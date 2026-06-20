Turkiyada «Markaziy Osiyo» atamasi rasman «Turkiston»ga almashtirildi

·0·Dunyo
Turkiyada «Markaziy Osiyo» atamasi rasman «Turkiston»ga almashtirildi

Anqara «Turkiya asri» yangi ta’lim modeli doirasida maktab tarix darsliklariga juda muhim mafkuraviy o‘zgartirish kiritdi. Endilikda ularda ko‘p yillardan beri ishlatilib kelingan geopolitik «Markaziy Osiyo» atamasi o‘rniga «Turkiston» tarixiy nomi qo‘llaniladi. Bu islohot ortida qanday maqsadlar yotibdi va mintaqada bunga munosabat qanday?

Islohotning bosh maqsadi nima?

Turkiya Ta’lim vazirligining bayonotiga ko‘ra, ushbu terminologik o‘zgarish shunchaki nom yangilanishi emas, balki chuqur mafkuraviy ahamiyatga ega:

  • Yagona turkiy o‘zlik: Darsliklarda mintaqa endilikda qadimiy sivilizatsiyalarni zamonaviy Turkiya bilan bog‘laydigan turkiy dunyoning umumiy tarixiy makoni sifatida taqdim etiladi.

  • Tashqi ta’riflardan voz kechish: Bu qadamdan ko‘zlangan asosiy maqsad — sovet davri va G‘arb siyosatshunosligi tomonidan tiqishtirilgan ta’riflardan voz kechib, turkiy xalqlarning o‘z tarixiy xotirasini tiklashdir.

Qarashlar to‘qnashuvi: Ittifoqchilik va xavotir

Ushbu o‘zgarish xalqaro munosabatlarda, ayniqsa mintaqa davlatlari va ekspertlar orasida turlicha bahslarga sabab bo‘lmoqda:

Tomon / Davlat

Asosiy yondashuvi va argumenti

Tahlilchilarning bahosi

Turkiya

Mintaqa — turkiy dunyoning umumiy beshigi va kelajakdagi integratsiya maydoni.

Bu qadam Rajab Toyyib Erdo‘g‘anning turkiy xalqlar yetakchisi rolini mustahkamlash strategiyasining bir qismidir.

Tojikiston

Rasmiy norozilik. Tarixchilar mintaqa hech qachon faqat turkiy qabilalardan iborat bo‘lmaganini ta’kidlashmoqda.

«Turkiston» atamasi ramziy ma’noda eroniy tilli xalqlarni (tojiklarni) mintaqaviy tarixiy kontekstdan chiqarib tashlashidan xavotir bor.

Tarixchilar bahsi: Sug‘d va Baqtriya merosi

Tojikistonlik olimlar Markaziy Osiyo tarixida eroniyzabon sivilizatsiyalarning o‘rni juda katta bo‘lganini eslatib o‘tishmoqda. Xususan, qadimiy Sug‘d, Baqtriya va Xorazm kabi o‘choqlarning madaniy merosi mintaqaning faqat bir etnosga tegishli bo‘lmaganini ko‘rsatadi.

Yumshoq kuch va katta geosiyosiy raqobat

Mutaxassislarning fikricha, Anqaraning bu mafkuraviy qadami ortida katta geosiyosiy rejalar yotibdi. Regionda Rossiya va Xitoyning iqtisodiy va siyosiy ta’siri juda kuchli bo‘lgan bir sharoitda, Turkiya o‘zining «yumshoq kuch» (soft power) siyosatini madaniy-ta’lim sohasi orqali kuchaytirishga intilmoqda. Tarixiy rishtalarni maktab davridan boshlab shakllantirish esa uzoq muddatli strategik hamkorlikning eng mustahkam poydevori hisoblanadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Istanbulda metro poyezdi relsdan chiqdi: yo‘lovchilar evakuatsiya qilindiIstanbulda metro poyezdi relsdan chiqdi: yo‘lovchilar evakuatsiya qilindiBugun, 21:48London yaqinida ikki yo‘lovchi poyezdi to‘qnashib ketdiLondon yaqinida ikki yo‘lovchi poyezdi to‘qnashib ketdiBugun, 21:44Italiya Bosh vaziri AQSHga rasmiy tashrifini nega bekor qildi?Italiya Bosh vaziri AQSHga rasmiy tashrifini nega bekor qildi?Bugun, 19:31Hindistonda haydovchi politsiyadan qochish uchun yo‘lga tosh to‘kdiHindistonda haydovchi politsiyadan qochish uchun yo‘lga tosh to‘kdiBugun, 18:38Qozog‘istonda yoqilg‘i quyush shahobchasida mashina ichidagi odamlar bilan birga yonib ketdiQozog‘istonda yoqilg‘i quyush shahobchasida mashina ichidagi odamlar bilan birga yonib ketdiBugun, 18:31Samolyotda ibodat uchun qulaylik: Saudiya aviakompaniyasidan yangicha yechimSamolyotda ibodat uchun qulaylik: Saudiya aviakompaniyasidan yangicha yechimBugun, 18:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi