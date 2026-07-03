Ronalduning Xorvatiyaga qarshi golidan oldin “Bismilloh” degani kameralarda qayd etildi (video)

·13·Dunyo
Ronalduning Xorvatiyaga qarshi golidan oldin “Bismilloh” degani kameralarda qayd etildi (video)

Krishtianu Ronaldu Xorvatiyaga qarshi uchrashuvda penalti tepishdan oldin "Bismilloh" degani translyatsiya kameralarida qayd etildi. Shundan so‘ng portugaliyalik hujumchi zarbani aniq bajarib, gol urdi.

Ushbu lavha qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Futbol muxlislari Ronalduning penalti oldidan aytgan so‘zi va goldan keyingi holatini muhokama qilmoqda.

Ronaldu gol urgan bu bahsda Portugaliya hisobda ortda qolayotganiga qaramay, vaziyatni o‘z foydasiga o‘zgartirdi. Jamoa kambek amalga oshirib, musobaqaning 1/8 final bosqichiga yo‘l oldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qariyalar uyida bazm uyushtirgan bloger buvi internet qahramoniga aylandiQariyalar uyida bazm uyushtirgan bloger buvi internet qahramoniga aylandiBugun, 14:44Argentina terma jamoasining Mayami aeroportidagi tekshiruvi Messining kulgusiga sabab bo‘ldiArgentina terma jamoasining Mayami aeroportidagi tekshiruvi Messining kulgusiga sabab bo‘ldiBugun, 14:1912 yil asirlikda saqlangan fransiyalik ayol nihoyat qutqarildi12 yil asirlikda saqlangan fransiyalik ayol nihoyat qutqarildiBugun, 14:18Indoneziyada to‘rt o‘g‘ri qo‘shnilar yordamida ajoyib va kulguli tarzda ushlandiIndoneziyada to‘rt o‘g‘ri qo‘shnilar yordamida ajoyib va kulguli tarzda ushlandiBugun, 14:13Istanbulda erkaklarga tegajog‘lik qilayotgan ayol qidirilmoqdaIstanbulda erkaklarga tegajog‘lik qilayotgan ayol qidirilmoqdaBugun, 13:44Erkak sep va vazn mojarosi ortidan xotinini bo‘g‘ib o‘ldirdiErkak sep va vazn mojarosi ortidan xotinini bo‘g‘ib o‘ldirdiBugun, 13:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi