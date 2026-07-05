Tomas Tuxel Angliya terma jamoasining JCh-2026 nimchorak finali oldidan holati haqida gapirdi
Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel Meksikaga qarshi boʻlib oʻtadigan Jahon chempionati nimchorak final bahsi oldidan tarkibdagi yoʻqotishlar va tiklanish jarayonlari haqida maʼlumot berdi. "Uch sherlar" lageridan kelayotgan xabarlar muxlislar uchun ham xavotirli, ham umidli xarakterga ega. Asosiy eʼtibor jamoa himoyasining muhim boʻlagi boʻlgan Reece James va Jarell Quansahning holatiga qaratilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Chelsi sardori Reece James hamon jarohatidan toʻliq forigʻ boʻlganicha yoʻq. Goal.com nashrining xabar berishicha, oʻng qanot himoyachisi Meksika poytaxtida oʻtkazilgan soʻnggi mashgʻulotlarda ishtirok eta olmagan. Gana bilan boʻlgan guruh bosqichi oʻyinida tizzasidan olgan jarohati futbolchini hamon qiynamoqda. Uning yakshanba kungi muhim oʻyinda asosiy tarkibda maydonga tushishi soʻroq ostida qolmoqda.
Himoyadagi muammolar va kutilgan qaytishTomas Tuxel matbuot anjumanida Reece Jamesning holatiga toʻxtalar ekan, tibbiy koʻrik natijalari hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini taʼkidladi. "Reece balki zaxira oʻrindigʻida boʻlar, ammo barchasi shifokorlarning yakuniy xulosasiga bogʻliq. Biz uning sogʻligʻini xavf ostiga qoʻya olmaymiz", — deya tushuntirdi germaniyalik mutaxassis. Shu bilan birga, Tuxel Jarell Quansahning toʻliq mashgʻulotlarga qaytganini tasdiqladi. Panama va Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi oʻyinlarni oʻtkazib yuborgan yosh himoyachining safga qaytishi himoya chizigʻidagi muammolarni biroz yumshatishi kutilmoqda.
Meksika bilan boʻladigan bahs afsonaviy "Asteka" stadionida boʻlib oʻtadi. Tomas Tuxel bu uchrashuvning ahamiyatini yuqori baholadi. Uning soʻzlariga koʻra, mezbonlarning qizgʻin qoʻllab-quvvatlanishi va stadiondagi atmosfera Angliya uchun haqiqiy sinov boʻladi. Shunga qaramay, murabbiy oʻz shogirdlarining mahoratiga va tayyorgarligiga ishonch bildirdi.
Jamoa sardori Harry Kane ham boʻlajak oʻyin oldidan oʻz fikrlarini bildirdi. Uning taʼkidlashicha, tarkibdagi jarohatlar yoki noqulay ob-havo sharoiti (oʻyin vaqtida momoqaldiroq boʻlishi kutilmoqda) magʻlubiyat uchun bahona boʻla olmaydi. "Meksika — kuchli raqib, ammo biz chorak finalga yoʻl olish uchun har qanday qiyinchilikni yengib oʻtishimiz shart. Jahon chempionati aynan shunday murakkab oʻyinlari bilan qadrli", — dedi Kane.
Angliya terma jamoasi ushbu bosqichdan muvaffaqiyatli oʻtsa, Mayami shahrida boʻlib oʻtadigan chorak final yoʻllanmasini qoʻlga kiritadi. Hozircha Tuxel va uning shtabi asosiy eʼtiborni Reece Jamesni kamida zaxiradan maydonga tushishga tayyorlash va Meksikaning bosimiga qarshi turishga qaratgan. Angliyalik muxlislar uchun himoya chizigʻining barqarorligi uchrashuv taqdirini hal qiluvchi omil boʻlishi mumkin.
…