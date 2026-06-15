Lavrov: “Barcha jahon urushlarini Yevropa boshlagan”

·33·Dunyo
Lavrov: “Barcha jahon urushlarini Yevropa boshlagan”

Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov navbatdagi bayonoti bilan xalqaro maydonda katta muhokamalarga sabab bo‘ldi. Uning ta’kidlashicha, insoniyat tarixidagi yirik jahon urushlarining boshlanishida asosiy rol Yevropa davlatlariga tegishli bo‘lgan.

Lavrov, shuningdek, Germaniyani Ukrainadagi ayrim millatchi guruhlar namoyon etayotgan natsist ramzlari va harakatlariga yetarlicha baho bermayotganlikda tanqid qildi.

Vazir Rossiyaning urushda yutqazayotgani haqidagi fikrlarni “xayoliy qarash” deb atab, mamlakat hech qanday ultimatumlarga bo‘ysunish niyatida emasligini bildirdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, urush davom etmoqda va “adolat qaror topishi uchun barcha choralar ko‘riladi”.

Shu bilan birga, Lavrov hozirgi shakldagi Yevropa tuzilmalari samarali yechim taklif qila olishiga ishonmasligini ham ochiq aytdi.

Ushbu bayonotlar xalqaro jamoatchilik orasida turli munosabatlarga sabab bo‘lmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistondagi shok holat: erkak 5 yildan beri tik holda yashamoqda (Video)Hindistondagi shok holat: erkak 5 yildan beri tik holda yashamoqda (Video)Bugun, 14:09Politsiya adashib 9 yoshli qizaloqni otib qo‘ydiPolitsiya adashib 9 yoshli qizaloqni otib qo‘ydiBugun, 13:21Britaniya 16 yoshgacha bo‘lgan bolalarga ijtimoiy tarmoqlarni cheklaydiBritaniya 16 yoshgacha bo‘lgan bolalarga ijtimoiy tarmoqlarni cheklaydiBugun, 13:14Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldiAngliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldiBugun, 13:095 yildan beri o‘tirmagan erkak: noodatiy qasam hayrat uyg‘otdi5 yildan beri o‘tirmagan erkak: noodatiy qasam hayrat uyg‘otdiBugun, 12:51Zelenskiy Ukrainaning Yevropa xavfsizligidagi o‘rni haqida bayonot berdiZelenskiy Ukrainaning Yevropa xavfsizligidagi o‘rni haqida bayonot berdiBugun, 11:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi