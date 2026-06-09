AQSHga tezroq ketishni istaganlar uchun yangi premium xizmat yo‘lga qo‘yildi

·0·Dunyo
AQSHga tezroq ketishni istaganlar uchun yangi premium xizmat yo‘lga qo‘yildi

Amerika Qo‘shma Shtatlariga sayohat qilish yoki biznes maqsadlarida borishni rejalashtirayotgan hamyurtlarimiz va xalqaro sayyohlar uchun muhim hamda qiziqarli yangilik e’lon qilindi. Okean ortida Donald Tramp ma’muriyati AQSH vizasini rasmiylashtirish va elchixonadagi mas’uliyatli suhbat jarayonidan o‘tish uchun mutlaqo yangi pullik tizimni joriy etmoqda. Yangi tartibga ko‘ra, 2026 yilning 1 iyul kunidan boshlab, sayyohlik va ishbilarmonlik vizalari (B1/B2) uchun hujjat topshirgan ariza beruvchilar bor-yo‘g‘i 10 ish kuni ichida elchixona suhbatiga yozilish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Albatta, bunday tezkor va imtiyozli qulaylikdan foydalanish uchun dastur doirasida qo‘shimcha 750 AQSH dollari miqdorida to‘lovni amalga oshirish talab etiladi.

Xo‘sh, ushbu yangi dastur Oq uy tomonidan viza izlovchilarga nimalarni taklif etmoqda va uning asosiy shartlari nimalardan iborat? Quyidagi maxsus rejada barcha detallar aniq bayon etilgan:

  • Xizmatning moliyaviy qiymati: Bugungi kunda amalda bo‘lgan standart viza to‘lovidan (185 dollar) tashqari, tezkorlik uchun alohida 750 dollar undiriladi;

  • Kafolatlangan qisqa muddat: Belgilangan qo‘shimcha mablag‘ muvaffaqiyatli to‘langanidan so‘ng, roppa-rosa 10 ish kuni mobaynida siz uchun konsullik suhbati tashkil etib beriladi;

  • Sinov muddati: Mazkur dastur hozircha vaqtinchalik pilot (tajriba) loyiha sifatida ishga tushirilmoqda va u 2026 yilning 1 iyulidan to 31 dekabriga qadar amal qiladi;

  • Geografik qamrov makonlari: Ushbu premium xizmat turi dunyodagi barcha emas, balki faqatgina ma’lum bir tanlab olingan elchixonalar va konsulliklardagina amal qiladi (ularning to‘liq va batafsil ro‘yxati tez orada Davlat departamenti tomonidan rasman e’lon qilinishi kutilmoqda).

Eng muhim eslatma: Shuni alohida yodda tutish kerakki, mazkur 750 dollarlik to‘lov ariza beruvchiga AQSH vizasi berilishini hech qanday shaklda kafolatlamaydi yoki konsul qaroriga ta’sir o‘tkazmaydi. Ushbu mablag‘ faqatgina oylab cho‘ziladigan uzun navbatlarni chetlab o‘tib, suhbat kunini maksimal darajada tezlashtirish uchun xizmat qiladi, xolos.

Tahlilchilarning ta’kidlashicha, so‘nggi paytlarda AQSHda migratsiya siyosati izchil ravishda qat’iylashtirilgani sababli, dunyoning ko‘plab mamlakatlarida, xususan, bizning mintaqamizda ham B1/B2 toifasidagi vizalarni olish uchun jonli va elektron navbatlar kutish muddati favqulodda uzayib ketgan edi. Ayrim hollarda fuqarolar o‘z navbatlarini oylab, hatto yarim yillab kutishlariga to‘g‘ri kelayotgandi. Yangi tashkil etilayotgan mazkur premium xizmat esa vaqtni puldan ustun qo‘yuvchi va tezkorlik uchun haq to‘lashga tayyor bo‘lgan insonlar uchun ayni muddao bo‘lib, tizimdagi ortiqcha yuklamani ham qisman yengillashtirishga xizmat qiladi.

Ushbu loyiha hozircha vaqtinchalik huquqiy qoida formatida hayotga tatbiq etilmoqda va yil yakunidagi sinov natijalariga qarab, uni doimiy qilish masalasi ko‘rib chiqiladi. AQSH Davlat departamentining rasmiy ma’lumotida qayd etilishicha, xizmat uchun belgilangan 750 dollarlik narx havodan olinmagan, balki davlatning ushbu tezkor jarayonni tashkil etish uchun sarflaydigan haqiqiy ma’muriy xarajatlari asosida puxta hisoblab chiqilgan.

AQSH viza tizimidagi eng so‘nggi islohotlar, elchixonalardan keladigan muhim xabarlar va dunyo migratsiya siyosatidagi eng qaynoq yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Robot 6200 metrlik Chimboraso vulqoni cho‘qqisiga chiqdi, navbat EverestgaRobot 6200 metrlik Chimboraso vulqoni cho‘qqisiga chiqdi, navbat EverestgaBugun, 15:10Tolibon amaldorlariga smartfon ishlatish taqiqlandiTolibon amaldorlariga smartfon ishlatish taqiqlandiBugun, 14:16Federal sud Tramp joriy etgan qimmatbaho viza to‘lovini bekor qildiFederal sud Tramp joriy etgan qimmatbaho viza to‘lovini bekor qildiBugun, 12:08Yashash darajasi eng yuqori davlatlar ma’lum bo‘ldiYashash darajasi eng yuqori davlatlar ma’lum bo‘ldiBugun, 10:22“Tolibon” smartfonlarga qarshi: ayrim hududlarda qat’iy taqiq joriy etildi“Tolibon” smartfonlarga qarshi: ayrim hududlarda qat’iy taqiq joriy etildiBugun, 08:20Berlinda Ebola yuqtirgan amerikalik shifokor davolandiBerlinda Ebola yuqtirgan amerikalik shifokor davolandiBugun, 08:03
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi