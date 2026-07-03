Vayner va instabloger Bobur Mansurov o‘g‘li Muhammad Yasinning 1 yoshini nishonladi

·58·Madaniyat
Vayner va instabloger Bobur Mansurov o‘g‘li Muhammad Yasinning 1 yoshini nishonladi

Aktyor va bloger Bobur Mansurov oilasida bayram bo‘ldi. Uning o‘g‘li Muhammad Yasin bir yoshga to‘ldi. Shu munosabat bilan tashkil etilgan tadbirga oilaning yaqinlari va bir qator san’atkorlar taklif qilindi.

Bayram kechasida Munisa Rizayeva va Jasur Umirov qo‘shiqlar ijro etdi. Tadbirdan olingan lavhalar ijtimoiy tarmoqlarda ham tarqaldi.

Bobur Mansurovning rafiqasi Fariza Oripovna o‘g‘lining bir yoshga kirishi munosabati bilan hissiyotlarga boy tabrik yozdi. U vaqt juda tez o‘tganini, Muhammad Yasin esa hayotida onalik hissini boshlab bergan farzand ekanini ta’kidladi.

Vayner va instabloger Bobur Mansurov o‘g‘li Muhammad Yasinning 1 yoshini nishonladi

"Bugun Muhammad Yasinim bir yoshga kirdi. Allohim uning umrini uzoq, tanini sog‘ qilsin. Yaxshi ishlar qiladigan, solih farzand bo‘lib ulg‘aysin", deya tilak bildirdi u.

Fariza Oripovna o‘g‘lining ismi bilan bog‘liq voqeani ham esladi. U homiladorlik vaqtida "Yasin" surasini ko‘p tinglagani va shu sabab bu ismni avvaldan ko‘ngliga tugib qo‘yganini aytdi.

Bobur MansurovMunisa RizayevaJasur UmirovMuhammad Yasin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gulchehra Jamilovaning 80 yoshga to‘lgani munosabati bilan Ozodbek Nazarbekov tabrik yo‘lladiGulchehra Jamilovaning 80 yoshga to‘lgani munosabati bilan Ozodbek Nazarbekov tabrik yo‘lladiBugun, 15:02Ali Otajonov kim bilan duet kuylashni orzu qilishini oshkor etdi (video)Ali Otajonov kim bilan duet kuylashni orzu qilishini oshkor etdi (video)Bugun, 15:02“Barbie" yulduzi Margo Robbi 36 yoshni qarshi oldi“Barbie" yulduzi Margo Robbi 36 yoshni qarshi oldiBugun, 14:51“Qo‘rg‘on sirlari” serialidagi Pelin turmushga chiqmoqda!“Qo‘rg‘on sirlari” serialidagi Pelin turmushga chiqmoqda!Bugun, 14:04Ali Otajonov to‘ydagi gonorari va boylik haqida gapirdi (video)Ali Otajonov to‘ydagi gonorari va boylik haqida gapirdi (video)Bugun, 13:14Imron yangi qo‘shig‘i bilan muxlislar qiziqishini oshirdi (video)Imron yangi qo‘shig‘i bilan muxlislar qiziqishini oshirdi (video)Bugun, 12:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi