Uyidan 300 dan ortiq piton chiqqan erkak qamaldi
Xitoyda yuzlab pitonlarni xonadonda saqlab, ularni ko‘paytirish bilan shug‘ullangan erkak sud qarori bilan ozodlikdan mahrum etildi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o‘tkazilgan tekshiruvlar davomida uning uyidan 300 dan ortiq ilon topilgan.
Hodisa Chjeszyan viloyatining Taychjou shahrida boshlangan. 2024 yil bahorida mahalliy aholi tog‘ etagidan noodatiy sudralib yuruvchi hayvonni topib, bu haqda mutasaddilarga xabar bergan. Mutaxassislar uning piton ekanini aniqlab, mazkur tur ushbu hududda tabiiy holda uchramasligini qayd etgan.
Shundan so‘ng tergovchilar ilon qayerdandir qochib chiqqan bo‘lishi mumkin degan taxmin bilan izlanish boshlagan. Pitonlar maxsus harorat va namlik talab qilgani sababli, huquq-tartibot idoralari yuqori elektr sarfi kuzatilgan xonadonlarni tahlil qilgan.
Tekshiruvlar natijasida Guo familiyali shaxs asosiy gumonlanuvchi sifatida aniqlangan. Kuzatuvlar davomida uning uyiga muntazam ravishda oq sichqonlar olib kelinayotgani ma’lum bo‘lgan. Mutaxassislarga ko‘ra, bunday ozuqa asosan ilonlar uchun xarid qilinadi.
Politsiya xonadonda tintuv o‘tkazganda hayratlanarli manzaraga duch kelgan. Kvartiraning bir qismi deyarli to‘liq ilonlar uchun moslashtirilgan bo‘lib, plastik konteynerlarda yuzlab pitonlar saqlangan.
Hisob-kitoblarga ko‘ra, uydan jami 309 ta piton musodara qilingan. Keyinchalik ular maxsus muassasalar qaramog‘iga topshirilgan.
Gumonlanuvchi sudda ilonlarga uzoq yillardan beri qiziqishini yashirmagan. Uning aytishicha, 2014 yilda ilk bor to‘rtta piton sotib olgan va keyinchalik ularni ko‘paytirish bilan shug‘ullangan.
Tergov jarayonida u va sheriklari noqonuniy ravishda kamida 80 ta piton sotgani ham ma’lum bo‘ldi. Ish doirasida yana ikki nafar shaxs javobgarlikka tortilgan.
Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu jinoyat ishi bo‘yicha jami 436 ta piton aniqlangan. Mutaxassislar ularning umumiy qiymatini 30 million yuandan ortiq deb baholamoqda.
…