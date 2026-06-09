AQSHga tezroq ketishni istaganlar uchun yangi premium xizmat yo‘lga qo‘yildi
Amerika Qo‘shma Shtatlariga sayohat qilish yoki biznes maqsadlarida borishni rejalashtirayotgan hamyurtlarimiz va xalqaro sayyohlar uchun muhim hamda qiziqarli yangilik e’lon qilindi. Okean ortida Donald Tramp ma’muriyati AQSH vizasini rasmiylashtirish va elchixonadagi mas’uliyatli suhbat jarayonidan o‘tish uchun mutlaqo yangi pullik tizimni joriy etmoqda. Yangi tartibga ko‘ra, 2026 yilning 1 iyul kunidan boshlab, sayyohlik va ishbilarmonlik vizalari (B1/B2) uchun hujjat topshirgan ariza beruvchilar bor-yo‘g‘i 10 ish kuni ichida elchixona suhbatiga yozilish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Albatta, bunday tezkor va imtiyozli qulaylikdan foydalanish uchun dastur doirasida qo‘shimcha 750 AQSH dollari miqdorida to‘lovni amalga oshirish talab etiladi.
Xo‘sh, ushbu yangi dastur Oq uy tomonidan viza izlovchilarga nimalarni taklif etmoqda va uning asosiy shartlari nimalardan iborat? Quyidagi maxsus rejada barcha detallar aniq bayon etilgan:
Xizmatning moliyaviy qiymati: Bugungi kunda amalda bo‘lgan standart viza to‘lovidan (185 dollar) tashqari, tezkorlik uchun alohida 750 dollar undiriladi;
Kafolatlangan qisqa muddat: Belgilangan qo‘shimcha mablag‘ muvaffaqiyatli to‘langanidan so‘ng, roppa-rosa 10 ish kuni mobaynida siz uchun konsullik suhbati tashkil etib beriladi;
Sinov muddati: Mazkur dastur hozircha vaqtinchalik pilot (tajriba) loyiha sifatida ishga tushirilmoqda va u 2026 yilning 1 iyulidan to 31 dekabriga qadar amal qiladi;
Geografik qamrov makonlari: Ushbu premium xizmat turi dunyodagi barcha emas, balki faqatgina ma’lum bir tanlab olingan elchixonalar va konsulliklardagina amal qiladi (ularning to‘liq va batafsil ro‘yxati tez orada Davlat departamenti tomonidan rasman e’lon qilinishi kutilmoqda).
Eng muhim eslatma: Shuni alohida yodda tutish kerakki, mazkur 750 dollarlik to‘lov ariza beruvchiga AQSH vizasi berilishini hech qanday shaklda kafolatlamaydi yoki konsul qaroriga ta’sir o‘tkazmaydi. Ushbu mablag‘ faqatgina oylab cho‘ziladigan uzun navbatlarni chetlab o‘tib, suhbat kunini maksimal darajada tezlashtirish uchun xizmat qiladi, xolos.
Tahlilchilarning ta’kidlashicha, so‘nggi paytlarda AQSHda migratsiya siyosati izchil ravishda qat’iylashtirilgani sababli, dunyoning ko‘plab mamlakatlarida, xususan, bizning mintaqamizda ham B1/B2 toifasidagi vizalarni olish uchun jonli va elektron navbatlar kutish muddati favqulodda uzayib ketgan edi. Ayrim hollarda fuqarolar o‘z navbatlarini oylab, hatto yarim yillab kutishlariga to‘g‘ri kelayotgandi. Yangi tashkil etilayotgan mazkur premium xizmat esa vaqtni puldan ustun qo‘yuvchi va tezkorlik uchun haq to‘lashga tayyor bo‘lgan insonlar uchun ayni muddao bo‘lib, tizimdagi ortiqcha yuklamani ham qisman yengillashtirishga xizmat qiladi.
Ushbu loyiha hozircha vaqtinchalik huquqiy qoida formatida hayotga tatbiq etilmoqda va yil yakunidagi sinov natijalariga qarab, uni doimiy qilish masalasi ko‘rib chiqiladi. AQSH Davlat departamentining rasmiy ma’lumotida qayd etilishicha, xizmat uchun belgilangan 750 dollarlik narx havodan olinmagan, balki davlatning ushbu tezkor jarayonni tashkil etish uchun sarflaydigan haqiqiy ma’muriy xarajatlari asosida puxta hisoblab chiqilgan.
AQSH viza tizimidagi eng so‘nggi islohotlar, elchixonalardan keladigan muhim xabarlar va dunyo migratsiya siyosatidagi eng qaynoq yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…