiringan aliment qarzdorini iti «fosh qildi» (video)Divan ichiga yashiringan aliment qarzdorini iti «fosh qildi» (video)Kecha, 22:35Oltin tangalar 30 yillik dengiz sirini ochdiOltin tangalar 30 yillik dengiz sirini ochdiKecha, 22:3426 kun ovqat yemagan aktivist nihoyat ochlik aksiyasini yakunladi26 kun ovqat yemagan aktivist nihoyat ochlik aksiyasini yakunladiKecha, 21:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi