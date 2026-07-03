Erkak sep va vazn mojarosi ortidan xotinini bo‘g‘ib o‘ldirdi

·0·Dunyo
Erkak sep va vazn mojarosi ortidan xotinini bo‘g‘ib o‘ldirdi

Hindistonning Karnataka shtatida sep mojarosi va oilaviy zo‘ravonlik fojia bilan yakunlandi. Mahalliy OAVlar ma’lum qilishicha, erkak 29 yoshli rafiqasini sep talabi hamda uning tashqi ko‘rinishi bilan bog‘liq muntazam haqoratlar ortidan bo‘g‘ib o‘ldirgan.

Qayd etilishicha, marhuma Priyanka Kamalakar 2024 yilda Basavaraj Vaddarga turmushga chiqqan. Dastlab er-xotinning oilaviy hayoti tinch kechgan bo‘lsa-da, vaqt o‘tishi bilan ular o‘rtasidagi munosabatlar keskinlashib borgan.

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, Basavaraj va uning qarindoshlari Priyankadan ota-onasidan qo‘shimcha pul hamda tilla taqinchoqlar olib kelishni talab qilib kelgan. Bu talablar bajarilmagani uchun ayolga nisbatan muntazam ravishda ruhiy va jismoniy bosim o‘tkazilgan.

Shuningdek, gumonlanuvchi rafiqasini vazni sabab tez-tez kamsitib, uni ortiqcha semiz ekani va farzand ko‘ra olmasligini aytib haqorat qilgan. Manbalarga ko‘ra, bu holat er-xotin o‘rtasida doimiy kelishmovchilik va janjallarga sabab bo‘lgan.

Ma’lum qilinishicha, joriy yilning 29 iyun kuni kechqurun Xanasi qishlog‘idagi uyda navbatdagi oilaviy mojaro kelib chiqqan. Tergovning dastlabki ma’lumotlariga ko‘ra, janjal vaqtida Basavaraj rafiqasini bo‘g‘ib o‘ldirgan. Shuningdek, u jinoyat izlarini yashirishga uringan bo‘lishi mumkinligi ham aytilmoqda.

Mazkur holat yuzasidan qasddan odam o‘ldirish moddasi bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Politsiya Basavaraj Vaddar hamda uning uch nafar qarindoshi — Renavva, Subhash va Siddarameshni hibsga olgan.

Hozirda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan ushbu holat yuzasidan tergov harakatlari davom ettirilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ukraina hududlariga yangi zarbalar: qurbonlar borUkraina hududlariga yangi zarbalar: qurbonlar borBugun, 11:26Pxuketda ikki o‘zbekistonlik 26 kg kannabis bilan ushlandiPxuketda ikki o‘zbekistonlik 26 kg kannabis bilan ushlandiBugun, 11:23Isyonchilarning qonli hujumi: amerikalik uchuvchi otib tashlandiIsyonchilarning qonli hujumi: amerikalik uchuvchi otib tashlandiBugun, 09:37Olimlar xavotirda: dunyo okeanida harorat rekord darajada isidiOlimlar xavotirda: dunyo okeanida harorat rekord darajada isidiBugun, 09:33Kim Chen In nega onasi haqida hech qachon gapirmaydi?Kim Chen In nega onasi haqida hech qachon gapirmaydi?Bugun, 02:46Venesuelada 8 kun vayronalar ostida qolgan erkak tirik topildiVenesuelada 8 kun vayronalar ostida qolgan erkak tirik topildiKecha, 22:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi