Indoneziyada to‘rt o‘g‘ri qo‘shnilar yordamida ajoyib va kulguli tarzda ushlandi

·59·Dunyo
Indoneziyada to‘rt o‘g‘ri qo‘shnilar yordamida ajoyib va kulguli tarzda ushlandi

Indoneziyalik bir yigit uyiga qayta-qayta o‘g‘ri tushayotganidan keyin qo‘shnilarini yordamga chaqirdi. U huquqni muhofaza qiluvchi organlardan natija chiqmaganini aytib, o‘g‘rilarni o‘zi ushlashga harakat qildi.

Kechasi bog‘ga maxsus tuzoq qo‘yildi. Natijada ichkariga kirgan to‘rt nafar gumonlanuvchi shu yerning o‘zida ushlandi.

Uy egasi va qo‘shnilari ularni harakatlana olmaydigan holatga keltirish uchun skotch bilan mahkam o‘rab qo‘ydi. Bundan tashqari, tasmadan boshlariga kulgili shakllar yasalgan.

Kadrlar internetga joylanganidan so‘ng qisqa vaqt ichida ko‘plab tomoshabinlarni jalb qildi. Voqea tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Argentina terma jamoasining Mayami aeroportidagi tekshiruvi Messining kulgusiga sabab bo‘ldiArgentina terma jamoasining Mayami aeroportidagi tekshiruvi Messining kulgusiga sabab bo‘ldiBugun, 14:1912 yil asirlikda saqlangan fransiyalik ayol nihoyat qutqarildi12 yil asirlikda saqlangan fransiyalik ayol nihoyat qutqarildiBugun, 14:18Istanbulda erkaklarga tegajog‘lik qilayotgan ayol qidirilmoqdaIstanbulda erkaklarga tegajog‘lik qilayotgan ayol qidirilmoqdaBugun, 13:44Erkak sep va vazn mojarosi ortidan xotinini bo‘g‘ib o‘ldirdiErkak sep va vazn mojarosi ortidan xotinini bo‘g‘ib o‘ldirdiBugun, 13:18Ukraina hududlariga yangi zarbalar: qurbonlar borUkraina hududlariga yangi zarbalar: qurbonlar borBugun, 11:26Pxuketda ikki o‘zbekistonlik 26 kg kannabis bilan ushlandiPxuketda ikki o‘zbekistonlik 26 kg kannabis bilan ushlandiBugun, 11:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi