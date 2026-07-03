“Qo‘rg‘on sirlari” serialidagi Pelin turmushga chiqmoqda!

·23·Madaniyat
“Qo‘rg‘on sirlari” serialidagi Pelin turmushga chiqmoqda!

"Qo‘rg‘on sirlari" serialidagi Pelin obrazi orqali tomoshabinlarga tanish bo‘lgan aktrisa Buche Buse Qahraman turmush qurish arafasida. U turkiyalik sportchi Kaan Akyildiz bilan unashtirilganini ijtimoiy tarmoqda ma’lum qildi.

Aktrisa ushbu xabarni Instagram sahifasida muxlislari bilan bo‘lishdi. Biroq nikoh marosimi qachon va qayerda o‘tkazilishi haqida hozircha ma’lumot bermadi.

Dengiz bo‘yida ayol barmog‘idagi unashtiruv uzugini ko‘rsatib erkak bilan turibdi.

Buche Buse Qahraman avvalroq to‘yini katta dabdabasiz, oila a’zolari va eng yaqin do‘stlari ishtirokida o‘tkazishni orzu qilishini aytgan edi. Shu sabab juftlikning marosimi ham tor doirada tashkil etilishi mumkin.

Buche Buse QahramanKaan Akyildiz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vayner va instabloger Bobur Mansurov o‘g‘li Muhammad Yasinning 1 yoshini nishonladiVayner va instabloger Bobur Mansurov o‘g‘li Muhammad Yasinning 1 yoshini nishonladiBugun, 13:56Ali Otajonov to‘ydagi gonorari va boylik haqida gapirdi (video)Ali Otajonov to‘ydagi gonorari va boylik haqida gapirdi (video)Bugun, 13:14Imron yangi qo‘shig‘i bilan muxlislar qiziqishini oshirdi (video)Imron yangi qo‘shig‘i bilan muxlislar qiziqishini oshirdi (video)Bugun, 12:41To‘yidan oldin Teylor Svift xayriyaga 26 million dollar ajratdiTo‘yidan oldin Teylor Svift xayriyaga 26 million dollar ajratdiBugun, 02:19Munisa Rizayevani muxlisining sovg‘asi hayratda qoldirdi (video)Munisa Rizayevani muxlisining sovg‘asi hayratda qoldirdi (video)Kecha, 17:35“Qora dengiz ko‘zlari” seriali aktrisasi 19 yoshli Gamze Sakli og‘ir avtahalokatga uchrab halok bo‘ldi“Qora dengiz ko‘zlari” seriali aktrisasi 19 yoshli Gamze Sakli og‘ir avtahalokatga uchrab halok bo‘ldiKecha, 17:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi