Everestda 30 yildan beri yotgan jasad olib tushirilmoqda

·0·Dunyo
Everestda 30 yildan beri yotgan jasad olib tushirilmoqda

Everest cho‘qqisida alpinistlar orasida «yashil etiklar» nomi bilan mashhur bo‘lib ketgan jasadni evakuatsiya qilish bo‘yicha tarixiy operatsiya boshlanmoqda. Qariyb 30 yil davomida 8500 metr balandlikda yotgan alpinistning jasadi tajribali qutqaruvchilar va sherpalar tomonidan tog‘dan olib tushirilishi rejalashtirilgan. Butun operatsiya taxminan 40 kun davom etadi.

Jasad Jomolungmaning shimoliy yonbag‘ridagi «o‘lim hududi»da, «Birinchi qadam» bekatidan pastroqda joylashgan. Yorqin yashil etiklari sabab u yillar davomida Everestga ko‘tariluvchi alpinistlar uchun muhim mo‘ljal vazifasini bajarib kelgan.

Ko‘p yillar davomida jasadning kimga tegishli ekani haqida turli taxminlar bildirilgan. Biroq operatsiya oldidan o‘tkazilgan DNK tahlili uning 1996 yilda halok bo‘lgan hindistonlik alpinist Dordje Morup ekanini tasdiqladi.

Morup 1996 yilda Hindistonning Everestni Tibet tomonidan ilk bor zabt etishga uringan ekspeditsiyasi tarkibida bo‘lgan. 10 may kuni yetti nafar alpinist yuqoriga ko‘tarilgan, ammo 8500 metrda kuchli bo‘ron boshlangan. To‘rt kishi ortga qaytgan bo‘lsa, Morup va yana ikki nafar hamrohi yo‘lni davom ettirgan. Ular kechqurun cho‘qqiga chiqqanini xabar qilgan, ammo pastga tushishga ulgurmay, sovuq va kislorod yetishmasligi oqibatida halok bo‘lgan.

Ertasi kuni yapon alpinistlari ularni tirik holda uchratgani, ammo yordam ko‘rsatmay yo‘lda davom etgani katta xalqaro bahslarga sabab bo‘lgan. Keyinchalik ayblovlar qaytarib olingan bo‘lsa-da, ushbu voqea alpinizm tarixidagi eng bahsli axloqiy masalalardan biri bo‘lib qolgan.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, 8500 metr balandlikdan jasadni evakuatsiya qilish dunyodagi eng xavfli operatsiyalardan biri hisoblanadi. Bu balandlikda kislorod tanqisligi, qattiq sovuq va tik qoyalar har qanday qutqaruv ishini o‘ta murakkablashtiradi.

Ma’lumot uchun, hozir Everest yonbag‘rida 200 ga yaqin alpinistning jasadi qolmoqda. Ularning aksariyatiga yetib borish juda xavfli yoki juda qimmat. «Yashil etiklar»ni evakuatsiya qilish amaliyoti esa 2025 yil oxirida boshlangan Everestni tozalash dasturining eng muhim bosqichlaridan biri sifatida baholanmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

1000 yevro maosh: Slovakiya o‘zbekistonliklarni ishga chaqirmoqda1000 yevro maosh: Slovakiya o‘zbekistonliklarni ishga chaqirmoqdaBugun, 15:50Fransiyada chegirmadagi konditsionerlar uchun xaridorlar mushtlashdiFransiyada chegirmadagi konditsionerlar uchun xaridorlar mushtlashdiBugun, 15:41Kiyevdagi “O‘zbek palovi №1” restorani raketa hujumida vayron bo‘ldiKiyevdagi “O‘zbek palovi №1” restorani raketa hujumida vayron bo‘ldiBugun, 15:38Indoneziyada 6,2 magnitudali kuchli zilzila sodir bo‘ldiIndoneziyada 6,2 magnitudali kuchli zilzila sodir bo‘ldiBugun, 15:23Venesueladagi kuchli zilzila oqibatidagi qurbonlar soni 2 295 nafarga yetdiVenesueladagi kuchli zilzila oqibatidagi qurbonlar soni 2 295 nafarga yetdiBugun, 15:05Xitoyda o‘quvchilardan olib qo‘yilgan yuzlab smartfon bolg‘a bilan sindirildiXitoyda o‘quvchilardan olib qo‘yilgan yuzlab smartfon bolg‘a bilan sindirildiBugun, 14:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi