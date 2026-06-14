Xitoyda robotlar odamlardan pul so‘rab, tilanchilik qilmoqda
Xitoyda suratga olingani aytilayotgan noodatiy video ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Unda robot jamoat joyida tiz cho‘kib o‘tirgan holda qo‘l ishoralari bilan odamlardan pul so‘rayotgandek ko‘rinadi.
Eng qiziq jihati shundaki, robot yoniga raqamli to‘lov uchun QR-kod ham joylashtirilgan. Bu esa zamonaviy texnologiyalar bilan “tilanchilik”ni uyg‘unlashtirgandek taassurot qoldirmoqda. Videoga qo‘yilgan ta’sirchan musiqa esa sahnani yanada dramatik qilib, odamlarning e’tiborini kuchaytirgan.
Mazkur holat ko‘plab foydalanuvchilarni hayratga solib, turli fikr va taxminlarga sabab bo‘lmoqda. Ayrimlar buni marketing yoki ijtimoiy eksperiment deb baholayotgan bo‘lsa, boshqalar robot texnologiyalarining qanchalik tez rivojlanayotganiga urg‘u bermoqda.
Shu bilan birga, video ortida qanday maqsad yotgani — reklama, san’at loyihasi yoki shunchaki tajriba ekani hozircha aniq emas.
…