Hindiston Telegram platformasiga ultimatim qoʻydi: Pirat kontentga qarshi 15 kun muhlat

·19·Texno
Hindiston Telegram platformasiga ultimatim qoʻydi: Pirat kontentga qarshi 15 kun muhlat

Hindiston hukumati Telegram messenjeriga nisbatan keskin talab bilan chiqdi. Mamlakat Axborot va teleradioeshittirish vazirligi platforma maʼmuriyatidan pirat filmlar, seriallar va boshqa mualliflik huquqi bilan himoyalangan video-kontentlarning keng tarqalishiga qarshi qatʼiy choralar koʻrishni talab qilmoqda. Ushbu muammoni hal qilish va amalga oshirilgan ishlar boʻyicha hisobot taqdim etish uchun servisga 15 kunlik muddat berildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Rasmiy Dehli endilikda noqonuniy kontent tarqatuvchi alohida kanallarni bloklash bilan cheklanib qolmoqchi emas. Hukumatning maqsadi — bunday qonunbuzarliklar uchun javobgarlikni bevosita platformaning oʻziga yuklashdir. Bu esa messenjerning moderatsiya tizimini tubdan qayta koʻrib chiqishni anglatadi.

Platforma masʼuliyati va huquqiy oqibatlar

Vazirlik bayonotiga koʻra, Telegram faqatgina davlat organlaridan kelgan bildirishnomalardan soʻng kanallarni oʻchirish bilan cheklanib qolmasligi kerak. Buning oʻrniga, servis qonunbuzarliklarning oldini oluvchi mustaqil mexanizmlarni joriy etishi shart. Bu talab platformaning Hindistondagi faoliyatini davom ettirishi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi mumkin.

Hindiston qonunchiligiga koʻra, mualliflik huquqini buzish nafaqat fuqarolik, balki jinoiy javobgarlikka ham sabab boʻladi. 1957-yilda qabul qilingan "Mualliflik huquqi toʻgʻrisida"gi qonun va 1952-yilgi "Kinematografiya toʻgʻrisida"gi qonun normalari ushbu sohadagi tartib-qoidalarni qatʼiy belgilab bergan. Telegram mazkur qonunlarga rioya etmasa, yanada jiddiy sanksiyalarga duch kelishi mumkin.

Shuni taʼkidlash joizki, Hindiston hukumati avvalroq Telegram va Signal messenjerlariga foydalanuvchilarning telefon raqamlarini yashirgan holda xabar almashish funksiyalari boʻyicha ham soʻrov yuborgan edi. Xavfsizlik organlari ushbu funksiyalar anonimlikni taʼminlash orqali turli noqonuniy harakatlarga zamin yaratayotganidan xavotirda.

Oʻtgan oyda Hindiston hukumati Telegram faoliyatini vaqtincha cheklab qoʻygan edi. Bu kabi choralar platformaning dunyodagi eng yirik bozorlardan biri hisoblangan Hindistondagi mavqeiga jiddiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Oʻzbekistonda ham Telegram eng ommabop messenjer ekanligini hisobga olsak, global miqyosdagi bunday huquqiy talablar kelajakda platformaning umumiy siyosati oʻzgarishiga olib kelishi ehtimoldan xoli emas.

TelegramHindistonPiratlikMualliflik HuquqiTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda insoniy his-tuygʻularga ega robot-kompanionlar ishlab chiqarish tartibga solinadiXitoyda insoniy his-tuygʻularga ega robot-kompanionlar ishlab chiqarish tartibga solinadiBugun, 12:54Huawei chiplar ishlab chiqarishda yangi davrni boshlamoqda: 3D texnologiyasi yordamga keladiHuawei chiplar ishlab chiqarishda yangi davrni boshlamoqda: 3D texnologiyasi yordamga keladiBugun, 07:54Havodagi namlikdan quvvat oluvchi yangi turdagi egiluvchan batareya yaratildiHavodagi namlikdan quvvat oluvchi yangi turdagi egiluvchan batareya yaratildiBugun, 07:27Boeing 747-8F yuk samolyotlarida xavfli nuqsonlar aniqlandiBoeing 747-8F yuk samolyotlarida xavfli nuqsonlar aniqlandiBugun, 05:51AQSHda quyosh energiyasida ishlaydigan yirik kobaltni qayta ishlash zavodi qurilmoqdaAQSHda quyosh energiyasida ishlaydigan yirik kobaltni qayta ishlash zavodi qurilmoqdaBugun, 05:25Cyberpunk 2077 sotuvlar boʻyicha jahon rekordchilari qatoriga kirdiCyberpunk 2077 sotuvlar boʻyicha jahon rekordchilari qatoriga kirdiBugun, 04:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda