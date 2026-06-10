Xitoylik olimlar insonga cho‘chqaning jigari va buyragini ko‘chirib o‘tkazdi

·0·Dunyo
Xitoylik olimlar insonga cho‘chqaning jigari va buyragini ko‘chirib o‘tkazdi

Tibbiyot olami va zamonaviy ilm-fan sohasida insoniyat tarixida mutlaqo yangi sahifa ochgan olamshumul va misli ko‘rilmagan texnologik voqelik yuz berdi. Xitoylik tadqiqotchilar tibbiy amaliyotda ilk marotaba miya o‘limi holati qayd etilgan erkak organizmiga bir vaqtning o‘zida ham cho‘chqa buyragi, ham uning jigarini muvaffaqiyatli ravishda ko‘chirib o‘tkazishdi. Bu haqdagi hayratlanarli va tarixiy yangilikni Osiyoning eng nufuzli nashrlaridan biri hisoblangan South China Morning Post gazetasi keng jamoatchilikka ma’lum qildi. Ushbu amaliyot bir vaqtning o‘zida bir nechta hayvon a’zolarini inson tanasiga transplantatsiya qilish bo‘yicha jahon tibbiyotidagi birinchi muvaffaqiyatli tajriba o‘laroq e’tirof etilmoqda.

Mazkur noyob ilmiy loyihani amalga oshirgan Guansi tibbiyot universiteti tarkibidagi klinika olimlari o‘z tadqiqot ishlarida muhim bir jihatga alohida to‘xtalib o‘tishgan. Yaqin vaqtlargacha dunyo tibbiyotida cho‘chqaning faqatgina bitta alohida a’zosini insonga ko‘chirish tajribalari o‘tkazib kelingan bo‘lsa-da, biroq murakkab inson organizmi bir vaqtning o‘zida bir nechta begona transplantatlarni qanday qabul qilishi va unga qanday reaksiya bildirishi ilm-fan uchun mutlaqo noma’lum va sirli bo‘lib qolayotgan edi.

Ushbu olamshumul tibbiy tajribada miya o‘limi tashxisi qo‘yilgan 53 yoshli erkak ko‘ngilli bemor sifatida ishtirok etdi. Tajribali jarrohlar unga cho‘chqaning bir yo‘la ikkita buyragini hamda jigarini joylashtirishga muvaffaq bo‘lishdi. Eng quvonarlisi, mazkur transplantatsiya qilingan a’zolar besh kunlik uzluksiz kuzatuv va sinov muddati davomida inson tanasida hech qanday muammosiz, juda faol va barqaror ravishda ishlab berdi. Shundan so‘ng, bemor yaqinlarining rasmiy iltimosi va talabiga ko‘ra, mazkur ilmiy kuzatuv ishlari muvaffaqiyatli yakunlanib, to‘xtatildi.

Xitoylik olimlarning ta’kidlashicha, ushbu muvaffaqiyatli qadam hayvonlardan insonga butun bir jigar kompleksi va ikkala buyrakni to‘liq ko‘chirib o‘tkazish mumkinligini amalda isbotlab berdi. Qo‘lga kiritilgan ushbu noyob natijalar yaqin kelajakda dunyo klinikalarida a’zolar yetishmovchiligidan aziyat chekayotgan millionlab bemorlarning hayotini saqlab qolishda bebaho poydevor bo‘lib xizmat qiladi.

Jahon tibbiyotidagi ushbu yo‘nalishning rivojlanish tarixiga nazar tashlasak, olis bo‘lmagan 2024 yilning mart oyida Amerika Qo‘shma Shtatlarida dunyoda birinchi marta odamga genetik jihatdan o‘zgartirilgan cho‘chqa buyragi muvaffaqiyatli ko‘chirilgan edi. O‘shanda buyrak xastaligining eng og‘ir, terminal bosqichi bilan og‘rigan 62 yoshli bemor ushbu amaliyotdan so‘ng bir necha oy yashab, o‘sha yilning may oyida vafot etgandi.

Shuningdek, o‘tgan yilning oktyabr oyida genetik modifikatsiya qilingan cho‘chqa buyragi ko‘chirib o‘tkazilgan dunyodagi to‘rtinchi bemor ham hayotdan ko‘z yumdi. Bu erkak tibbiyot olamida yangi rekord o‘rnatib, transplantatsiya qilingan cho‘chqa buyragi bilan naqd 271 kun davomida yashashga muvaffaq bo‘lgan edi. Unga ushbu a’zo 2025 yilning yanvar oyida muvaffaqiyatli ko‘chirilgan bo‘lib, oktyabr oyiga kelib funksiyasining pasayib ketgani sababli qayta olib tashlangan va bemor vaqtinchalik dializ apparatiga o‘tkazilgan edi. Nima bo‘lgan taqdirda ham, ilm-fan kun sayin ilgarilab bormoqda.

Tibbiyot olamining eng so‘nggi mo‘jizalari, olimlarning olamshumul kashfiyotlari, salomatlik sirlari va dunyo hamda yurtimiz hayotiga oid eng qaynoq, qiziqarli va eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Isroildagi o‘zbekistonliklar xavfdan ogohlantirildiIsroildagi o‘zbekistonliklar xavfdan ogohlantirildiKecha, 18:46BMT ekspertlari qotilligi: Kongo sudi o‘lim hukmini tasdiqladiBMT ekspertlari qotilligi: Kongo sudi o‘lim hukmini tasdiqladiKecha, 18:30Si Jinping KXDRga tarixiy ikki kunlik davlat tashrifini yakunladiSi Jinping KXDRga tarixiy ikki kunlik davlat tashrifini yakunladiKecha, 17:12Yaponiya­da bitta ayiq sababli 94 ta maktab yopildiYaponiya­da bitta ayiq sababli 94 ta maktab yopildiKecha, 15:41Filippinda kuchli zilzila: qurbonlar soni ortmoqdaFilippinda kuchli zilzila: qurbonlar soni ortmoqdaKecha, 15:3214 kun ovqatsiz qolgan ayol Malayziya tog‘laridan tirik topildi14 kun ovqatsiz qolgan ayol Malayziya tog‘laridan tirik topildiKecha, 15:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi