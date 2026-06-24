Ayiq bo‘lib ishlash uchun 15 ming dollar berishmoqda

·1·Dunyo
Ayiq bo‘lib ishlash uchun 15 ming dollar berishmoqda

Xitoydagi hayvonot bog‘laridan biri jamoatchilik e’tiborini tortgan noodatiy vakansiyani e’lon qildi. Yangi ish o‘rniga ko‘ra, nomzodlar qora ayiq kostyumini kiyib mehmonlarni ko‘ngilochar tarzda qarshi olishi evaziga yiliga taxminan 15 ming dollar maosh olishi mumkin.

Xenan viloyatining Luohe shahrida joylashgan yovvoyi tabiat bog‘i tomonidan berilgan e’londa aytilishicha, xodimlar qora ayiq obrazida bog‘ hududida sayr qilishi va tashrif buyuruvchilar bilan o‘ziga xos tarzda muloqot qilishi lozim.

Qiziq tomoni shundaki, “ayiqlar” mehmonlar bilan oddiy suhbat qila olmaydi. Ular faqat hayvonlarga xos tovushlar chiqarishi mumkin. Faqat favqulodda holatlarda yoki yordam zarur bo‘lganida gapirishga ruxsat beriladi.

Vakansiya erkaklar va ayollar uchun birdek ochiq bo‘lib, nomzodlardan 18 yoshdan katta va jismonan sog‘lom bo‘lishi talab etilgan. Ish vaqti kuniga olti soatni tashkil etadi, dam olish kunlari esa oyiga to‘rt marta beriladi.

Ma’muriyatning ta’kidlashicha, bu hududdagi eng erkin ish o‘rinlaridan biri hisoblanadi. Xodimlar charchagan payti dam olishi, xohlasa sakrashi, raqsga tushishi, daraxtga chiqishi yoki boshqa qiziqarli harakatlar qilishi mumkin.

Shuningdek, mehmonlar tomonidan taklif etilgan yegulik va ichimliklarni rad etmaslik ham vazifalar qatoriga kiritilgan.

Hayvonot bog‘i rahbariyati bu ish ekstravertlar uchun ham, introvertlar uchun ham mos kelishini aytmoqda. Chunki bu yerda odamlar bilan uzoq suhbat qurish yoki rasmiy muloqot qilish talab etilmaydi.

E’lon ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalganidan so‘ng vakansiya katta qiziqish uyg‘otdi. Qisqa vaqt ichida 100 dan ortiq nomzod ariza topshirgan va barcha bo‘sh ish o‘rinlari to‘ldirilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qirg‘iziston Qozog‘istonga yer almashish taklifi bilan chiqdiQirg‘iziston Qozog‘istonga yer almashish taklifi bilan chiqdiKecha, 22:40Qozog‘iston O‘zbekistondan pomidor importini bir haftaga chekladiQozog‘iston O‘zbekistondan pomidor importini bir haftaga chekladiKecha, 22:28Inson qoldiqlarini to‘plab ovqat tayyorlab yegan erkak ushlandiInson qoldiqlarini to‘plab ovqat tayyorlab yegan erkak ushlandiKecha, 21:34Ayollar yaratgan dunyoga ta’sirli kashfiyotlarAyollar yaratgan dunyoga ta’sirli kashfiyotlarKecha, 17:1522 soatlik parvoz: Sidney–London yo‘nalishi tarixga kiradi22 soatlik parvoz: Sidney–London yo‘nalishi tarixga kiradiKecha, 16:45Filippinda dahshatli hodisa: maktabda otishmaFilippinda dahshatli hodisa: maktabda otishmaKecha, 16:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi