“Qidirilgan bola shu mashinaning o‘zida ekan” — Turkiyada kutilmagan holat yuz berdi

·55·Dunyo
“Qidirilgan bola shu mashinaning o‘zida ekan” — Turkiyada kutilmagan holat yuz berdi

Turkiyada 5 yoshli bola otasining yangi avtomobili yukxonasiga kirib, tasodifan ichkaridan qamalib qoldi.

Farzandini topa olmagan ota-ona uni qidirish uchun aynan shu mashinaga minib, ko‘chalarda izlay boshlagan.

Biroz vaqt o‘tgach, avtomobil ichidan kelayotgan tovushlar eshitilgan va bola yukxonada ekani ma’lum bo‘lgan.

Qutqaruvchilar mashinaning orqa o‘rindig‘ini yechib, bolani sog‘-salomat olib chiqishgan.

Turkiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyoning eng boy insonlari bir kunda rekord darajada boyidiDunyoning eng boy insonlari bir kunda rekord darajada boyidiBugun, 12:20Putin va Lukashenko karikaturalari muallifi bo‘lgan rossiyalik mashhur rassom otib o‘ldirildiPutin va Lukashenko karikaturalari muallifi bo‘lgan rossiyalik mashhur rassom otib o‘ldirildiBugun, 12:10Poygani tomosha qilmoqchi bo‘lgan kampir velopoygachilarni yiqitdiPoygani tomosha qilmoqchi bo‘lgan kampir velopoygachilarni yiqitdiBugun, 08:25Ka’ba kisvasi yangilandi: muqaddas maskanda ulug‘ lahzalarKa’ba kisvasi yangilandi: muqaddas maskanda ulug‘ lahzalarBugun, 08:13Sun’iy intellekt orqali “tirilgan” o‘g‘il: ona bir yildan beri u bilan gaplashmoqdaSun’iy intellekt orqali “tirilgan” o‘g‘il: ona bir yildan beri u bilan gaplashmoqdaBugun, 08:03Xitoy dashtlarida “qulagan NUJ” ko‘rinishidagi inshoot qurildiXitoy dashtlarida “qulagan NUJ” ko‘rinishidagi inshoot qurildiBugun, 07:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi