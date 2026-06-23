Belgiya “Tolibon” vakillariga bir kunlik viza berdi

·24·Dunyo
Belgiya “Tolibon” vakillariga bir kunlik viza berdi

Belgiya “Tolibon” harakatining 5 nafar vakiliga bir kunlik viza berdi. Bu haqda Belgiya Tashqi ishlar vazirligi ma’lum qildi.

Qayd etilishicha, vizalar faqat Belgiya hududida va bir kun davomida amal qiladi.

“Tolibon” vakillari Bryusselda migratsiya va afg‘on fuqarolarini vatanlariga deportatsiya qilish masalalari bo‘yicha Yevropa Ittifoqi yig‘ilishida qatnashadi.

Xavfsizlik sabab ularning tashrif sanasi rasman ochiqlanmagan. Ammo ayrim manbalar viza 23 iyun kuni uchun berilganini bildirmoqda.

Uchrashuvda Yevropada qonuniy yashash huquqiga ega bo‘lmagan va xavfsizlikka tahdid deb baholangan afg‘on fuqarolarini qaytarish masalasi muhokama qilinishi kutilmoqda.

BelgiumTolibonYevropa IttifoqiBryussel
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp qurol zaxiralari kamaygani sabab mudofaa gigantlarini yig‘moqdaTramp qurol zaxiralari kamaygani sabab mudofaa gigantlarini yig‘moqdaBugun, 15:21Birorta ham jarima yozolmagan robot politsiyachi ishdan olindiBirorta ham jarima yozolmagan robot politsiyachi ishdan olindiBugun, 15:02Rossiyada firibgarlarga ishongan ayol o‘z uyiga o‘t qo‘yib yubordiRossiyada firibgarlarga ishongan ayol o‘z uyiga o‘t qo‘yib yubordiBugun, 14:54Britaniyadagi 1200 yillik afsonaviy daraxt nobud bo‘ldiBritaniyadagi 1200 yillik afsonaviy daraxt nobud bo‘ldiBugun, 14:48Ayollar uchun pensiya yoshi yana oshiriladi: yangi tartibAyollar uchun pensiya yoshi yana oshiriladi: yangi tartibBugun, 14:46Pikasso kartinasi narkosavdogarlar uyida qanday paydo bo‘ldi?Pikasso kartinasi narkosavdogarlar uyida qanday paydo bo‘ldi?Bugun, 14:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi