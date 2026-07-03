Real Madrid Enzo Fernandez transferi borasidagi mish-mishlarga rasman nuqta qoʻydi
Ispaniyaning Real Madrid klubi Londonning Chelsi jamoasi yarim himoyachisi Enzo Fernandez atrofida tarqalayotgan transfer mish-mishlariga nisbatan keskin va kutilmagan munosabat bildirdi. Soʻnggi kunlarda argentinalik jahon chempionining agenti tomonidan bildirilgan fikrlar futbolchining Stamford Brijni tark etishi haqidagi taxminlarni kuchaytirgan edi, biroq Madrid grandi bu borada hech qanday muzokaralar olib borilmayotganini rasman eʼlon qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub oʻzining rasmiy saytida eʼlon qilgan bayonotida Enzo Fernandezga nisbatan hech qanday qiziqish yoʻqligini va transfer boʻyicha na bevosita, na bilvosita harakatlar amalga oshirilmaganini taʼkidladi. Odatda transfer mish-mishlariga jimlik bilan javob beradigan Real Madrid rahbariyati bu safar vaziyatga oydinlik kiritishni lozim topgan.
Klubning rasmiy munosabatiReal Madrid bayonotida shunday deyiladi: "Soʻnggi kunlarda Enzo Fernandezning klubimizga oʻtishi borasida tarqalgan xabarlar munosabati bilan shuni maʼlum qilamizki, Real Madrid ushbu futbolchini sotib olish boʻyicha hech qanday urinishni amalga oshirmagan va bunday niyati ham yoʻq. Biz Enzo Fernandezning mahoratini yuksak qadrlaymiz, biroq Chelsi bilan munosabatlarimiz va institutsional sadoqat tamoyillaridan kelib chiqib, haqiqatga toʻgʻri kelmaydigan bu kabi maʼlumotlarni rad etishni zarur deb bildik".
Ushbu bayonot nafaqat muxlislar orasidagi chalkashliklarga chek qoʻyish, balki ikki yirik klub oʻrtasidagi oʻzaro hurmatni saqlab qolish maqsadida eʼlon qilingan. Madridliklar bunday asossiz xabarlar har ikki tomonga ham zarar yetkazishi mumkinligidan afsusda ekanini bildirgan.
Yarim himoyadagi raqobat va yangi transferlarReal Madridning ushbu rad javobi ortida jamoaning yarim himoya chizigʻi allaqachon toʻlib-toshgani ham muhim omil boʻlishi mumkin. Maʼlumotlarga koʻra, klub yaqinda Manchester Siti yarim himoyachisi Bernardo Silva bilan erkin agent maqomida shartnoma imzolab, oʻzining ijodiy salohiyatini yanada oshirgan.
Hozirda jamoa markazida raqobat nihoyatda kuchli. Bernardo Silvaning kelishi va mavjud yulduzlar sababli, hatto Aurelien Tchouameni va Eduardo Camavinga kabi fransuz iqtidorlarining kelajagi ham soʻroq ostida qolmoqda. Ularga Manchester Yunayted tomonidan qiziqish bildirilayotgani haqida xabarlar mavjud.
Xulosa qilib aytganda, Real Madrid oʻzining transfer strategiyasini aniq belgilab olgan va Enzo Fernandez hozircha jamoa rejalariga kirmaydi. Argentinalik futbolchi esa Angliya Premer-ligasida oʻz oʻrnini mustahkamlashda davom etishi yoki boshqa variantlarni koʻrib chiqishiga toʻgʻri keladi.
…