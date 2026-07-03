1000 yevro maosh: Slovakiya o‘zbekistonliklarni ishga chaqirmoqda

·55·Dunyo
1000 yevro maosh: Slovakiya o‘zbekistonliklarni ishga chaqirmoqda

O‘zbekiston Respublikasi Migratsiya agentligi Slovakiyada kara (pogruzchik) haydovchisi sifatida ishlash istagida bo‘lgan O‘zbekiston fuqarolari uchun ro‘yxatdan o‘tish boshlanganini ma’lum qildi.

Agentlik xabariga ko‘ra, ushbu dastur doirasida jami 70 ta bo‘sh ish o‘rni taklif etilmoqda. Ishga qabul qilingan nomzodlarga oyiga 1000 yevro miqdorida qo‘lga tegadigan ish haqi to‘lanadi. Mehnat tartibi haftasiga 5 ish kuni va kuniga 8 soatlik ish rejimi asosida tashkil etiladi.

Tanlovda 20 yoshdan 45 yoshgacha bo‘lgan erkaklar ishtirok etishi mumkin. Nomzodlardan «B» toifali haydovchilik guvohnomasi, kara haydash bo‘yicha kamida 6 oylik ish tajribasi, shuningdek, rus tilini muloqot darajasida bilish talab etiladi.

Ish beruvchi tomonidan xodimlarni turar joy bilan ta’minlash xarajatlari qoplanadi, shuningdek, ular uchun tibbiy sug‘urta ham rasmiylashtiriladi.

Qayd etilishicha, ishchi vizasi va aviachipta uchun sarflanadigan mablag‘lar dastlab nomzodning o‘zi tomonidan to‘lanadi. Biroq fuqaro Slovakiyada rasman ishga joylashganidan so‘ng ushbu xarajatlar Migratsiya agentligi tomonidan kompensatsiya qilib beriladi.

Agentlik ma’lumotiga ko‘ra, ro‘yxatdan o‘tgan nomzodlar soni 300 nafarga yetgach, arizalar qabul qilish jarayoni to‘xtatiladi.

Qo‘shimcha ma’lumotlarni Migratsiya agentligining 71 202 33 55 telefon raqami (ichki raqamlar: 556 va 906) orqali olish mumkin.

Eslatib o‘tamiz, bundan avval ham Migratsiya agentligi hamda Italiya Mehnat va ijtimoiy siyosat vazirligining Sviluppo Lavoro Italia tashkiloti O‘zbekiston fuqarolarini Italiyada qurilish sohasidagi bo‘sh ish o‘rinlariga jalb qilish bo‘yicha tanlov boshlanganini ma’lum qilgan edi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Everestda 30 yildan beri yotgan jasad olib tushirilmoqdaEverestda 30 yildan beri yotgan jasad olib tushirilmoqdaBugun, 16:11Fransiyada chegirmadagi konditsionerlar uchun xaridorlar mushtlashdiFransiyada chegirmadagi konditsionerlar uchun xaridorlar mushtlashdiBugun, 15:41Kiyevdagi “O‘zbek palovi №1” restorani raketa hujumida vayron bo‘ldiKiyevdagi “O‘zbek palovi №1” restorani raketa hujumida vayron bo‘ldiBugun, 15:38Indoneziyada 6,2 magnitudali kuchli zilzila sodir bo‘ldiIndoneziyada 6,2 magnitudali kuchli zilzila sodir bo‘ldiBugun, 15:23Venesueladagi kuchli zilzila oqibatidagi qurbonlar soni 2 295 nafarga yetdiVenesueladagi kuchli zilzila oqibatidagi qurbonlar soni 2 295 nafarga yetdiBugun, 15:05Xitoyda o‘quvchilardan olib qo‘yilgan yuzlab smartfon bolg‘a bilan sindirildiXitoyda o‘quvchilardan olib qo‘yilgan yuzlab smartfon bolg‘a bilan sindirildiBugun, 14:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi