Tomas Tuxel Angliya terma jamoasining JCh-2026 nimchorak finali oldidan holati haqida gapirdi

·26·Sport
Tomas Tuxel Angliya terma jamoasining JCh-2026 nimchorak finali oldidan holati haqida gapirdi

Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel Meksikaga qarshi boʻlib oʻtadigan Jahon chempionati nimchorak final bahsi oldidan tarkibdagi yoʻqotishlar va tiklanish jarayonlari haqida maʼlumot berdi. "Uch sherlar" lageridan kelayotgan xabarlar muxlislar uchun ham xavotirli, ham umidli xarakterga ega. Asosiy eʼtibor jamoa himoyasining muhim boʻlagi boʻlgan Reece James va Jarell Quansahning holatiga qaratilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Chelsi sardori Reece James hamon jarohatidan toʻliq forigʻ boʻlganicha yoʻq. Goal.com nashrining xabar berishicha, oʻng qanot himoyachisi Meksika poytaxtida oʻtkazilgan soʻnggi mashgʻulotlarda ishtirok eta olmagan. Gana bilan boʻlgan guruh bosqichi oʻyinida tizzasidan olgan jarohati futbolchini hamon qiynamoqda. Uning yakshanba kungi muhim oʻyinda asosiy tarkibda maydonga tushishi soʻroq ostida qolmoqda.

Himoyadagi muammolar va kutilgan qaytish

Tomas Tuxel matbuot anjumanida Reece Jamesning holatiga toʻxtalar ekan, tibbiy koʻrik natijalari hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini taʼkidladi. "Reece balki zaxira oʻrindigʻida boʻlar, ammo barchasi shifokorlarning yakuniy xulosasiga bogʻliq. Biz uning sogʻligʻini xavf ostiga qoʻya olmaymiz", — deya tushuntirdi germaniyalik mutaxassis. Shu bilan birga, Tuxel Jarell Quansahning toʻliq mashgʻulotlarga qaytganini tasdiqladi. Panama va Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi oʻyinlarni oʻtkazib yuborgan yosh himoyachining safga qaytishi himoya chizigʻidagi muammolarni biroz yumshatishi kutilmoqda.

Meksika bilan boʻladigan bahs afsonaviy "Asteka" stadionida boʻlib oʻtadi. Tomas Tuxel bu uchrashuvning ahamiyatini yuqori baholadi. Uning soʻzlariga koʻra, mezbonlarning qizgʻin qoʻllab-quvvatlanishi va stadiondagi atmosfera Angliya uchun haqiqiy sinov boʻladi. Shunga qaramay, murabbiy oʻz shogirdlarining mahoratiga va tayyorgarligiga ishonch bildirdi.

Jamoa sardori Harry Kane ham boʻlajak oʻyin oldidan oʻz fikrlarini bildirdi. Uning taʼkidlashicha, tarkibdagi jarohatlar yoki noqulay ob-havo sharoiti (oʻyin vaqtida momoqaldiroq boʻlishi kutilmoqda) magʻlubiyat uchun bahona boʻla olmaydi. "Meksika — kuchli raqib, ammo biz chorak finalga yoʻl olish uchun har qanday qiyinchilikni yengib oʻtishimiz shart. Jahon chempionati aynan shunday murakkab oʻyinlari bilan qadrli", — dedi Kane.

Angliya terma jamoasi ushbu bosqichdan muvaffaqiyatli oʻtsa, Mayami shahrida boʻlib oʻtadigan chorak final yoʻllanmasini qoʻlga kiritadi. Hozircha Tuxel va uning shtabi asosiy eʼtiborni Reece Jamesni kamida zaxiradan maydonga tushishga tayyorlash va Meksikaning bosimiga qarshi turishga qaratgan. Angliyalik muxlislar uchun himoya chizigʻining barqarorligi uchrashuv taqdirini hal qiluvchi omil boʻlishi mumkin.

AngliyaTomas TuxelReece JamesJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Enzo Fernandez Real Madridga oʻtadimi? Futbolchining oilasi mish-mishlarga nuqta qoʻydiEnzo Fernandez Real Madridga oʻtadimi? Futbolchining oilasi mish-mishlarga nuqta qoʻydiBugun, 12:34Gimarayns: «Xoland ayyor futbolchi, u bosimni Braziliyaga yuklamoqchi»Gimarayns: «Xoland ayyor futbolchi, u bosimni Braziliyaga yuklamoqchi»Bugun, 12:01Kilian Mbappening sovuq munosabati Orlando Xilning jahlini chiqardi...Kilian Mbappening sovuq munosabati Orlando Xilning jahlini chiqardi...Bugun, 11:55Kilian Mbappe JCH-2026 pley-offida yangi rekord o‘rnatdi...Kilian Mbappe JCH-2026 pley-offida yangi rekord o‘rnatdi...Bugun, 11:00Eduard Mor kechagi o‘yin haqida: «Paragvay futbol o‘ynamadi»...Eduard Mor kechagi o‘yin haqida: «Paragvay futbol o‘ynamadi»...Bugun, 10:24Karlo Anchelotti Norvegiyaga qarshi o‘yin oldidan ogohlantirdiKarlo Anchelotti Norvegiyaga qarshi o‘yin oldidan ogohlantirdiBugun, 10:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi