Ilon Mask trillioner maqomini yo‘qotib, rekorddan tushdi

·60·Dunyo
Ilon Mask trillioner maqomini yo‘qotib, rekorddan tushdi

Amerikalik tadbirkor Ilon Maskning boyligi 1 trillion dollarlik chegaradan pastga tushdi. “Bloomberg” ma’lumotlariga ko‘ra, uning hozirgi boyligi 957 milliard dollarni tashkil etmoqda. Biroq, “Forbes” hisob-kitoblarida Maskning boyligi hali ham 1,1 trillion dollar atrofida baholanmoqda.

Eslatib o‘tamiz, Ilon Mask 12 iyun kuni tarixdagi birinchi trillionerga aylangan edi. Biroq 23 iyun kuni SpaceX aksiyalari 3,9 foizga arzonlashib, bir dona aksiya narxi 148,57 dollargacha tushdi. Natijada kompaniyaning bozor kapitalizatsiyasi 1,99 trillion dollargacha kamaydi.

Shu tariqa, SpaceX rekord darajadagi IPO‘dan keyin ilk bor 2 trillion dollarlik chegaradan pastga tushdi va dunyodagi eng yirik ommaviy kompaniyalar reytingida yettinchi o‘ringa tushib qoldi. Bu kompaniya uchun ketma-ket to‘rtinchi kapitalizatsiya yo‘qotilgan savdo sessiyasi bo‘ldi.

Ma’lumot uchun, iyun oyida SpaceX IPO orqali 85 milliard dollardan ortiq mablag‘ jalb qilgan va kompaniya qiymati 2,9 trillion dollardan oshib ketgan edi. Shu jarayon Ilon Maskni birinchi trillionerga aylantirgan hamda kompaniya xodimlari orasida 4,4 mingdan ortiq yangi millionerlarni paydo qilgan edi. Biroq shundan keyin kompaniya qiymati eng yuqori ko‘rsatkichlariga nisbatan taxminan 550 milliard dollarga kamaydi.

Elon MuskSpaceXBloombergForbes
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

53 yildan beri orolni yolg‘iz qo‘riqlayotgan 84 yoshli ayol53 yildan beri orolni yolg‘iz qo‘riqlayotgan 84 yoshli ayolBugun, 14:06Kongoda noma’lum kasallik tarqaldi: 14 kishi hayotdan ko‘z yumdiKongoda noma’lum kasallik tarqaldi: 14 kishi hayotdan ko‘z yumdiBugun, 13:00Ayiq bo‘lib ishlash uchun 15 ming dollar berishmoqdaAyiq bo‘lib ishlash uchun 15 ming dollar berishmoqdaBugun, 10:58Qirg‘iziston Qozog‘istonga yer almashish taklifi bilan chiqdiQirg‘iziston Qozog‘istonga yer almashish taklifi bilan chiqdiKecha, 22:40Qozog‘iston O‘zbekistondan pomidor importini bir haftaga chekladiQozog‘iston O‘zbekistondan pomidor importini bir haftaga chekladiKecha, 22:28Inson qoldiqlarini to‘plab ovqat tayyorlab yegan erkak ushlandiInson qoldiqlarini to‘plab ovqat tayyorlab yegan erkak ushlandiKecha, 21:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi