AQSH–Eron muzokaralari Isroilni tashvishga soldi

·51·Dunyo
AQSH–Eron muzokaralari Isroilni tashvishga soldi

Isroilning Channel 12 telekanaliga tayanilgan ma’lumotlarga ko‘ra, Isroil yuqori martabali mansabdorlari AQSH va Eron o‘rtasida muhokama qilinayotgan memorandumni tanqid qilgan. Bu haqda Gorizont xabar berdi.

Ular Vashington Eronning asosiy talablarining bir qismiga rozi bo‘lganini va bu Tehron uchun muhim siyosiy ustunlik berishi mumkinligini bildirishgan.

Manbalarga ko‘ra, hujjat Eronning yadroviy dasturi, raketa salohiyati va mintaqaviy qurolli guruhlarga ko‘rsatayotgan qo‘llab-quvvatlovi kabi asosiy masalalarni to‘liq hal qilmaydi. Shuningdek, kelishuv Eronga muzlatilgan aktivlarga kirish imkonini berishi, Hormuz bo‘g‘ozining ochilishi va Tehronga bosimning kamayishiga olib kelishi mumkinligi aytilmoqda.

Isroil tomoni ushbu jarayon natijasida AQSHning Eronga ta’sir vositalari kamayishidan va raketa dasturi hamda «Hizbulloh»ni qo‘llab-quvvatlash masalalari yetarli darajada qamrab olinmaganidan xavotir bildirgan.

IsroilAQSHEronVashingtonTebron
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ebola virusi bo‘yicha shoshilinch vaziyat: tarqalish tez, choralar kuchaytirilmoqdaEbola virusi bo‘yicha shoshilinch vaziyat: tarqalish tez, choralar kuchaytirilmoqdaBugun, 08:36“Sochga o‘xshash” taom: Xitoydagi noodatiy delikates hayrat uyg‘otmoqda“Sochga o‘xshash” taom: Xitoydagi noodatiy delikates hayrat uyg‘otmoqdaBugun, 07:19Xitoyda robotlar odamlardan pul so‘rab, tilanchilik qilmoqdaXitoyda robotlar odamlardan pul so‘rab, tilanchilik qilmoqdaBugun, 05:17Soxta diplom bilan 17 yil parvoz qilgan uchuvchi qo‘lga olindiSoxta diplom bilan 17 yil parvoz qilgan uchuvchi qo‘lga olindiBugun, 05:02Olimlar hayratda: Antarktida muzlari ostida ulkan sirli tuzilma topildiOlimlar hayratda: Antarktida muzlari ostida ulkan sirli tuzilma topildiBugun, 20:42Eron AQSH tinchlik kelishuvi: urush tugashi yaqinlashyaptimiEron AQSH tinchlik kelishuvi: urush tugashi yaqinlashyaptimiBugun, 20:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi