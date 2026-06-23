Belgiya “Tolibon” vakillariga bir kunlik viza berdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Belgiya “Tolibon” harakatining 5 nafar vakiliga bir kunlik viza berdi. Bu haqda Belgiya Tashqi ishlar vazirligi ma’lum qildi.
Qayd etilishicha, vizalar faqat Belgiya hududida va bir kun davomida amal qiladi.
“Tolibon” vakillari Bryusselda migratsiya va afg‘on fuqarolarini vatanlariga deportatsiya qilish masalalari bo‘yicha Yevropa Ittifoqi yig‘ilishida qatnashadi.
Xavfsizlik sabab ularning tashrif sanasi rasman ochiqlanmagan. Ammo ayrim manbalar viza 23 iyun kuni uchun berilganini bildirmoqda.
Uchrashuvda Yevropada qonuniy yashash huquqiga ega bo‘lmagan va xavfsizlikka tahdid deb baholangan afg‘on fuqarolarini qaytarish masalasi muhokama qilinishi kutilmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…