Xitoyda robotlar odamlardan pul so‘rab, tilanchilik qilmoqda

·29·Dunyo
Xitoyda robotlar odamlardan pul so‘rab, tilanchilik qilmoqda

Xitoyda suratga olingani aytilayotgan noodatiy video ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda. Unda robot jamoat joyida tiz cho‘kib o‘tirgan holda qo‘l ishoralari bilan odamlardan pul so‘rayotgandek ko‘rinadi.

Eng qiziq jihati shundaki, robot yoniga raqamli to‘lov uchun QR-kod ham joylashtirilgan. Bu esa zamonaviy texnologiyalar bilan “tilanchilik”ni uyg‘unlashtirgandek taassurot qoldirmoqda. Videoga qo‘yilgan ta’sirchan musiqa esa sahnani yanada dramatik qilib, odamlarning e’tiborini kuchaytirgan.

Mazkur holat ko‘plab foydalanuvchilarni hayratga solib, turli fikr va taxminlarga sabab bo‘lmoqda. Ayrimlar buni marketing yoki ijtimoiy eksperiment deb baholayotgan bo‘lsa, boshqalar robot texnologiyalarining qanchalik tez rivojlanayotganiga urg‘u bermoqda.

Shu bilan birga, video ortida qanday maqsad yotgani — reklama, san’at loyihasi yoki shunchaki tajriba ekani hozircha aniq emas.

Xitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Soxta diplom bilan 17 yil parvoz qilgan uchuvchi qo‘lga olindiSoxta diplom bilan 17 yil parvoz qilgan uchuvchi qo‘lga olindiBugun, 05:02Olimlar hayratda: Antarktida muzlari ostida ulkan sirli tuzilma topildiOlimlar hayratda: Antarktida muzlari ostida ulkan sirli tuzilma topildiBugun, 20:42Eron AQSH tinchlik kelishuvi: urush tugashi yaqinlashyaptimiEron AQSH tinchlik kelishuvi: urush tugashi yaqinlashyaptimiBugun, 20:22Eron AQSH musodarasidan qo‘rqib yadroviy obyektlarini yanada mustahkamladiEron AQSH musodarasidan qo‘rqib yadroviy obyektlarini yanada mustahkamladiKecha, 17:20Sun’iy intellekt yordamida chiqindilarni o‘chirgan amaldor ishdan bo‘shatildiSun’iy intellekt yordamida chiqindilarni o‘chirgan amaldor ishdan bo‘shatildiKecha, 17:11Hind okeanida qadimiy kitlar qabristoni aniqlandi: olimlar hayratdaHind okeanida qadimiy kitlar qabristoni aniqlandi: olimlar hayratdaKecha, 15:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi