Uyidan 300 dan ortiq piton chiqqan erkak qamaldi

·106·Dunyo
Uyidan 300 dan ortiq piton chiqqan erkak qamaldi

Xitoyda yuzlab pitonlarni xonadonda saqlab, ularni ko‘paytirish bilan shug‘ullangan erkak sud qarori bilan ozodlikdan mahrum etildi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o‘tkazilgan tekshiruvlar davomida uning uyidan 300 dan ortiq ilon topilgan.

Hodisa Chjeszyan viloyatining Taychjou shahrida boshlangan. 2024 yil bahorida mahalliy aholi tog‘ etagidan noodatiy sudralib yuruvchi hayvonni topib, bu haqda mutasaddilarga xabar bergan. Mutaxassislar uning piton ekanini aniqlab, mazkur tur ushbu hududda tabiiy holda uchramasligini qayd etgan.

Shundan so‘ng tergovchilar ilon qayerdandir qochib chiqqan bo‘lishi mumkin degan taxmin bilan izlanish boshlagan. Pitonlar maxsus harorat va namlik talab qilgani sababli, huquq-tartibot idoralari yuqori elektr sarfi kuzatilgan xonadonlarni tahlil qilgan.

Tekshiruvlar natijasida Guo familiyali shaxs asosiy gumonlanuvchi sifatida aniqlangan. Kuzatuvlar davomida uning uyiga muntazam ravishda oq sichqonlar olib kelinayotgani ma’lum bo‘lgan. Mutaxassislarga ko‘ra, bunday ozuqa asosan ilonlar uchun xarid qilinadi.

Politsiya xonadonda tintuv o‘tkazganda hayratlanarli manzaraga duch kelgan. Kvartiraning bir qismi deyarli to‘liq ilonlar uchun moslashtirilgan bo‘lib, plastik konteynerlarda yuzlab pitonlar saqlangan.

Hisob-kitoblarga ko‘ra, uydan jami 309 ta piton musodara qilingan. Keyinchalik ular maxsus muassasalar qaramog‘iga topshirilgan.

Gumonlanuvchi sudda ilonlarga uzoq yillardan beri qiziqishini yashirmagan. Uning aytishicha, 2014 yilda ilk bor to‘rtta piton sotib olgan va keyinchalik ularni ko‘paytirish bilan shug‘ullangan.

Tergov jarayonida u va sheriklari noqonuniy ravishda kamida 80 ta piton sotgani ham ma’lum bo‘ldi. Ish doirasida yana ikki nafar shaxs javobgarlikka tortilgan.

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu jinoyat ishi bo‘yicha jami 436 ta piton aniqlangan. Mutaxassislar ularning umumiy qiymatini 30 million yuandan ortiq deb baholamoqda.

XitoyTayzhouZhejiangGuo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

YouTube o‘smirning ijtimoiy tarmoqqa qaramlik da’vosini hal qildiYouTube o‘smirning ijtimoiy tarmoqqa qaramlik da’vosini hal qildiBugun, 14:1453 yildan beri orolni yolg‘iz qo‘riqlayotgan 84 yoshli ayol53 yildan beri orolni yolg‘iz qo‘riqlayotgan 84 yoshli ayolBugun, 14:06Ilon Mask trillioner maqomini yo‘qotib, rekorddan tushdiIlon Mask trillioner maqomini yo‘qotib, rekorddan tushdiBugun, 13:05Kongoda noma’lum kasallik tarqaldi: 14 kishi hayotdan ko‘z yumdiKongoda noma’lum kasallik tarqaldi: 14 kishi hayotdan ko‘z yumdiBugun, 13:00Ayiq bo‘lib ishlash uchun 15 ming dollar berishmoqdaAyiq bo‘lib ishlash uchun 15 ming dollar berishmoqdaBugun, 10:58Qirg‘iziston Qozog‘istonga yer almashish taklifi bilan chiqdiQirg‘iziston Qozog‘istonga yer almashish taklifi bilan chiqdiKecha, 22:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi