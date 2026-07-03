“Qo‘rg‘on sirlari” serialidagi Pelin turmushga chiqmoqda!
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
"Qo‘rg‘on sirlari" serialidagi Pelin obrazi orqali tomoshabinlarga tanish bo‘lgan aktrisa Buche Buse Qahraman turmush qurish arafasida. U turkiyalik sportchi Kaan Akyildiz bilan unashtirilganini ijtimoiy tarmoqda ma’lum qildi.
Aktrisa ushbu xabarni Instagram sahifasida muxlislari bilan bo‘lishdi. Biroq nikoh marosimi qachon va qayerda o‘tkazilishi haqida hozircha ma’lumot bermadi.
Buche Buse Qahraman avvalroq to‘yini katta dabdabasiz, oila a’zolari va eng yaqin do‘stlari ishtirokida o‘tkazishni orzu qilishini aytgan edi. Shu sabab juftlikning marosimi ham tor doirada tashkil etilishi mumkin.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…