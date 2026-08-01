13 yoshli qizga barrakuda hujum qildi: dengiz qonga bo'yaldi

·0·Dunyo
13 yoshli qizga barrakuda hujum qildi: dengiz qonga bo'yaldi

Turks va Kaykos orollarida oilasi bilan dam olayotgan 13 yoshli amerikalik qiz barrakuda hujumiga uchrab, og'ir jarohat oldi. Shunga qaramay, u o'zining dengiz biologi bo'lish orzusidan voz kechmasligini aytdi.

Ma'lum qilinishicha, Texas shtatida yashovchi Kler Makdonel tug'ilgan kuni munosabati bilan oilasi bilan Karib dengizidagi mashhur orollarga sayohatga chiqqan. Biroq ta'tilning ilk kuniyoq kutilmagan voqea yuz bergan.

Qiz dengizda sayoz suvda qo'llari bilan tik turish mashqini bajarayotgan vaqtda qo'lida yaltiroq bilaguzuk bo'lgan. Shu payt u qo'lida kuchli bosimni his qilgan.

“Avvaliga nimadir qo'limni qattiq tishlaganini angladim. Keyin qo'limni tortib olganimda katta kumushrang dumni ko'rdim”, deydi Kler.

Oradan bir necha soniya o'tib, qiz qo'lidan ko'p miqdorda qon ketayotganini payqagan. Uning so'zlariga ko'ra, atrof “qonga belangan dahshatli film sahnasi”ni eslatgan.

Klerning onasi darhol qizini qirg'oqqa olib chiqqan. O'sha erda tasodifan dam olayotgan hamshira birinchi tibbiy yordam ko'rsatib, jgut qo'ygan. Shundan keyin qiz shoshilinch ravishda shifoxonaga olib borilgan.

Shifokorlar qon ketishini to'xtatib, jarohatga birinchi tibbiy ishlov bergan. Hozirda Kler Texasdagi uyiga qaytgan bo'lib, paylarini tiklash bo'yicha jarrohlik amaliyotini kutayotgani aytilmoqda.

Qiz boshidan kechirgan qo'rqinchli voqeaga qaramay, dengiz biologi bo'lish orzusidan voz kechmasligini ta'kidladi.

“Bir marta sodir bo'lgan hodisa hayvonlarga bo'lgan mehrimni o'zgartira olmaydi. Qiyinchilik bo'lsa ham, inson o'z orzulari sari intilishda davom etishi kerak”, dedi u.

Mutaxassislar esa suvga tushishdan avval yaltiroq taqinchoqlarni echib qo'yishni tavsiya qilmoqda. Chunki ayrim dengiz yirtqichlari bunday buyumlarni o'lja deb qabul qilishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kiev Minskka qarshi keskin qadam tashladi: Lukashenkoga jinoyat ishi qo'zg'atmoqchiKiev Minskka qarshi keskin qadam tashladi: Lukashenkoga jinoyat ishi qo'zg'atmoqchiBugun, 11:47Yo‘lbarsga yolg‘iz qarshi chiqqan kelin qaynonasining hayotini saqlab qoldiYo‘lbarsga yolg‘iz qarshi chiqqan kelin qaynonasining hayotini saqlab qoldiBugun, 11:32Quruqlikka chiqib qolgan akula yana okeanga qaytarildiQuruqlikka chiqib qolgan akula yana okeanga qaytarildiBugun, 11:22Internetda yangi trend: bolalarning xira selfilari ommalashmoqdaInternetda yangi trend: bolalarning xira selfilari ommalashmoqdaBugun, 10:39AQSH mudofaasida revolyutsiya: ilk Fury avtonom jangovar samolyoti yig‘ildi!AQSH mudofaasida revolyutsiya: ilk Fury avtonom jangovar samolyoti yig‘ildi!Bugun, 10:0810-qavat derazasidan tashqariga chiqib olgan 5 yoshli bola qutqarildi10-qavat derazasidan tashqariga chiqib olgan 5 yoshli bola qutqarildiBugun, 09:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda