“Qidirilgan bola shu mashinaning o‘zida ekan” — Turkiyada kutilmagan holat yuz berdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Turkiyada 5 yoshli bola otasining yangi avtomobili yukxonasiga kirib, tasodifan ichkaridan qamalib qoldi.
Farzandini topa olmagan ota-ona uni qidirish uchun aynan shu mashinaga minib, ko‘chalarda izlay boshlagan.
Biroz vaqt o‘tgach, avtomobil ichidan kelayotgan tovushlar eshitilgan va bola yukxonada ekani ma’lum bo‘lgan.
Qutqaruvchilar mashinaning orqa o‘rindig‘ini yechib, bolani sog‘-salomat olib chiqishgan.
…