Zlatko Dalich VARni keskin tanqid qildi: «Futbol hissi o‘lmoqda»

·30·Sport
Zlatko Dalich VARni keskin tanqid qildi: «Futbol hissi o‘lmoqda»

Xorvatiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Zlatko Dalich JCH-2026 1/16 finalida Portugaliyaga 1:2 hisobidagi mag‘lubiyatdan so‘ng VAR tizimi haqida keskin fikr bildirdi.

Uchrashuvning so‘nggi daqiqalarida Xorvatiya gol urgan edi. Biroq videotakrordan keyin to‘p ofsayd sabab bekor qilindi va xorvatlarning turnirdagi ishtiroki yakunlandi.

So‘nggi daqiqadagi gol hisobga olinmadi

Ikkinchi bo‘limga qo‘shib berilgan vaqtning 13-daqiqasida Xorvatiya raqib darvozasini ishg‘ol qildi.

Biroq bosh hakam Espen Eskos VAR bilan maslahatlashgach, Mario Pashalich ofsayd holatida bo‘lganini aniqladi va golni inobatga olmadi.

«VAR futbol hissiyotini o‘ldiryapti»

Uchrashuvdan keyin Zlatko Dalich hissiyotga berilgan holda kimnidir ayblashni istamasligini aytdi. Biroq u VARning futbolga ta’siridan norozi ekanini yashirmadi.

«Hozir g‘azabimni kimgadir yoki nimagadir sochmoqchi emasman. Ammo VAR orqali qabul qilinayotgan qarorlar futbolning his-tuyg‘ularini qanday yo‘q qilayotganini hamma ko‘rib turibdi».

Murabbiyning ta’kidlashicha, videotakror tizimi ba’zan jamoalarga yordam beradi, ba’zan esa aksincha ta’sir ko‘rsatadi.

«Ba’zida VAR yordam beradi, ba’zida esa aksincha. Lekin u futbolning hissiyotini o‘ldiryapti va buni qabul qilish oson emas».

«VAR borasida haddan oshib ketdik»

Dalich futbolda adolat bo‘lishi kerakligini tan oldi, ammo videotakrordan foydalanishda me’yordan oshib ketilganini ta’kidladi.

«Futbol adolatli bo‘lishi kerak, ammo VAR borasida haddan oshib ketdik. Biz mag‘lub bo‘ldik va Portugaliyani tabriklaymiz».

Kichik jamoalar uchun imkoniyatlar kamaymoqda

Xorvatiya bosh murabbiyi zamonaviy futbolning tobora katta biznesga aylanib borayotganidan ham xavotir bildirdi.

«Men futbolning to‘liq biznesga aylanishini istamayman. Kichik jamoalar uchun imkoniyatlar allaqachon kamayib ketgan. Mo‘jiza har doim ham takrorlanmaydi».

«Faqat afsus va alam qoldi»

Dalich jamoasi keyingi bosqichga chiqa olmaganidan qattiq afsusda ekanini aytdi.

«Bu safar keyingi bosqichga chiqa olmadik. Afsuski, natijaga erisha olmadik va ortimizda faqat afsus hamda alam qoldi».

Xorvatiya Portugaliyaga qarshi keskin bahsda mag‘lub bo‘ldi. Ammo uchrashuv yakunidagi bekor qilingan gol VAR tizimi atrofidagi bahslarni yana bir bor kuchaytirdi.

Zlatko DalicXroatiyaPortugallEspen Eskos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

FIFA Portugaliya va Xorvatiya o‘yinidagi bekor golni izohladiFIFA Portugaliya va Xorvatiya o‘yinidagi bekor golni izohladiBugun, 14:51Cristiano Ronaldo Diogo Jota xotirasiga bag‘ishlangan g‘alaba haqida gapirdiCristiano Ronaldo Diogo Jota xotirasiga bag‘ishlangan g‘alaba haqida gapirdiBugun, 14:37Real Madrid Enzo Fernandez transferi borasidagi mish-mishlarga rasman nuqta qoʻydiReal Madrid Enzo Fernandez transferi borasidagi mish-mishlarga rasman nuqta qoʻydiBugun, 14:32Krishtianu Ronaldu Ispaniya bilan o‘yin oldidan ogohlantirdiKrishtianu Ronaldu Ispaniya bilan o‘yin oldidan ogohlantirdiBugun, 14:27Kylian Mbappe 2026-yilda barcha asosiy sovrinlarni qoʻlga kiritishi kutilmoqdaKylian Mbappe 2026-yilda barcha asosiy sovrinlarni qoʻlga kiritishi kutilmoqdaBugun, 13:32Lionel Scaloni Argentina termasining Messi faktoriga bogʻlanib qolgani haqidagi gaplarga munosabat bildirdiLionel Scaloni Argentina termasining Messi faktoriga bogʻlanib qolgani haqidagi gaplarga munosabat bildirdiBugun, 13:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi