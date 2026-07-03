Fransiyada chegirmadagi konditsionerlar uchun xaridorlar mushtlashdi
Fransiyada kuzatilayotgan anomal jazirama sabab sovutish vositalariga talab keskin oshib ketdi. Natijada mamlakatning Nanterre shahridagi yirik savdo do‘konlaridan birida kutilmagan tartibsizlik yuzaga keldi.
Ma’lum bo‘lishicha, do‘kon ma’muriyati 200 ming dona konditsioner va ventilyatorni chegirma narxida sotuvga chiqarishini e’lon qilgan. Bu xabar tarqalishi bilan minglab xaridorlar tong sahardan savdo nuqtasi oldiga yig‘ildi.
Do‘kon eshiklari ochilgach, xaridorlar arzonlashtirilgan mahsulotlarni birinchi bo‘lib qo‘lga kiritish uchun bir-birini itarib, ayrim holatlarda mushtlashib ham ketgan. Oqibatda navbatlarda tartibsizliklar yuzaga kelib, savdo jarayoni bir muddat izdan chiqqan.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda odamlarning konditsioner va ventilyatorlarni olish uchun bir-biri bilan kurashayotgani, uzun navbatlar va do‘kon ichidagi sarosima yaqqol aks etgan. Mazkur tasvirlar qisqa fursatda millionlab tomoshalarni yig‘ib, internet foydalanuvchilari o‘rtasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi.
…