Krishtianu Ronaldu yana tarix yaratdi: 25 gollik noyob rekord...
Portugaliya milliy jamoasi sardori Krishtianu Ronaldu futbol tarixida yana bir ulkan natijani qayd etdi.
U jahon va Yevropa chempionatlarida jami kamida 25 ta gol urgan tarixdagi ilk futbolchiga aylandi. Bu haqda Squawka statistika markazi ma’lum qildi.
Tarixiy gol Xorvatiyaga qarshi urildi
Ronaldu o‘zining yirik xalqaro musobaqalardagi 25-golini JCH-2026 1/16 finalida Xorvatiya darvozasiga kiritdi.
Uchrashuvning 68-daqiqasida Portugaliya penalti tepish huquqiga ega bo‘ldi. To‘p oldiga kelgan Krishtianu zarbani aniq amalga oshirib, navbatdagi tarixiy natijasini qayd etdi.
Ronalduning turnirlardagi gollari
Portugaliyalik yulduzning jahon va Yevropa chempionatlaridagi gollari quyidagicha:
Yevro-2004 — 2 ta gol;
JCH-2006 — 1 ta gol;
Yevro-2008 — 1 ta gol;
JCH-2010 — 1 ta gol;
Yevro-2012 — 3 ta gol;
JCH-2014 — 1 ta gol;
Yevro-2016 — 3 ta gol;
JCH-2018 — 4 ta gol;
Yevro-2020 — 5 ta gol;
JCH-2022 — 1 ta gol;
JCH-2026 — hozircha 3 ta gol.
22 yillik tarix
Ronaldu ilk bor Yevropa chempionatida 2004 yilda gol urgan edi.
Shundan buyon u turli davrlardagi jahon va Yevropa chempionatlarida Portugaliyaning asosiy yetakchilaridan biri bo‘lib kelmoqda.
Xorvatiyaga qarshi urilgan gol esa Krishtianuning 22 yil davomida yirik xalqaro turnirlarda to‘plagan natijasini 25 taga yetkazdi.
Ronalduning rekordlari davom etmoqda
Krishtianu Ronaldu katta musobaqalardagi barqarorligi va uzoq yillar yuqori darajada o‘ynayotgani bilan futbol tarixida alohida o‘rin egallamoqda.
JCH-2026da hozircha uchta gol urgan hujumchi turnirning keyingi bosqichlarida o‘z rekordini yanada yaxshilash imkoniyatiga ega.
…