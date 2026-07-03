Indoneziyada 6,2 magnitudali kuchli zilzila sodir bo‘ldi

·62·Dunyo
Indoneziyada 6,2 magnitudali kuchli zilzila sodir bo‘ldi

Juma kuni Indoneziyaning sharqiy qismi sohillari yaqinida 6,2 magnitudali kuchli zilzila sodir bo‘ldi. Bu haqda AQSH Geologiya xizmati (USGS) ma’lum qildi. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, tabiiy ofat oqibatida jabrlanganlar yoki vayrongarchiliklar haqida rasmiy xabarlar kelib tushmagan.

Ma’lum qilinishicha, yer silkinishi mahalliy vaqt bilan soat 11:31 da (GMT bo‘yicha 02:31) qayd etilgan. Zilzila o‘chog‘i Shimoliy Maluku viloyatidagi Tobelo shahridan taxminan 58 kilometr g‘arbda, 120 kilometr chuqurlikda joylashgan.

Zilzila epitsentridan taxminan 114 kilometr uzoqlikda joylashgan Ternate shahrida yashovchi Umar Abbos tabiiy ofat paytidagi holatni eslab, kuchli qo‘rquvni boshidan kechirganini aytdi.

«Men yo‘l bo‘yidagi qahvaxonada o‘tirib, kofe ichayotgan edim. Birdan stulim tebrana boshladi. Oldingi zilzilalardan keyin haligacha ruhiy ta’sirdan chiqmaganman, shuning uchun bir lahzaga sarosimaga tushdim», dedi u AFP agentligiga.

Indoneziyaning Meteorologiya, klimatologiya va geofizika agentligi (BMKG) ushbu zilziladan keyin sunami xavfi kuzatilmasligini ma’lum qildi. Shu bois aholiga qo‘shimcha evakuatsiya choralari e’lon qilinmagan.

Ma’lumot uchun, Indoneziya va unga qo‘shni davlatlar Tinch okeanning mashhur «Olov halqasi» (Ring of Fire) hududida joylashgan. Ushbu geologik mintaqa Yaponiyadan Janubi-Sharqiy Osiyo orqali Tinch okeani havzasigacha cho‘zilgan bo‘lib, yer qobig‘idagi tektonik plitalar faolligi va vulqonlar ko‘pligi sababli dunyodagi eng seysmik faol hududlardan biri hisoblanadi. Shu bois bu yerlarda kuchli zilzilalar va vulqon otilishlari tez-tez sodir bo‘lib turadi.

IndonesiaUnited States Geological SurveyTobeloTernateAFP
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Everestda 30 yildan beri yotgan jasad olib tushirilmoqdaEverestda 30 yildan beri yotgan jasad olib tushirilmoqdaBugun, 16:111000 yevro maosh: Slovakiya o‘zbekistonliklarni ishga chaqirmoqda1000 yevro maosh: Slovakiya o‘zbekistonliklarni ishga chaqirmoqdaBugun, 15:50Fransiyada chegirmadagi konditsionerlar uchun xaridorlar mushtlashdiFransiyada chegirmadagi konditsionerlar uchun xaridorlar mushtlashdiBugun, 15:41Kiyevdagi “O‘zbek palovi №1” restorani raketa hujumida vayron bo‘ldiKiyevdagi “O‘zbek palovi №1” restorani raketa hujumida vayron bo‘ldiBugun, 15:38Venesueladagi kuchli zilzila oqibatidagi qurbonlar soni 2 295 nafarga yetdiVenesueladagi kuchli zilzila oqibatidagi qurbonlar soni 2 295 nafarga yetdiBugun, 15:05Xitoyda o‘quvchilardan olib qo‘yilgan yuzlab smartfon bolg‘a bilan sindirildiXitoyda o‘quvchilardan olib qo‘yilgan yuzlab smartfon bolg‘a bilan sindirildiBugun, 14:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi