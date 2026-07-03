Zlatko Dalich VARni keskin tanqid qildi: «Futbol hissi o‘lmoqda»
Xorvatiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Zlatko Dalich JCH-2026 1/16 finalida Portugaliyaga 1:2 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng VAR tizimi haqida keskin fikr bildirdi.
Uchrashuvning so‘nggi daqiqalarida Xorvatiya gol urgan edi. Biroq videotakrordan keyin to‘p ofsayd sabab bekor qilindi va xorvatlarning turnirdagi ishtiroki yakunlandi.
So‘nggi daqiqadagi gol hisobga olinmadi
Ikkinchi bo‘limga qo‘shib berilgan vaqtning 13-daqiqasida Xorvatiya raqib darvozasini ishg‘ol qildi.
Biroq bosh hakam Espen Eskos VAR bilan maslahatlashgach, Mario Pashalich ofsayd holatida bo‘lganini aniqladi va golni inobatga olmadi.
«VAR futbol hissiyotini o‘ldiryapti»
Uchrashuvdan keyin Zlatko Dalich hissiyotga berilgan holda kimnidir ayblashni istamasligini aytdi. Biroq u VARning futbolga ta’siridan norozi ekanini yashirmadi.
«Hozir g‘azabimni kimgadir yoki nimagadir sochmoqchi emasman. Ammo VAR orqali qabul qilinayotgan qarorlar futbolning his-tuyg‘ularini qanday yo‘q qilayotganini hamma ko‘rib turibdi».
Murabbiyning ta’kidlashicha, videotakror tizimi ba’zan jamoalarga yordam beradi, ba’zan esa aksincha ta’sir ko‘rsatadi.
«Ba’zida VAR yordam beradi, ba’zida esa aksincha. Lekin u futbolning hissiyotini o‘ldiryapti va buni qabul qilish oson emas».
«VAR borasida haddan oshib ketdik»
Dalich futbolda adolat bo‘lishi kerakligini tan oldi, ammo videotakrordan foydalanishda me’yordan oshib ketilganini ta’kidladi.
«Futbol adolatli bo‘lishi kerak, ammo VAR borasida haddan oshib ketdik. Biz mag‘lub bo‘ldik va Portugaliyani tabriklaymiz».
Kichik jamoalar uchun imkoniyatlar kamaymoqda
Xorvatiya bosh murabbiyi zamonaviy futbolning tobora katta biznesga aylanib borayotganidan ham xavotir bildirdi.
«Men futbolning to‘liq biznesga aylanishini istamayman. Kichik jamoalar uchun imkoniyatlar allaqachon kamayib ketgan. Mo‘jiza har doim ham takrorlanmaydi».
«Faqat afsus va alam qoldi»
Dalich jamoasi keyingi bosqichga chiqa olmaganidan qattiq afsusda ekanini aytdi.
«Bu safar keyingi bosqichga chiqa olmadik. Afsuski, natijaga erisha olmadik va ortimizda faqat afsus hamda alam qoldi».
Xorvatiya Portugaliyaga qarshi keskin bahsda mag‘lub bo‘ldi. Ammo uchrashuv yakunidagi bekor qilingan gol VAR tizimi atrofidagi bahslarni yana bir bor kuchaytirdi.
…