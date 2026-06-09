BMT ekspertlari qotilligi: Kongo sudi o‘lim hukmini tasdiqladi

·0·Dunyo
BMT ekspertlari qotilligi: Kongo sudi o‘lim hukmini tasdiqladi

Kongo Demokratik Respublikasi (KDR) harbiy sudi armiya polkovnigini o‘lim jazosiga hukm qildi. U qariyb 10 yil avval mamlakat hududida BMTning ikki nafar eksperti o‘ldirilishidagi fitnada ishtirok etgan.

2022 yilda bo‘lib o‘tgan ilk sud jarayonida polkovnik Jan de Dyo Mambveni 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. O‘sha paytda u xavf ostidagi shaxslarga yordam ko‘rsatmaslik va buyruqlarga itoat etmaslikda ayblangan. Harbiy prokurorlar ushbu qarordan norozi bo‘lib, apellyatsiya shikoyati bergan va uning javobgarligi ancha og‘ir ekanini ta’kidlagan.

Kinshasa shahridagi Oliy harbiy sud bu fikrni qo‘llab-quvvatladi. 5 iyun kuni sud Mambvenini qotillikni tashkil etish va urush jinoyatida aybdor deb topdi. Reuters agentligi va qurbonlardan birining yaqinlari ko‘rgan sud hukmiga ko‘ra, u o‘lim jazosiga mahkum etilgan. Shu bilan birga, KDRda 2003 yildan buyon o‘lim jazosi amalga oshirilmayotgani sababli, bu jazo amalda umrbod qamoqqa teng hisoblanadi.

BMT ekspertlari — shved va chililik Zayda Katalan hamda amerikalik Maykl Sharp — Kasai viloyatidagi ommaviy qotilliklarni tekshirayotgan edi. 2017 yil 12 mart kuni Moyo-Musila qishlog‘i yaqinidagi ko‘prikda ular “Kamuina Nsapu” guruhi jangarilari tomonidan to‘xtatilgan. Keyin ular o‘rmonga olib ketilib, otib tashlangan. Jasadlar 16 kundan so‘ng topilgan.

Qotillik ortida davlat manfaatlari turgan bo‘lishi mumkin

Qariyb 9 yil davom etgan sud jarayonlariga yakun yasagan ushbu qaror 2022 yilda o‘nlab jangarilarga nisbatan chiqarilgan o‘lim hukmlarini ham kuchda qoldirdi. Prokurorlar dastlab ishga davlat amaldorlarining aloqasi yo‘qligini bildirgan, biroq keyinchalik polkovnik va boshqa rasmiylar hibsga olingan hamda ular isyonchilar bilan hamkorlik qilgani aytilgan.

Zayda Katalanning singlisi Elizabet Morsbi sudning fitna mavjudligi haqidagi xulosasini qo‘llab-quvvatladi.

“Bu Zayda va Maykl tasodifiy zo‘ravonlik qurboni bo‘lmaganini tasdiqlaydi”, dedi u.

Biroq u adolat to‘liq qaror topmaganini ham ta’kidladi. U suddagi ovozli yozuvlarga ishora qilib, Mambveni ekspertlar rasmiylarni fosh qilishi mumkinligidan xavotir bildirganini qayd etdi.

Human Rights Watch tashkiloti ham 2022 yilgi sudda muhim videodalillar e’tibordan chetda qolganini ma’lum qilgan. Unda davlat vakillari ekspertlarni pistirma joyiga yo‘naltirishda ishtirok etgani aks etgani aytilgan.

Morsbining fikricha, haqiqiy adolat faqat aybdorlarni jazolash bilan cheklanmasligi, balki jinoyatning sabablari ham to‘liq o‘rganilishi kerak.

KDR Milliy inson huquqlari komissiyasi rahbari Pol Nsapu Mukulu ham Mambveni mustaqil harakat qilganiga ishonmasligini bildirgan.

“Barcha dalillar bu voqea davlat darajasida sodir etilgan jinoyat ekanini ko‘rsatmoqda”, dedi u.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Si Jinping KXDRga tarixiy ikki kunlik davlat tashrifini yakunladiSi Jinping KXDRga tarixiy ikki kunlik davlat tashrifini yakunladiBugun, 17:12Yaponiya­da bitta ayiq sababli 94 ta maktab yopildiYaponiya­da bitta ayiq sababli 94 ta maktab yopildiBugun, 15:41Filippinda kuchli zilzila: qurbonlar soni ortmoqdaFilippinda kuchli zilzila: qurbonlar soni ortmoqdaBugun, 15:3214 kun ovqatsiz qolgan ayol Malayziya tog‘laridan tirik topildi14 kun ovqatsiz qolgan ayol Malayziya tog‘laridan tirik topildiBugun, 15:19AQSHga tezroq ketishni istaganlar uchun yangi premium xizmat yo‘lga qo‘yildiAQSHga tezroq ketishni istaganlar uchun yangi premium xizmat yo‘lga qo‘yildiBugun, 15:15Robot 6200 metrlik Chimboraso vulqoni cho‘qqisiga chiqdi, navbat EverestgaRobot 6200 metrlik Chimboraso vulqoni cho‘qqisiga chiqdi, navbat EverestgaBugun, 15:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi