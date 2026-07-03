Venesueladagi kuchli zilzila oqibatidagi qurbonlar soni 2 295 nafarga yetdi
Venesuelada yuz bergan ikki kuchli zilzila oqibatida qurbonlar soni 2 295 nafarga yetgani ma’lum qilindi. Milliy assambleya raisi Xorxe Rodriges yana 11 mingdan ortiq odam jarohatlanganini bildirdi.
Mamlakatda halok bo‘lganlar xotirasiga yetti kunlik milliy motam belgilandi. Prezident vazifasini bajarayotgan Delsi Rodriges qutqaruvchilar vayronalar ostida tirik qolganlarni topish imkoniyati bor ekan, qidiruv ishlari to‘xtatilmasligini aytdi.
Ofatdan eng ko‘p zarar ko‘rgan hudud La-Guayra bo‘ldi. Shtatda turar joylar bilan birga davlat idoralarining binolari ham vayron bo‘lgan. Ayrim hududlarda qutqaruvchilar va ko‘ngillilar og‘ir texnika yetishmasligiga qaramay, vayronalarni tozalashda davom etmoqda.
Rasmiy ma’lumotlar muntazam yangilanmoqda. Keyingi hisobotda halok bo‘lganlar soni 2 595 nafargacha ko‘tarilgani, jarohatlanganlar esa 12 400 nafarni tashkil etgani aytildi. Qidiruv ishlari hali yakunlanmagan.
…