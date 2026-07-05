Hindiston Telegram platformasiga ultimatim qoʻydi: Pirat kontentga qarshi 15 kun muhlat
Hindiston hukumati Telegram messenjeriga nisbatan keskin talab bilan chiqdi. Mamlakat Axborot va teleradioeshittirish vazirligi platforma maʼmuriyatidan pirat filmlar, seriallar va boshqa mualliflik huquqi bilan himoyalangan video-kontentlarning keng tarqalishiga qarshi qatʼiy choralar koʻrishni talab qilmoqda. Ushbu muammoni hal qilish va amalga oshirilgan ishlar boʻyicha hisobot taqdim etish uchun servisga 15 kunlik muddat berildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Rasmiy Dehli endilikda noqonuniy kontent tarqatuvchi alohida kanallarni bloklash bilan cheklanib qolmoqchi emas. Hukumatning maqsadi — bunday qonunbuzarliklar uchun javobgarlikni bevosita platformaning oʻziga yuklashdir. Bu esa messenjerning moderatsiya tizimini tubdan qayta koʻrib chiqishni anglatadi.
Platforma masʼuliyati va huquqiy oqibatlarVazirlik bayonotiga koʻra, Telegram faqatgina davlat organlaridan kelgan bildirishnomalardan soʻng kanallarni oʻchirish bilan cheklanib qolmasligi kerak. Buning oʻrniga, servis qonunbuzarliklarning oldini oluvchi mustaqil mexanizmlarni joriy etishi shart. Bu talab platformaning Hindistondagi faoliyatini davom ettirishi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi mumkin.
Hindiston qonunchiligiga koʻra, mualliflik huquqini buzish nafaqat fuqarolik, balki jinoiy javobgarlikka ham sabab boʻladi. 1957-yilda qabul qilingan "Mualliflik huquqi toʻgʻrisida"gi qonun va 1952-yilgi "Kinematografiya toʻgʻrisida"gi qonun normalari ushbu sohadagi tartib-qoidalarni qatʼiy belgilab bergan. Telegram mazkur qonunlarga rioya etmasa, yanada jiddiy sanksiyalarga duch kelishi mumkin.
Shuni taʼkidlash joizki, Hindiston hukumati avvalroq Telegram va Signal messenjerlariga foydalanuvchilarning telefon raqamlarini yashirgan holda xabar almashish funksiyalari boʻyicha ham soʻrov yuborgan edi. Xavfsizlik organlari ushbu funksiyalar anonimlikni taʼminlash orqali turli noqonuniy harakatlarga zamin yaratayotganidan xavotirda.
Oʻtgan oyda Hindiston hukumati Telegram faoliyatini vaqtincha cheklab qoʻygan edi. Bu kabi choralar platformaning dunyodagi eng yirik bozorlardan biri hisoblangan Hindistondagi mavqeiga jiddiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Oʻzbekistonda ham Telegram eng ommabop messenjer ekanligini hisobga olsak, global miqyosdagi bunday huquqiy talablar kelajakda platformaning umumiy siyosati oʻzgarishiga olib kelishi ehtimoldan xoli emas.
…