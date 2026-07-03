Krishtianu Ronaldu Ispaniya bilan o‘yin oldidan ogohlantirdi

·54·Sport
Krishtianu Ronaldu Ispaniya bilan o‘yin oldidan ogohlantirdi

Portugaliya milliy jamoasi yetakchisi Krishtianu Ronaldu JCH-2026 1/8 finalida Ispaniyaga qarshi bo‘ladigan yirik to‘qnashuv oldidan o‘z fikrlarini bildirdi.

Portugaliyalik yulduz raqibni turnirning asosiy favoritlaridan biri deb atadi va jamoasini juda murakkab bahs kutayotganini ta’kidladi.

«Ispaniyani juda yaxshi bilamiz»

Ronalduning aytishicha, Portugaliya futbolchilari Ispaniyaning o‘yin uslubi va imkoniyatlarini yaxshi biladi.

«Biz bu bahsga jiddiy tayyorgarlik ko‘ramiz, chunki bu jamoani juda yaxshi bilamiz», — dedi u FIFA matbuot xizmatiga.

Hujumchi ushbu uchrashuvda maydonning har bir qismida keskin raqobat bo‘lishini kutmoqda.

«Teng kurashli va tomoshabop o‘yin bo‘ladi»

Krishtianu ikki jamoaning imkoniyatlarini yuqori baholab, muxlislarni qiziqarli futbol kutayotganini aytdi.

«O‘ylaymanki, juda teng kurashli va tomoshabop o‘yin bo‘ladi», — dedi Ronaldu.

Uning fikricha, keyingi bosqich taqdirini mayda tafsilotlar va yaratilgan imkoniyatlardan unumli foydalanish hal qilishi mumkin.

Portugaliya Xorvatiyani qiyinchilik bilan yengdi

Roberto Martines shogirdlari 1/16 finalda Xorvatiyaga qarshi keskin bahs o‘tkazdi.

Portugaliya 2:1 hisobida irodali g‘alaba qozonib, turnirning eng kuchli 16 jamoasi qatoriga kirdi.

Ispaniya ishonchli g‘alaba bilan kelmoqda

Ispaniya esa avvalgi bosqichda Avstriyaga qarshi deyarli qiyinchilikka duch kelmadi.

Ispaniyaliklar 3:0 hisobida g‘alaba qozonib, chempionlik uchun asosiy da’vogarlardan biri ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.

Iberiya derbisida kim ustun keladi?

Portugaliya va Ispaniya o‘rtasidagi uchrashuv 1/8 finalning eng katta afishalaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.

Bir tomonda Ronaldu yetakchiligidagi tajribali Portugaliya, ikkinchi tomonda esa ishonchli va hujumkor Ispaniya. Endi barcha e’tibor chorak final yo‘llanmasi taqdirini hal qiladigan Iberiya derbisiga qaratilgan.

Kritsiyanu RonalduPortugaliyaIspaniyaXorvatiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

FIFA Portugaliya va Xorvatiya o‘yinidagi bekor golni izohladiFIFA Portugaliya va Xorvatiya o‘yinidagi bekor golni izohladiBugun, 14:51Cristiano Ronaldo Diogo Jota xotirasiga bag‘ishlangan g‘alaba haqida gapirdiCristiano Ronaldo Diogo Jota xotirasiga bag‘ishlangan g‘alaba haqida gapirdiBugun, 14:37Real Madrid Enzo Fernandez transferi borasidagi mish-mishlarga rasman nuqta qoʻydiReal Madrid Enzo Fernandez transferi borasidagi mish-mishlarga rasman nuqta qoʻydiBugun, 14:32Zlatko Dalich VARni keskin tanqid qildi: «Futbol hissi o‘lmoqda»Zlatko Dalich VARni keskin tanqid qildi: «Futbol hissi o‘lmoqda»Bugun, 14:32Kylian Mbappe 2026-yilda barcha asosiy sovrinlarni qoʻlga kiritishi kutilmoqdaKylian Mbappe 2026-yilda barcha asosiy sovrinlarni qoʻlga kiritishi kutilmoqdaBugun, 13:32Lionel Scaloni Argentina termasining Messi faktoriga bogʻlanib qolgani haqidagi gaplarga munosabat bildirdiLionel Scaloni Argentina termasining Messi faktoriga bogʻlanib qolgani haqidagi gaplarga munosabat bildirdiBugun, 13:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi