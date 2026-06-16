Ebola virusi 30 kunda Yevropa va Osiyoga yetishi mumkin

·24·Dunyo
Ebola virusi 30 kunda Yevropa va Osiyoga yetishi mumkin

Yaponiyalik olimlar tomonidan o‘tkazilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra, Afrikada Ebola virusini yuqtirgan shaxslar 30 kun ichida Yevropa va Osiyodagi yirik aeroportlarga yetib borishi mumkin.

Bu haqda Izvestiya gazetasi xabar berdi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, tadqiqot Kongo Demokratik Respublikasi va Ugandadan amalga oshirilishi mumkin bo‘lgan aviaqatnovlar tahliliga asoslangan. Olimlar ehtimoliy yo‘nalishlar orqali virus tashuvchilar xalqaro transport markazlariga kirib borishi mumkinligini ta’kidlamoqda.

Hisob-kitoblarga ko‘ra, eng yuqori xavf Belgiya (92%), Fransiya (91%), Birlashgan Arab Amirliklari (88%) va Turkiya (86%) davlatlariga to‘g‘ri keladi.

Tadqiqot doirasida 11 264 ta aeroport, 569 741 ta aviayo‘nalishlar va 330 million yo‘lovchilar haqidagi ma’lumotlar tahlil qilingan. Mutaxassislar ta’kidlashicha, bunday modellar virus tarqalishini oldindan baholashda muhim ahamiyatga ega.

Shu bilan birga, olimlar virus tashuvchining mamlakatga kirib kelishi uning ommaviy tarqalishini anglatmasligini ham qayd etmoqda.

Mutaxassislar fikricha, agar asosiy omillar o‘zgarmasa, ushbu prognozlar kelgusi davr uchun ham dolzarb bo‘lib qoladi.

Kongo Demokratik RespublikasiUgandaBelgiyaFransiyaTurkiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

2000 yillik kashfiyot olimlarni hayratda qoldirdi2000 yillik kashfiyot olimlarni hayratda qoldirdiBugun, 15:196,3 magnitudali zilzila Xitoyda vahima uyg‘otdi6,3 magnitudali zilzila Xitoyda vahima uyg‘otdiBugun, 15:05Zelenskiy Moskvadagi neft zavodiga berilgan zarbani keskin izohladi (video)Zelenskiy Moskvadagi neft zavodiga berilgan zarbani keskin izohladi (video)Bugun, 14:55Binance Yevropa Ittifoqida faoliyat yuritish ruxsatnomasidan mahrum bo‘lishi mumkinBinance Yevropa Ittifoqida faoliyat yuritish ruxsatnomasidan mahrum bo‘lishi mumkinBugun, 14:36“Qidirilgan bola shu mashinaning o‘zida ekan” — Turkiyada kutilmagan holat yuz berdi“Qidirilgan bola shu mashinaning o‘zida ekan” — Turkiyada kutilmagan holat yuz berdiBugun, 12:31Dunyoning eng boy insonlari bir kunda rekord darajada boyidiDunyoning eng boy insonlari bir kunda rekord darajada boyidiBugun, 12:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi