Kot-d'Ivuar muxlislari viza cheklovi sabab AQSHga bora olmaydigan bo‘ldi

·39·Dunyo
Kot-d'Ivuar muxlislari viza cheklovi sabab AQSHga bora olmaydigan bo‘ldi

Shimoliy Amerika qit’asida futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining qaynoq va shiddatli bahslari qizg‘in pallasiga kirib borayotgan bir paytda, musobaqa atrofidagi tashkiliy va migratsiyaviy mojarolar to‘lqini hanuz to‘xtamayapti. Avvalroq O‘zbekiston va Braziliya terma jamoalari, shuningdek, FIFA rahbari Janni Infantino tomonidan tilga olingan AQSH chegarasidagi o‘ta qat’iy tekshiruvlar va viza tizimidagi to‘siqlar bu safar Afrika qit’asining eng yorqin va shiddatli jamoalaridan biri — Kot-d'Ivuar milliy terma jamoasi va uning fidoiy ishqibozlariga alamli tarzda zarba berdi. Qat’iy viza cheklovlari tufayli Kot-d'Ivuardan bo‘lgan minglab futbol fanatlari JCH-2026 guruh bosqichi uchrashuvlarini stadiondan turib tomosha qilish imkoniyatidan butunlay mahrum bo‘lishdi.

Fransiyaning mashhur va nufuzli «L'Équipe» nashri tarqatgan shov-shuvli xabarga ko‘ra, Kot-d'Ivuar Milliy muxlislar qo‘mitasi (CNSE) rahbari Jyulen Kuadio Adonis yuzaga kelgan ushbu achinarli va og‘ir vaziyatni qalbdagi chuqur og‘riq bilan quyidagicha bayon etdi:

«Afsuski, bizning fidoiy ishqibozlarimiz Okean ortiga mo‘ljallangan ushbu uzoq va tarixiy safardan butunlay voz kechishga majbur bo‘lishdi. Buning bosh sababi — Amerika Qo‘shma Shtatlari rasmiy hukumati ayrim davlatlar, xususan, bizning Kot-d'Ivuardan keladigan futbol muxlislarini o‘z tuprog‘ida ko‘rishni mutlaqo istamayapti. AQSH tomoni bizga ochiq-oydin va rasmiy tarzda fanatlarimizni qabul qilish niyati yo‘qligini namoyish etdi.

Bu holat butun mamlakatimiz va futbol jamoatchiligi uchun juda og‘ir zarba bo‘ldi. Boisi, jonajon terma jamoamizni eng mas’uliyatli pallada tribunalardan turib ruhlantirish — bizning eng oliy burchimiz edi. Biz Amerika yashil maydonlaridagi ushbu yirik futbol karnavalida o‘z milliy madaniyatimizni, raqslarimizni va qay tarzda jon kuydirib, chin qalbdan muxlislik qilishimizni butun dunyoga namoyish eta olardik», — deya kuyunib gapirdi tashkilot rahbari.

Insayderlarning ochiqlashicha, Kot-d'Ivuar Milliy muxlislar qo‘mitasi dastlab ushbu nufuzli mundialga jamoani uyushgan holda qo‘llab-quvvatlashi uchun kamida 500 nafardan iborat maxsus fanatlar guruhini yuborishni rejalashtirgan va barcha tayyorgarlik ishlarini ko‘rib qo‘ygan edi. Biroq AQSH elchixonasi va migratsiya xizmatining qat’iy "filtri" tufayli oxir-oqibat okean ortiga uchib borish baxti faqat barmoq bilan sanarli bo‘lgan bir nechta rasmiy shaxslar va amaldorlargagina nasib etdi xolos. Endilikda AQSH tuprog‘iga yetib borgan ushbu kichik ishchi guruhning zimmasiga o‘ta muhim va og‘ir vazifa yuklanadi — ular allaqachon Qo‘shma Shtatlar hududida doimiy yashab, mehnat qilib kelayotgan ivuariyliklarni (diasporani) tezkorlik bilan birlashtirishlari hamda stadionlarda milliy jamoa uchun munosib qo‘llov muhitini tashkil etishlari lozim bo‘ladi.

Xalqaro sport sharhlovchilarining alohida ta’kidlashicha, AQSH mezbonlik qilayotgan ushbu musobaqada mahalliy hukumatning haddan tashqari qat’iy migratsiya siyosati nafaqat oddiy tribunadagi muxlislarga, balki Jahon chempionatining bevosita ishtirokchilari va rasmiy shaxslariga ham katta qiyinchiliklar tug‘dirmoqda. Bunga yaqqol misol sifatida, Afrika qit’asining eng obro‘li hakamlaridan biri, somalilik tajribali mutaxassis Omar Artanga rasmiy viza hujjatlari to‘liq ma’qullanganiga qaramay, kutilmaganda AQSH chegara nazorati tomonidan mamlakatga kirish taqiqlab qo‘yilganini ko‘rsatish mumkin.

Eslatib o‘tish joizki, Kot-d'Ivuar milliy terma jamoasi Jahon chempionatining guruh bosqichidagi o‘z yurishini shu yilning 15 iyun sanasida Filadelfiya shahrida Ekvador terma jamoasiga qarshi kechadigan o‘ta shiddatli bahs bilan boshlaydi. Muxlislarsiz qolgan «fillar» ushbu uchrashuvda haqiqiy matonat ko‘rsatishlariga to‘g‘ri keladi.

Kot-d'Ivuar terma jamoasining Filadelfiyadagi ilk o‘yini natijasi, AQSHdagi viza mojarolarining yangi tafsilotlari va Jahon chempionatining barcha qaynoq, eksklyuziv va rekord xabarlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Fildişi SahiliAQShGianni InfantinoL'Équipe
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Putin xorijdagi rossiyaliklarni mol-mulkini xatlash haqida qonun chiqardiPutin xorijdagi rossiyaliklarni mol-mulkini xatlash haqida qonun chiqardiBugun, 11:58Braziliya terma jamoasi AQSH aeroportida kuchaytirilgan tekshiruvdan o‘tdiBraziliya terma jamoasi AQSH aeroportida kuchaytirilgan tekshiruvdan o‘tdiBugun, 11:15Bill Geyts Epshteyn bilan aloqalari yuzasidan savollarga javob berdiBill Geyts Epshteyn bilan aloqalari yuzasidan savollarga javob berdiBugun, 09:02Kolumbiya prezidenti vaqtincha lavozimidan chetlatildiKolumbiya prezidenti vaqtincha lavozimidan chetlatildiBugun, 08:54Xitoylik yoshlar mamlakatdagi eng muhim imtihon yakunini nishonlamoqdaXitoylik yoshlar mamlakatdagi eng muhim imtihon yakunini nishonlamoqdaBugun, 08:44250 yillik mexanik oqqush: hanuzgacha ishlaydigan mo‘jiza250 yillik mexanik oqqush: hanuzgacha ishlaydigan mo‘jizaBugun, 08:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi