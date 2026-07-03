Real Madrid Enzo Fernandez transferi borasidagi mish-mishlarga rasman nuqta qoʻydi

·0·Sport
Real Madrid Enzo Fernandez transferi borasidagi mish-mishlarga rasman nuqta qoʻydi

Ispaniyaning Real Madrid klubi Londonning Chelsi jamoasi yarim himoyachisi Enzo Fernandez atrofida tarqalayotgan transfer mish-mishlariga nisbatan keskin va kutilmagan munosabat bildirdi. Soʻnggi kunlarda argentinalik jahon chempionining agenti tomonidan bildirilgan fikrlar futbolchining Stamford Brijni tark etishi haqidagi taxminlarni kuchaytirgan edi, biroq Madrid grandi bu borada hech qanday muzokaralar olib borilmayotganini rasman eʼlon qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub oʻzining rasmiy saytida eʼlon qilgan bayonotida Enzo Fernandezga nisbatan hech qanday qiziqish yoʻqligini va transfer boʻyicha na bevosita, na bilvosita harakatlar amalga oshirilmaganini taʼkidladi. Odatda transfer mish-mishlariga jimlik bilan javob beradigan Real Madrid rahbariyati bu safar vaziyatga oydinlik kiritishni lozim topgan.

Klubning rasmiy munosabati

Real Madrid bayonotida shunday deyiladi: "Soʻnggi kunlarda Enzo Fernandezning klubimizga oʻtishi borasida tarqalgan xabarlar munosabati bilan shuni maʼlum qilamizki, Real Madrid ushbu futbolchini sotib olish boʻyicha hech qanday urinishni amalga oshirmagan va bunday niyati ham yoʻq. Biz Enzo Fernandezning mahoratini yuksak qadrlaymiz, biroq Chelsi bilan munosabatlarimiz va institutsional sadoqat tamoyillaridan kelib chiqib, haqiqatga toʻgʻri kelmaydigan bu kabi maʼlumotlarni rad etishni zarur deb bildik".

Ushbu bayonot nafaqat muxlislar orasidagi chalkashliklarga chek qoʻyish, balki ikki yirik klub oʻrtasidagi oʻzaro hurmatni saqlab qolish maqsadida eʼlon qilingan. Madridliklar bunday asossiz xabarlar har ikki tomonga ham zarar yetkazishi mumkinligidan afsusda ekanini bildirgan.

Yarim himoyadagi raqobat va yangi transferlar

Real Madridning ushbu rad javobi ortida jamoaning yarim himoya chizigʻi allaqachon toʻlib-toshgani ham muhim omil boʻlishi mumkin. Maʼlumotlarga koʻra, klub yaqinda Manchester Siti yarim himoyachisi Bernardo Silva bilan erkin agent maqomida shartnoma imzolab, oʻzining ijodiy salohiyatini yanada oshirgan.

Hozirda jamoa markazida raqobat nihoyatda kuchli. Bernardo Silvaning kelishi va mavjud yulduzlar sababli, hatto Aurelien Tchouameni va Eduardo Camavinga kabi fransuz iqtidorlarining kelajagi ham soʻroq ostida qolmoqda. Ularga Manchester Yunayted tomonidan qiziqish bildirilayotgani haqida xabarlar mavjud.

Xulosa qilib aytganda, Real Madrid oʻzining transfer strategiyasini aniq belgilab olgan va Enzo Fernandez hozircha jamoa rejalariga kirmaydi. Argentinalik futbolchi esa Angliya Premer-ligasida oʻz oʻrnini mustahkamlashda davom etishi yoki boshqa variantlarni koʻrib chiqishiga toʻgʻri keladi.

Real MadridChelsiEnzo FernandezTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cristiano Ronaldo Diogo Jota xotirasiga bag‘ishlangan g‘alaba haqida gapirdiCristiano Ronaldo Diogo Jota xotirasiga bag‘ishlangan g‘alaba haqida gapirdiBugun, 14:37Zlatko Dalich VARni keskin tanqid qildi: «Futbol hissi o‘lmoqda»Zlatko Dalich VARni keskin tanqid qildi: «Futbol hissi o‘lmoqda»Bugun, 14:32Krishtianu Ronaldu Ispaniya bilan o‘yin oldidan ogohlantirdiKrishtianu Ronaldu Ispaniya bilan o‘yin oldidan ogohlantirdiBugun, 14:27Kylian Mbappe 2026-yilda barcha asosiy sovrinlarni qoʻlga kiritishi kutilmoqdaKylian Mbappe 2026-yilda barcha asosiy sovrinlarni qoʻlga kiritishi kutilmoqdaBugun, 13:32Lionel Scaloni Argentina termasining Messi faktoriga bogʻlanib qolgani haqidagi gaplarga munosabat bildirdiLionel Scaloni Argentina termasining Messi faktoriga bogʻlanib qolgani haqidagi gaplarga munosabat bildirdiBugun, 13:19Arsenal ayollar jamoasi transfer bozorida katta yurish qildi: Georgia Stanway London klubidaArsenal ayollar jamoasi transfer bozorida katta yurish qildi: Georgia Stanway London klubidaBugun, 13:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi