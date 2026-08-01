13 yoshli qizga barrakuda hujum qildi: dengiz qonga bo'yaldi
Turks va Kaykos orollarida oilasi bilan dam olayotgan 13 yoshli amerikalik qiz barrakuda hujumiga uchrab, og'ir jarohat oldi. Shunga qaramay, u o'zining dengiz biologi bo'lish orzusidan voz kechmasligini aytdi.
Ma'lum qilinishicha, Texas shtatida yashovchi Kler Makdonel tug'ilgan kuni munosabati bilan oilasi bilan Karib dengizidagi mashhur orollarga sayohatga chiqqan. Biroq ta'tilning ilk kuniyoq kutilmagan voqea yuz bergan.
Qiz dengizda sayoz suvda qo'llari bilan tik turish mashqini bajarayotgan vaqtda qo'lida yaltiroq bilaguzuk bo'lgan. Shu payt u qo'lida kuchli bosimni his qilgan.
“Avvaliga nimadir qo'limni qattiq tishlaganini angladim. Keyin qo'limni tortib olganimda katta kumushrang dumni ko'rdim”, deydi Kler.
Oradan bir necha soniya o'tib, qiz qo'lidan ko'p miqdorda qon ketayotganini payqagan. Uning so'zlariga ko'ra, atrof “qonga belangan dahshatli film sahnasi”ni eslatgan.
Klerning onasi darhol qizini qirg'oqqa olib chiqqan. O'sha erda tasodifan dam olayotgan hamshira birinchi tibbiy yordam ko'rsatib, jgut qo'ygan. Shundan keyin qiz shoshilinch ravishda shifoxonaga olib borilgan.
Shifokorlar qon ketishini to'xtatib, jarohatga birinchi tibbiy ishlov bergan. Hozirda Kler Texasdagi uyiga qaytgan bo'lib, paylarini tiklash bo'yicha jarrohlik amaliyotini kutayotgani aytilmoqda.
Qiz boshidan kechirgan qo'rqinchli voqeaga qaramay, dengiz biologi bo'lish orzusidan voz kechmasligini ta'kidladi.
“Bir marta sodir bo'lgan hodisa hayvonlarga bo'lgan mehrimni o'zgartira olmaydi. Qiyinchilik bo'lsa ham, inson o'z orzulari sari intilishda davom etishi kerak”, dedi u.
Mutaxassislar esa suvga tushishdan avval yaltiroq taqinchoqlarni echib qo'yishni tavsiya qilmoqda. Chunki ayrim dengiz yirtqichlari bunday buyumlarni o'lja deb qabul qilishi mumkin.
…