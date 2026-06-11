Kot-d'Ivuar muxlislari viza cheklovi sabab AQSHga bora olmaydigan bo‘ldi
Shimoliy Amerika qit’asida futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining qaynoq va shiddatli bahslari qizg‘in pallasiga kirib borayotgan bir paytda, musobaqa atrofidagi tashkiliy va migratsiyaviy mojarolar to‘lqini hanuz to‘xtamayapti. Avvalroq O‘zbekiston va Braziliya terma jamoalari, shuningdek, FIFA rahbari Janni Infantino tomonidan tilga olingan AQSH chegarasidagi o‘ta qat’iy tekshiruvlar va viza tizimidagi to‘siqlar bu safar Afrika qit’asining eng yorqin va shiddatli jamoalaridan biri — Kot-d'Ivuar milliy terma jamoasi va uning fidoiy ishqibozlariga alamli tarzda zarba berdi. Qat’iy viza cheklovlari tufayli Kot-d'Ivuardan bo‘lgan minglab futbol fanatlari JCH-2026 guruh bosqichi uchrashuvlarini stadiondan turib tomosha qilish imkoniyatidan butunlay mahrum bo‘lishdi.
Fransiyaning mashhur va nufuzli «L'Équipe» nashri tarqatgan shov-shuvli xabarga ko‘ra, Kot-d'Ivuar Milliy muxlislar qo‘mitasi (CNSE) rahbari Jyulen Kuadio Adonis yuzaga kelgan ushbu achinarli va og‘ir vaziyatni qalbdagi chuqur og‘riq bilan quyidagicha bayon etdi:
«Afsuski, bizning fidoiy ishqibozlarimiz Okean ortiga mo‘ljallangan ushbu uzoq va tarixiy safardan butunlay voz kechishga majbur bo‘lishdi. Buning bosh sababi — Amerika Qo‘shma Shtatlari rasmiy hukumati ayrim davlatlar, xususan, bizning Kot-d'Ivuardan keladigan futbol muxlislarini o‘z tuprog‘ida ko‘rishni mutlaqo istamayapti. AQSH tomoni bizga ochiq-oydin va rasmiy tarzda fanatlarimizni qabul qilish niyati yo‘qligini namoyish etdi.
Bu holat butun mamlakatimiz va futbol jamoatchiligi uchun juda og‘ir zarba bo‘ldi. Boisi, jonajon terma jamoamizni eng mas’uliyatli pallada tribunalardan turib ruhlantirish — bizning eng oliy burchimiz edi. Biz Amerika yashil maydonlaridagi ushbu yirik futbol karnavalida o‘z milliy madaniyatimizni, raqslarimizni va qay tarzda jon kuydirib, chin qalbdan muxlislik qilishimizni butun dunyoga namoyish eta olardik», — deya kuyunib gapirdi tashkilot rahbari.
Insayderlarning ochiqlashicha, Kot-d'Ivuar Milliy muxlislar qo‘mitasi dastlab ushbu nufuzli mundialga jamoani uyushgan holda qo‘llab-quvvatlashi uchun kamida 500 nafardan iborat maxsus fanatlar guruhini yuborishni rejalashtirgan va barcha tayyorgarlik ishlarini ko‘rib qo‘ygan edi. Biroq AQSH elchixonasi va migratsiya xizmatining qat’iy "filtri" tufayli oxir-oqibat okean ortiga uchib borish baxti faqat barmoq bilan sanarli bo‘lgan bir nechta rasmiy shaxslar va amaldorlargagina nasib etdi xolos. Endilikda AQSH tuprog‘iga yetib borgan ushbu kichik ishchi guruhning zimmasiga o‘ta muhim va og‘ir vazifa yuklanadi — ular allaqachon Qo‘shma Shtatlar hududida doimiy yashab, mehnat qilib kelayotgan ivuariyliklarni (diasporani) tezkorlik bilan birlashtirishlari hamda stadionlarda milliy jamoa uchun munosib qo‘llov muhitini tashkil etishlari lozim bo‘ladi.
Xalqaro sport sharhlovchilarining alohida ta’kidlashicha, AQSH mezbonlik qilayotgan ushbu musobaqada mahalliy hukumatning haddan tashqari qat’iy migratsiya siyosati nafaqat oddiy tribunadagi muxlislarga, balki Jahon chempionatining bevosita ishtirokchilari va rasmiy shaxslariga ham katta qiyinchiliklar tug‘dirmoqda. Bunga yaqqol misol sifatida, Afrika qit’asining eng obro‘li hakamlaridan biri, somalilik tajribali mutaxassis Omar Artanga rasmiy viza hujjatlari to‘liq ma’qullanganiga qaramay, kutilmaganda AQSH chegara nazorati tomonidan mamlakatga kirish taqiqlab qo‘yilganini ko‘rsatish mumkin.
Eslatib o‘tish joizki, Kot-d'Ivuar milliy terma jamoasi Jahon chempionatining guruh bosqichidagi o‘z yurishini shu yilning 15 iyun sanasida Filadelfiya shahrida Ekvador terma jamoasiga qarshi kechadigan o‘ta shiddatli bahs bilan boshlaydi. Muxlislarsiz qolgan «fillar» ushbu uchrashuvda haqiqiy matonat ko‘rsatishlariga to‘g‘ri keladi.
Kot-d'Ivuar terma jamoasining Filadelfiyadagi ilk o‘yini natijasi, AQSHdagi viza mojarolarining yangi tafsilotlari va Jahon chempionatining barcha qaynoq, eksklyuziv va rekord xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…