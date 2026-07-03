75 yoshida haydovchilik guvohnomasini olib barchani hayratga soldi

·31·Jamiyat
75 yoshida haydovchilik guvohnomasini olib barchani hayratga soldi

Ko‘pchilik 75 yoshga yetganda tinch va osoyishta hayot kechirishni afzal ko‘rsa, namanganlik Zohida Karimova bu yoshda o‘z oldiga yangi maqsad qo‘yib, uni muvaffaqiyatli amalga oshirdi.

To‘raqo‘rg‘on tumanida istiqomat qiluvchi 75 yoshli onaxon haydovchilik guvohnomasini olish uchun nazariy va amaliy imtihonlarda ishtirok etdi. Eng e’tiborlisi, u ikkala sinovdan ham birinchi urinishdayoq muvaffaqiyatli o‘tib, haydovchilik guvohnomasini qo‘lga kiritdi.

Zohida opaning aytishicha, bunday qarorga kelishiga o‘tgan yili Toshkentda uchratgan 86 yoshli ayol taksichi sabab bo‘lgan. Yoshi ulug‘ bo‘lishiga qaramay, avtomobil boshqarib, faol mehnat qilayotgan ayolni ko‘rgan onaxon bundan katta ilhom olgan.

— "O‘shanda o‘zimga: 'Nega men ham mashina haydamayman?' dedim. Shundan keyin bu orzumni amalga oshirishga qat’iy bel bog‘ladim," — deydi Zohida Karimova.

Onaxonning qat’iyati va intilishi qisqa fursatda o‘z samarasini berdi. U haydovchilik kurslarida tahsil olib, barcha imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirdi.

Zohida opaning bu hikoyasi ijtimoiy tarmoqlarda ham iliq kutib olinmoqda. Ko‘plab foydalanuvchilar uning matonati va hayotga bo‘lgan ishtiyoqini e’tirof etib, "Orzularning yoshi bo‘lmaydi", "75 yoshda ham yangi marralarni zabt etish mumkin ekan" deya iliq fikrlarini bildirishmoqda.

Ro‘mollik keksa ayol eski avtomobil rulida o‘tiribdi.
Zohida KarimovaNamanganTo'raqo'rg'onTashkent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiyada daryoga tushgan o‘zbekistonlik yigitning jasadi topildiTurkiyada daryoga tushgan o‘zbekistonlik yigitning jasadi topildiBugun, 13:23Davlat xizmatchilari koloniyada korrupsiya oqibatini ko‘rdiDavlat xizmatchilari koloniyada korrupsiya oqibatini ko‘rdiBugun, 13:18«O‘zgidromet» respublikaning 9 viloyatida sel xavfidan ogohlantirdi«O‘zgidromet» respublikaning 9 viloyatida sel xavfidan ogohlantirdiBugun, 12:322 ming dollar pora va 160 minglik yer savdosi fosh etildi2 ming dollar pora va 160 minglik yer savdosi fosh etildiBugun, 11:432 ming dollar pora va 160 ming dollarlik yer savdosi fosh etildi2 ming dollar pora va 160 ming dollarlik yer savdosi fosh etildiBugun, 09:41600 dollarlik xizmat uchun 13 ming dollar talab qilganlar jazolandi600 dollarlik xizmat uchun 13 ming dollar talab qilganlar jazolandiKecha, 23:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi
Surxandaryo viloyatida to‘rt oyoqli chaqaloq dunyoga keldi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi