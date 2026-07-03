Krishtianu Ronaldu yana tarix yaratdi: 25 gollik noyob rekord...

·61·Sport
Krishtianu Ronaldu yana tarix yaratdi: 25 gollik noyob rekord...

Portugaliya milliy jamoasi sardori Krishtianu Ronaldu futbol tarixida yana bir ulkan natijani qayd etdi.

U jahon va Yevropa chempionatlarida jami kamida 25 ta gol urgan tarixdagi ilk futbolchiga aylandi. Bu haqda Squawka statistika markazi ma’lum qildi.

Tarixiy gol Xorvatiyaga qarshi urildi

Ronaldu o‘zining yirik xalqaro musobaqalardagi 25-golini JCH-2026 1/16 finalida Xorvatiya darvozasiga kiritdi.

Uchrashuvning 68-daqiqasida Portugaliya penalti tepish huquqiga ega bo‘ldi. To‘p oldiga kelgan Krishtianu zarbani aniq amalga oshirib, navbatdagi tarixiy natijasini qayd etdi.

Ronalduning turnirlardagi gollari

Portugaliyalik yulduzning jahon va Yevropa chempionatlaridagi gollari quyidagicha:

  • Yevro-2004 — 2 ta gol;

  • JCH-2006 — 1 ta gol;

  • Yevro-2008 — 1 ta gol;

  • JCH-2010 — 1 ta gol;

  • Yevro-2012 — 3 ta gol;

  • JCH-2014 — 1 ta gol;

  • Yevro-2016 — 3 ta gol;

  • JCH-2018 — 4 ta gol;

  • Yevro-2020 — 5 ta gol;

  • JCH-2022 — 1 ta gol;

  • JCH-2026 — hozircha 3 ta gol.

22 yillik tarix

Ronaldu ilk bor Yevropa chempionatida 2004 yilda gol urgan edi.

Shundan buyon u turli davrlardagi jahon va Yevropa chempionatlarida Portugaliyaning asosiy yetakchilaridan biri bo‘lib kelmoqda.

Xorvatiyaga qarshi urilgan gol esa Krishtianuning 22 yil davomida yirik xalqaro turnirlarda to‘plagan natijasini 25 taga yetkazdi.

Ronalduning rekordlari davom etmoqda

Krishtianu Ronaldu katta musobaqalardagi barqarorligi va uzoq yillar yuqori darajada o‘ynayotgani bilan futbol tarixida alohida o‘rin egallamoqda.

JCH-2026da hozircha uchta gol urgan hujumchi turnirning keyingi bosqichlarida o‘z rekordini yanada yaxshilash imkoniyatiga ega.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Napoli Massimiliano Allegrini yangi bosh murabbiy etib tayinladiNapoli Massimiliano Allegrini yangi bosh murabbiy etib tayinladiBugun, 16:18Arsenal va Viktor Gyokeres: Stefan Schwarz shved hujumchisining kelajagi haqida gapirdiArsenal va Viktor Gyokeres: Stefan Schwarz shved hujumchisining kelajagi haqida gapirdiBugun, 16:12Lamin Yamal Jey-Jey Okochaning 28 yillik natijasiga tenglashdiLamin Yamal Jey-Jey Okochaning 28 yillik natijasiga tenglashdiBugun, 15:49Tottenxem Joao Palhinha transferidan voz kechdi: Portugaliyalik yulduz Bavariyaga qaytadiTottenxem Joao Palhinha transferidan voz kechdi: Portugaliyalik yulduz Bavariyaga qaytadiBugun, 15:32Barselona ayollar futboli tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirishga yaqinBarselona ayollar futboli tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirishga yaqinBugun, 15:12FIFA Portugaliya va Xorvatiya o‘yinidagi bekor golni izohladiFIFA Portugaliya va Xorvatiya o‘yinidagi bekor golni izohladiBugun, 14:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi