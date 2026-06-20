Istanbulda metro poyezdi relsdan chiqdi: yo‘lovchilar evakuatsiya qilindi
Istanbul shahrida M4 metro yo‘nalishida harakatlangan poyezd Bostanji bekati yaqinida relsdan chiqib ketdi. Hodisa oqibatida kamida 3 kishi turli darajada jarohat olgani ma’lum qilindi.
Voqea yuz bergach, hodisa joyiga zudlik bilan tez tibbiy yordam brigadalari hamda qutqaruv xizmatlari yetib kelgan. Jarohatlanganlarga birinchi tibbiy yordam ko‘rsatilib, shifoxonaga olib borilgan.
Hodisa tufayli metro harakati vaqtincha to‘xtatilgan. Poyezd ichida qolib ketgan yo‘lovchilar xavfsizlik choralariga rioya qilingan holda evakuatsiya qilinib, ular bir muddat tunnel bo‘ylab piyoda harakatlanishga majbur bo‘lgan.
Mutasaddi tashkilotlar mazkur hodisa sabablarini aniqlash bo‘yicha tekshiruv ishlarini boshlab yuborgan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, texnik nosozlik ehtimoli ham ko‘rib chiqilmoqda.
Ayni paytda metro qatnovini tiklash hamda yo‘lovchilar xavfsizligini ta’minlash bo‘yicha zarur choralar ko‘rilmoqda.
…