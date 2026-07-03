iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarni qayta tiklash yoʻlini topdi

·25·Texno
iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarni qayta tiklash yoʻlini topdi

Max messenjerining App Store doʻkonidan olib tashlanishi ortidan yuzaga kelgan noqulayliklar oʻz yechimini topmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, 5 milliondan ortiq iOS qurilmalari egalari mobil veb-versiya orqali yoʻqolgan bildirishnomalarni (push-notifications) muvaffaqiyatli qayta tiklashga muvaffaq boʻlishdi. Bu usul servisdan uzilib qolgan foydalanuvchilar uchun asosiy muloqot vositasiga aylanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ixbt.com nashrining xabar berishicha, iyul oyi boshiga kelib 5,3 milliondan ortiq foydalanuvchi ushbu muqobil yechimdan foydalanishni boshlagan. Eslatib oʻtamiz, iyun oyi boshida Max ilovasi hech qanday rasmiy izohlarsiz Apple kompaniyasining ilovalar doʻkonidan oʻchirib tashlangan edi. Bu holat messenjerning yangi foydalanuvchilar tomonidan yuklab olinishini va mavjud foydalanuvchilar uchun bildirishnomalar tizimi ishlashini qiyinlashtirib qoʻydi.

Bildirishnomalarni faollashtirish tartibi

iPhone egalari uchun bildirishnomalarni qaytarishning yagona yoʻli hozircha messenjerning veb-versiyasini asosiy ekranga qoʻshish boʻlib qolmoqda. Buning uchun foydalanuvchilar Safari brauzerida Max rasmiy saytini ochishlari, soʻngra "Ulashish" (Share) menyusi orqali servisni "Uy ekrani"ga (Add to Home Screen) joylashtirishlari lozim.

Yorliq oʻrnatilgandan soʻng, akkauntga qayta kirish va tizim tomonidan soʻralgan bildirishnomalarni yuborish ruxsatini tasdiqlash talab etiladi. Ushbu texnologiya Apple tomonidan iOS tizimiga kiritilgan Progressive Web Apps (PWA) imkoniyatlari tufayli amalga oshmoqda. Bu esa hatto App Store doʻkonida mavjud boʻlmagan servislar uchun ham foydalanuvchi bilan aloqani saqlab qolish imkonini beradi.

Qizigʻi shundaki, bildirishnoma ustiga bosilganda tizim avtomatik ravishda qurilmada oʻrnatilgan Max ilovasini ishga tushiradi. Agar ilova qurilmadan oʻchirib yuborilgan boʻlsa, tizim avtomatik tarzda servisning mobil veb-versiyasini ochadi. Bu foydalanuvchi tajribasini iloji boricha original ilovaga yaqinlashtirishga xizmat qiladi.

Mutaxassislar tavsiyasi

Dasturchilar iPhone foydalanuvchilariga mavjud Max ilovasini oʻchirib yubormaslikni qatʼiy tavsiya qilmoqdalar. Shuningdek, iOS sozlamalarida kam foydalaniladigan dasturlarni avtomatik oʻchirish funksiyasini (Offload Unused Apps) oʻchirib qoʻyish ham maqsadga muvofiqdir. Aks holda, tizim joy boʻshatish maqsadida messenjerni oʻchirishi va uni qayta yuklash imkonsiz boʻlib qolishi mumkin.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu yechim dolzarb hisoblanadi, chunki global platformalardagi cheklovlar koʻpincha mintaqaviy foydalanuvchilarning kundalik muloqotiga taʼsir oʻtkazmay qolmaydi. Hozirda veb-versiya orqali bildirishnomalarni sozlash eng xavfsiz va ishonchli usul boʻlib turibdi.

MaxiPhoneAppleApp StoreTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Temir yoʻl chiptalarini endi Maks messenjeri orqali sotib olish imkoniyati yaratiladiTemir yoʻl chiptalarini endi Maks messenjeri orqali sotib olish imkoniyati yaratiladiBugun, 14:58Starlink Paragvaydagi 1600 ta maktabni yuqori tezlikdagi internet bilan taʼminlaydiStarlink Paragvaydagi 1600 ta maktabni yuqori tezlikdagi internet bilan taʼminlaydiBugun, 13:50iPhone 18 Pro qanday ko‘rinishda bo‘lishi ma’lum bo‘ldiiPhone 18 Pro qanday ko‘rinishda bo‘lishi ma’lum bo‘ldiBugun, 13:38iPhone 18 Pro Max akkumulyatori rekord oʻrnatadi: SIM-karta uyasidan voz kechish samarasiiPhone 18 Pro Max akkumulyatori rekord oʻrnatadi: SIM-karta uyasidan voz kechish samarasiBugun, 13:21Xitoy taʼlim tizimida inqilob: Sunʼiy intellekt barcha bosqichlarda majburiy etib belgilandiXitoy taʼlim tizimida inqilob: Sunʼiy intellekt barcha bosqichlarda majburiy etib belgilandiBugun, 12:55SpaceX Florida shtatida ulkan Gigabay zavodi qurilishini yakunlamoqdaSpaceX Florida shtatida ulkan Gigabay zavodi qurilishini yakunlamoqdaBugun, 12:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi