Krishtianu Ronaldu Ispaniya bilan o‘yin oldidan ogohlantirdi
Portugaliya milliy jamoasi yetakchisi Krishtianu Ronaldu JCH-2026 1/8 finalida Ispaniyaga qarshi bo‘ladigan yirik to‘qnashuv oldidan o‘z fikrlarini bildirdi.
Portugaliyalik yulduz raqibni turnirning asosiy favoritlaridan biri deb atadi va jamoasini juda murakkab bahs kutayotganini ta’kidladi.
«Ispaniyani juda yaxshi bilamiz»
Ronalduning aytishicha, Portugaliya futbolchilari Ispaniyaning o‘yin uslubi va imkoniyatlarini yaxshi biladi.
«Biz bu bahsga jiddiy tayyorgarlik ko‘ramiz, chunki bu jamoani juda yaxshi bilamiz», — dedi u FIFA matbuot xizmatiga.
Hujumchi ushbu uchrashuvda maydonning har bir qismida keskin raqobat bo‘lishini kutmoqda.
«Teng kurashli va tomoshabop o‘yin bo‘ladi»
Krishtianu ikki jamoaning imkoniyatlarini yuqori baholab, muxlislarni qiziqarli futbol kutayotganini aytdi.
«O‘ylaymanki, juda teng kurashli va tomoshabop o‘yin bo‘ladi», — dedi Ronaldu.
Uning fikricha, keyingi bosqich taqdirini mayda tafsilotlar va yaratilgan imkoniyatlardan unumli foydalanish hal qilishi mumkin.
Portugaliya Xorvatiyani qiyinchilik bilan yengdi
Roberto Martines shogirdlari 1/16 finalda Xorvatiyaga qarshi keskin bahs o‘tkazdi.
Portugaliya 2:1 hisobida irodali g‘alaba qozonib, turnirning eng kuchli 16 jamoasi qatoriga kirdi.
Ispaniya ishonchli g‘alaba bilan kelmoqda
Ispaniya esa avvalgi bosqichda Avstriyaga qarshi deyarli qiyinchilikka duch kelmadi.
Ispaniyaliklar 3:0 hisobida g‘alaba qozonib, chempionlik uchun asosiy da’vogarlardan biri ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.
Iberiya derbisida kim ustun keladi?
Portugaliya va Ispaniya o‘rtasidagi uchrashuv 1/8 finalning eng katta afishalaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.
Bir tomonda Ronaldu yetakchiligidagi tajribali Portugaliya, ikkinchi tomonda esa ishonchli va hujumkor Ispaniya. Endi barcha e’tibor chorak final yo‘llanmasi taqdirini hal qiladigan Iberiya derbisiga qaratilgan.
…