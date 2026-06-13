Niqob ortidagi xayriyachi yuzlab insonlar hayotini o‘zgartirmoqda

·0·Dunyo
Niqob ortidagi xayriyachi yuzlab insonlar hayotini o‘zgartirmoqda

Ijtimoiy tarmoqlarda niqob ortida xayriya qilib kelayotgan noma’lum shaxs haqidagi hikoyalar ko‘pchilikni ta’sirlantirmoqda. U o‘zini oshkor qilmasdan, og‘ir ahvoldagi oilalar va yordamga muhtoj insonlarga katta ko‘mak bermoqda.

Uning xayriya yo‘li hayotidagi og‘ir sinovdan keyin boshlangan. Otasi insultga uchraganida, u unga qayta harakat qilishni va hayotga qaytishni o‘rgatgan. Aynan shu davrda boshqalarga yordam berish uning asosiy maqsadiga aylangan.

Shundan beri u qimmat tibbiy muolajalar xarajatlarini to‘laydi, muhtoj oilalarga uy-joy sovg‘a qiladi va qiyin vaziyatdagi insonlarni qo‘llab-quvvatlaydi.

Uning videolari internetda millionlab tomoshalar yig‘moqda. Ammo xayriyachi hanuz yuzini yashiradi. Uning fikricha, haqiqiy yaxshilik shov-shuvsiz va ko‘z-ko‘z qilmasdan amalga oshirilishi kerak.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Adam Qodirov ikkinchi marta “Checheniston qahramoni” unvoniga sazovor bo‘ldiAdam Qodirov ikkinchi marta “Checheniston qahramoni” unvoniga sazovor bo‘ldiBugun, 07:21Uch yildan so‘ng Saudiyadan Turkiyaga poyezd qatnashi kutilmoqdaUch yildan so‘ng Saudiyadan Turkiyaga poyezd qatnashi kutilmoqdaBugun, 04:26Ilon Mask dunyodagi ilk trillionerga aylandiIlon Mask dunyodagi ilk trillionerga aylandiBugun, 03:13"Ilgichdagi pidjak" bilan raqs — tomoshabinlarni hayratga solgan chiqish (video)"Ilgichdagi pidjak" bilan raqs — tomoshabinlarni hayratga solgan chiqish (video)Bugun, 00:00Rossiyada migrantlar uchun tibbiy ko‘rik qoidalari kuchaytirildiRossiyada migrantlar uchun tibbiy ko‘rik qoidalari kuchaytirildiBugun, 23:29Niderlandiyada hayvonlarsiz dunyodagi ilk «ferma» ochildiNiderlandiyada hayvonlarsiz dunyodagi ilk «ferma» ochildiKecha, 17:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi