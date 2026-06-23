Qirg‘iziston Qozog‘istonga yer almashish taklifi bilan chiqdi

·0·Dunyo
Qirg‘iziston Qozog‘istonga yer almashish taklifi bilan chiqdi

Qirg‘iziston hukumati Qozog‘iston tomoniga teng qiymatga ega bo‘lgan yer uchastkalarini o‘zaro almashtirish taklifini ilgari surdi. Bu haqda Qirg‘iziston prezidentining matbuot kotibi Askat Alag‘ozov ma’lumotlariga tayanib, 24.kg nashri xabar tarqatdi.

Ma’lum qilinishicha, ushbu loyiha Chuy viloyatining To‘qmoq hududida joylashgan 800 metrlik yo‘l qismiga taalluqli hisoblanadi. Matbuot kotibining ta’kidlashicha, mazkur tashabbus amalga oshirilsa, yangi avtomobil yo‘lini barpo etish imkoniyati paydo bo‘ladi. Rejaga ko‘ra, bu Almatinskaya ko‘chasidan Kemin shahrigacha cho‘ziladigan, umumiy uzunligi taxminan 150 kilometrni tashkil etuvchi pulli avtomobil yo‘li bo‘ladi.

Askat Alag‘ozovning so‘zlariga ko‘ra, bunday masalalarni siyosiy bahs va turli spekulyatsiyalar mavzusiga aylantirish to‘g‘ri emas. U bu kabi qarorlar infratuzilmani rivojlantirish va transport aloqalarini yaxshilashga xizmat qilishini ta’kidladi.

Ta’kidlash joizki, gap Bishkek—Norin—Torugart avtomobil yo‘lining Chuy daryosi bo‘ylab o‘tgan qismi haqida bormoqda. Ma’lumki, Chuy vodiysining ayrim hududlarida aynan ushbu daryo Qirg‘iziston va Qozog‘iston o‘rtasidagi davlat chegarasini belgilab beradi.

Shu bilan birga, Qirg‘iziston va O‘zbekiston o‘rtasida davlat chegarasini demarkatsiya qilish ishlari doirasida ham muhim o‘zgarishlar amalga oshirilgan. Xususan, Cho‘ng‘ara va Toshtepa qishloqlari Qirg‘iziston tarkibiga o‘tgani ma’lum qilindi.

Qirg‘iziston prezidenti matbuot kotibi Askat Alag‘ozovning bildirishicha, avval O‘zbekistonning Farg‘ona viloyati tarkibida bo‘lgan ushbu qishloqlarda qariyb 2,5 ming nafar etnik qirg‘iz istiqomat qiladi. Endilikda mazkur aholi Qirg‘iziston fuqaroligini qabul qilish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu kelishuv doirasida Qirg‘iziston tomoni O‘zbekistonga chegara hududida joylashgan, maydoni jihatidan teng bo‘lgan yer uchastkalarini topshirgan. Shuningdek, ikki davlat Say va Tayan qishloqlari o‘rtasida yangi avtomobil yo‘lini qurish maqsadida umumiy maydoni 236 gektar bo‘lgan teng qiymatli yer maydonlarini ham o‘zaro almashtirgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘iston O‘zbekistondan pomidor importini bir haftaga chekladiQozog‘iston O‘zbekistondan pomidor importini bir haftaga chekladiBugun, 22:28Inson qoldiqlarini to‘plab ovqat tayyorlab yegan erkak ushlandiInson qoldiqlarini to‘plab ovqat tayyorlab yegan erkak ushlandiBugun, 21:34Ayollar yaratgan dunyoga ta’sirli kashfiyotlarAyollar yaratgan dunyoga ta’sirli kashfiyotlarBugun, 17:1522 soatlik parvoz: Sidney–London yo‘nalishi tarixga kiradi22 soatlik parvoz: Sidney–London yo‘nalishi tarixga kiradiBugun, 16:45Filippinda dahshatli hodisa: maktabda otishmaFilippinda dahshatli hodisa: maktabda otishmaBugun, 16:22Belgiya “Tolibon” vakillariga bir kunlik viza berdiBelgiya “Tolibon” vakillariga bir kunlik viza berdiBugun, 15:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi