iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarni qayta tiklash yoʻlini topdi
Max messenjerining App Store doʻkonidan olib tashlanishi ortidan yuzaga kelgan noqulayliklar oʻz yechimini topmoqda. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, 5 milliondan ortiq iOS qurilmalari egalari mobil veb-versiya orqali yoʻqolgan bildirishnomalarni (push-notifications) muvaffaqiyatli qayta tiklashga muvaffaq boʻlishdi. Bu usul servisdan uzilib qolgan foydalanuvchilar uchun asosiy muloqot vositasiga aylanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ixbt.com nashrining xabar berishicha, iyul oyi boshiga kelib 5,3 milliondan ortiq foydalanuvchi ushbu muqobil yechimdan foydalanishni boshlagan. Eslatib oʻtamiz, iyun oyi boshida Max ilovasi hech qanday rasmiy izohlarsiz Apple kompaniyasining ilovalar doʻkonidan oʻchirib tashlangan edi. Bu holat messenjerning yangi foydalanuvchilar tomonidan yuklab olinishini va mavjud foydalanuvchilar uchun bildirishnomalar tizimi ishlashini qiyinlashtirib qoʻydi.
Bildirishnomalarni faollashtirish tartibiiPhone egalari uchun bildirishnomalarni qaytarishning yagona yoʻli hozircha messenjerning veb-versiyasini asosiy ekranga qoʻshish boʻlib qolmoqda. Buning uchun foydalanuvchilar Safari brauzerida Max rasmiy saytini ochishlari, soʻngra "Ulashish" (Share) menyusi orqali servisni "Uy ekrani"ga (Add to Home Screen) joylashtirishlari lozim.
Yorliq oʻrnatilgandan soʻng, akkauntga qayta kirish va tizim tomonidan soʻralgan bildirishnomalarni yuborish ruxsatini tasdiqlash talab etiladi. Ushbu texnologiya Apple tomonidan iOS tizimiga kiritilgan Progressive Web Apps (PWA) imkoniyatlari tufayli amalga oshmoqda. Bu esa hatto App Store doʻkonida mavjud boʻlmagan servislar uchun ham foydalanuvchi bilan aloqani saqlab qolish imkonini beradi.
Qizigʻi shundaki, bildirishnoma ustiga bosilganda tizim avtomatik ravishda qurilmada oʻrnatilgan Max ilovasini ishga tushiradi. Agar ilova qurilmadan oʻchirib yuborilgan boʻlsa, tizim avtomatik tarzda servisning mobil veb-versiyasini ochadi. Bu foydalanuvchi tajribasini iloji boricha original ilovaga yaqinlashtirishga xizmat qiladi.
Mutaxassislar tavsiyasiDasturchilar iPhone foydalanuvchilariga mavjud Max ilovasini oʻchirib yubormaslikni qatʼiy tavsiya qilmoqdalar. Shuningdek, iOS sozlamalarida kam foydalaniladigan dasturlarni avtomatik oʻchirish funksiyasini (Offload Unused Apps) oʻchirib qoʻyish ham maqsadga muvofiqdir. Aks holda, tizim joy boʻshatish maqsadida messenjerni oʻchirishi va uni qayta yuklash imkonsiz boʻlib qolishi mumkin.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu yechim dolzarb hisoblanadi, chunki global platformalardagi cheklovlar koʻpincha mintaqaviy foydalanuvchilarning kundalik muloqotiga taʼsir oʻtkazmay qolmaydi. Hozirda veb-versiya orqali bildirishnomalarni sozlash eng xavfsiz va ishonchli usul boʻlib turibdi.
…