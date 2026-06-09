Robot 6200 metrlik Chimboraso vulqoni cho‘qqisiga chiqdi, navbat Everestga

·0·Dunyo
Robot 6200 metrlik Chimboraso vulqoni cho‘qqisiga chiqdi, navbat Everestga

Texnologiya olamida yana bir muhim voqea sodir bo‘ldi. Pemba nomli gumanoid robot Ekvadorda joylashgan Chimboraso vulqoni cho‘qqisiga muvaffaqiyatli ko‘tarilib, 6200 metr balandlikdagi tog‘ni zabt etdi. Bu haqda “Mir24.tv” ma’lum qildi.

Qayd etilishicha, mazkur robot yuqori tog‘ sharoitida muvaffaqiyatli harakatlanib, ekstremal muhitda faoliyat yurita oladigan robototexnika imkoniyatlarini amalda sinovdan o‘tkazdi. Ekspeditsiya kelajakda dunyoning eng baland nuqtasi hisoblangan Everestga chiqish rejasining muhim bosqichlaridan biri sifatida baholanmoqda.

Loyihada qo‘llanilgan Pemba roboti takomillashtirilgan Unitree G1 modeli asosida yaratilgan bo‘lib, murakkab rel’ef va sovuq iqlim sharoitiga moslashtirilgan. Sinovlar davomida robot yengil qiyaliklarda mustaqil harakatlangan, tik va texnik jihatdan qiyin hududlarda esa ekspeditsiya a’zolari tomonidan yordam ko‘rsatilgan.

Mutaxassislar fikricha, bu sinov robot imkoniyatlarini bosqichma-bosqich kengaytirish yo‘lidagi muhim amaliy tajriba hisoblanadi.

Loyiha tashabbuskori Pablo Berlanga Boyemare ta’kidlashicha, ushbu ekspeditsiya shunchaki texnologik ko‘rgazma emas. Uning fikriga ko‘ra, kelajakda bunday robotlar ekologik monitoring, yovvoyi tabiatni kuzatish va xavfli hududlarda ma’lumot to‘plash ishlarida muhim o‘rin tutishi mumkin.

Shu maqsadda robot zamonaviy kameralar, turli sensorlar hamda sun’iy intellekt tizimlari bilan jihozlangan.

Ma’lumki, yuqori tog‘ sharoiti robotlar uchun jiddiy texnik qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Sovuq harorat, kislorod miqdorining kamligi va ob-havoning keskin o‘zgarishi batareyalar hamda elektron tizimlar faoliyatiga ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababli Pemba uchun maxsus issiqlik boshqaruv tizimlari va himoya mexanizmlari ishlab chiqilgan. Ular avval Xitoyning sovuq hududlarida muvaffaqiyatli sinovdan o‘tkazilgan.

Chimborasodagi muvaffaqiyat insonsimon robotlar nafaqat laboratoriyalarda, balki Yer yuzining eng murakkab tabiiy sharoitlarida ham samarali ishlay olishini yana bir bor namoyon qildi.

Endilikda loyiha jamoasi robotni Himolay tog‘lari, jumladan, Everest hududiga yuborishni rejalashtirmoqda. Biroq bu tashabbus hozircha to‘liq amalga oshirilmagan. Sababi, Nepalda robotlar ishtirokidagi ekspeditsiyalarni tartibga soluvchi aniq huquqiy qoidalar hali shakllantirilmagan. Shu bois loyiha vaqtincha to‘xtatilgan bo‘lib, tegishli me’yorlar qabul qilinishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tolibon amaldorlariga smartfon ishlatish taqiqlandiTolibon amaldorlariga smartfon ishlatish taqiqlandiBugun, 14:16Federal sud Tramp joriy etgan qimmatbaho viza to‘lovini bekor qildiFederal sud Tramp joriy etgan qimmatbaho viza to‘lovini bekor qildiBugun, 12:08Yashash darajasi eng yuqori davlatlar ma’lum bo‘ldiYashash darajasi eng yuqori davlatlar ma’lum bo‘ldiBugun, 10:22“Tolibon” smartfonlarga qarshi: ayrim hududlarda qat’iy taqiq joriy etildi“Tolibon” smartfonlarga qarshi: ayrim hududlarda qat’iy taqiq joriy etildiBugun, 08:20Berlinda Ebola yuqtirgan amerikalik shifokor davolandiBerlinda Ebola yuqtirgan amerikalik shifokor davolandiBugun, 08:03300 dan ortiq muhojir o‘g‘irlab ketildi300 dan ortiq muhojir o‘g‘irlab ketildiBugun, 07:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi