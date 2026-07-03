Jahongir Otajonov yana uylangani va ota bo‘lganini tasdiqladi (video)

·68·Madaniyat
Jahongir Otajonov yana uylangani va ota bo‘lganini tasdiqladi (video)

Xonanda Jahongir Otajonovning yana bir bor oila qurgani va farzandli bo‘lgani haqidagi videolar ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. San’atkor "Lazizashokuz" loyihasi boshlovchisi Laziza Toymuhamedova bilan suhbatda shaxsiy hayotiga oid ayrim savollarga javob berdi.

Suhbat davomida jurnalist xonandaga:

— "Uylanibsiz, nega to‘yingizga chaqirmadingiz?" — deya hazilomuz murojaat qildi.

Jahongir Otajonov esa:

— "To‘y qilmadik, shunchaki nikoh o‘qitdik," — deya javob berdi.

Shunda Laziza Toymuhamedova:

— "Mayli, hech bo‘lmasa tabriklab, sovg‘a-salom bilan borardim," — deya kulib qo‘shimcha qildi.

Bunga xonanda:

— "Xudo xohlasa, hali chaqiramiz," — deya javob qaytardi.

Suhbat davomida Laziza Toymuhamedova san’atkorni farzandli bo‘lgani bilan ham tabrikladi.

— "Chaqaloqli bo‘libsiz, tabriklayman!" — degan tilaklarga Jahongir Otajonov "Rahmat", deya minnatdorlik bildirdi.

Shundan so‘ng boshlovchi chaqaloqqa qanday ism qo‘yilgani bilan qiziqdi. Xonanda farzandiga Afra ismi berilganini ma’lum qildi.

— "Bu ismning ma’nosi nima?" — degan savolga esa san’atkor:

— "Tuproq degan ma’noni anglatadi," — deya qisqa javob berdi.

Mazkur video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, muxlislar tomonidan iliq kutib olindi. Izohlarda ko‘plab kuzatuvchilar Jahongir Otajonovni oilasidagi quvonchli voqea bilan samimiy tabriklab, qizalog‘iga qo‘yilgan Afra ismini chiroyli va o‘ziga xos tanlov deya e’tirof etishdi.

Jahongir OtajonovLaziza ToymuhamedovaAfra
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Madonna 20 yildan so‘ng yangi albomi bilan musiqa olamiga qaytdiMadonna 20 yildan so‘ng yangi albomi bilan musiqa olamiga qaytdiBugun, 16:15Gulchehra Jamilovaning 80 yoshga to‘lgani munosabati bilan Ozodbek Nazarbekov tabrik yo‘lladiGulchehra Jamilovaning 80 yoshga to‘lgani munosabati bilan Ozodbek Nazarbekov tabrik yo‘lladiBugun, 15:02Ali Otajonov kim bilan duet kuylashni orzu qilishini oshkor etdi (video)Ali Otajonov kim bilan duet kuylashni orzu qilishini oshkor etdi (video)Bugun, 15:02“Barbie" yulduzi Margo Robbi 36 yoshni qarshi oldi“Barbie" yulduzi Margo Robbi 36 yoshni qarshi oldiBugun, 14:51“Qo‘rg‘on sirlari” serialidagi Pelin turmushga chiqmoqda!“Qo‘rg‘on sirlari” serialidagi Pelin turmushga chiqmoqda!Bugun, 14:04Vayner va instabloger Bobur Mansurov o‘g‘li Muhammad Yasinning 1 yoshini nishonladiVayner va instabloger Bobur Mansurov o‘g‘li Muhammad Yasinning 1 yoshini nishonladiBugun, 13:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi